A nap chartja - AUDUSD (30.09.2025)

Míg az arany vitathatatlanul megérdemli a figyelmet ma is, az AUDUSD jelentős kora reggeli volatilitása indokolja, hogy az ausztrál jegyban (RBA) kamatdöntését követően a nap chartjaként szerepeljen.

Az RBA változatlanul tartotta a készpénzkamatlábat, ami egyhangú döntést jelentett, amely az inflációs kilátások értékelésében egyértelműen héja irányba tolódott. A döntés összhangban volt a várakozásokkal, de a kísérő nyilatkozat egyértelműen héja volt. A legutóbbi közlemény hangsúlyozta, hogy a maginfláció csökkenésének üteme lelassult, amit a piac határozott jelzésként értelmezett a további rövid távú kamatcsökkentés ellen.

A javuló makrogazdasági adatok - különösen a fogyasztás fellendülése és a munkaerőpiac stabilizálódása - negatívan hatnak a kamatcsökkentés azonnali szükségességére, ami tovább támogatja az ausztrál dollárt. Az RBA megjegyezte, hogy a gazdasági aktivitás fokozatosan élénkül, és a munkaerőpiac továbbra is kissé feszes. A globális bizonytalanság továbbra is fennáll, különösen az USA kereskedelempolitikáját illetően, bár a legszélsőségesebb forgatókönyveket most már kevésbé tartják valószínűnek, és a vámok gazdaságra gyakorolt hatását mérsékelni kell.

Az RBA fenntartja óvatos megközelítését, és kijelentette, hogy kész kiigazítani a politikát, amint újabb adatok jelennek meg. A bank azt is hangsúlyozta, hogy időre van szüksége a korábbi kamatcsökkentések teljes hatásának értékeléséhez. A piaci reakció gyors volt: Az AUD/USD meredeken emelkedett, mivel a befektetők kiértékelték a további kamatcsökkentések kockázatát, ami rövid távon támogatta a valutát. A ciklikus szünet elhúzódhat, ha az infláció továbbra is magas marad, és a gazdasági fellendülés kitart. Emellett az emelkedő nyersanyagárak kedvezőek Ausztrália számára, mivel növelik az exportbevételeket. Az erőteljesebb kínai bővülés szintén gyorsabb ausztrál növekedést vetít előre a közeljövőben.

Az AUDUSD pár a 0,6600-as szint fölé tört, és a szélesebb felfelé irányuló trendben teszteli a legutóbbi csökkenő trend 50,0%-os Fibonacci-retracementjét. Amint azt a réz árának további emelkedése is mutatja, ez a nyersanyag-erősödés további hátszelet jelent az ausztrál dollár számára.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy az ausztrál dollár az új-zélandi dollárral szemben mérve az AUDNZD páros 1,14-es értéket mutat, ami 2022 óta a legmagasabb szintje. Míg az elmúlt 12 évben ez ritka látvány, a pár az előző évtized végén jelentősen magasabb szinten kereskedett, ami arra utal, hogy a globális fellendülés esetén jelentős további nyereségre van lehetőség. Emellett jelenleg figyelemre méltó eltérés figyelhető meg Ausztrália és Új-Zéland monetáris politikai álláspontja között.



