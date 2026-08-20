A nap chartja: Az USDJPY árfolyama csökken a jen számára fontos próbatétel előtt (2026.8.20.)

A USDJPY pár tegnap több mint 0,9%-kal gyengült, jelentősen eltávolodva a 160-as szintnél található kulcsfontosságú pszichológiai határtól. Jelenleg az árfolyam 158,5 körül mozog, miközben a japán fizetőeszköz szempontjából kulcsfontosságú adatok közzétételére vár.

Pénzügyminisztériumi beavatkozás A tegnapi mozgás szempontjából természetesen kulcsfontosságúak voltak Scott Bessentnek, az Egyesült Államok pénzügyminiszterének szavai, aki tegnap bejelentette az amerikai hosszú lejáratú kötvények vásárlásának megduplázását. A program szeptember 9-én lép életbe, és legalább november 4-ig tart, amikor a Pénzügyminisztérium közzéteszi az új negyedéves terveket. A hangsúly elsősorban a görbe hosszú végén lesz, vagyis a hosszabb lejáratú államkötvények vásárlásán. A döntés a dollár piaci kínálatának növekedését jelenti, ami természetes módon az amerikai fizetőeszköz leértékelődéséhez vezetett. A jen ennek egyik legnagyobb kedvezményezettje volt. 1. ábra: Kiválasztott devizák teljesítménye (2026.08.19.)

Forrás: XTB Research, 20.08.2026

Inflációs adatok

A japán júliusi inflációs adatok közzététele pénteken várható. Az adat 00:30-kor jelenik meg. Egy órával később megkapjuk az augusztusi PMI-adatokat is.

2. ábra: Japán CPI-infláció (2010–2026)

Forrás: XTB Research, 20.08.2026

A hawkish meglepetés iránti étvágyat a július végén közzétett tokiói vezető indikátor is erősítette. A japán főváros maginflációja váratlanul 1,6%-ról 1,9%-ra gyorsult éves alapon, felülmúlva a piaci konszenzust (1,7%). Ha a pénteki adat megerősíti ezt a trendet, és növekvő árnyomást mutat, a Bank of Japan további érveket kap a restriktív monetáris politikai irányvonal fenntartása mellett. A következő ülésre kevesebb mint egy hónap múlva, szeptember 18-án kerül sor. Emlékezzünk, hogy júliusban a BoJ változatlanul hagyta a kamatlábat (1%). Egy kamatemelési döntés jelentős jelzés lehetne a piac számára, ami a következő hónapokban további emelésekre vonatkozó várakozások növekedéséhez vezethet. Technikai elemzés 3. ábra: USDJPY [D1] (2025.12.18. – 2026.08.07.)

Forrás: xStation, 20.08.2026

2025 áprilisa óta az USDJPY pár egyértelmű, stabil emelkedő trendben van. Miután a piac 164 körül lokális csúcsot állított be, egy nagyon dinamikus, mély lefelé irányuló korrekciós szakasz következett. A jelenlegi árfolyam 158,5 körül mozog, és a piac egyértelműen egy stabil mélypontot keres, ahonnan tartósabb emelkedés indulhat.

A keresleti oldal számára jelenleg a legfontosabb akadály továbbra is a 160-as pszichológiai szint körül található stratégiai ellenállási zóna (vastag zöld vonallal jelölve). Ez technikai szempontból kettős jelentőségű pont, mivel szinte egybeesik a 100 periódusú mozgóátlaggal.

Az elmúlt napokban a vevők megpróbáltak emelkedő trendet kialakítani, azonban miután elérték az 50%-os Fibo-visszatérési szint környékét, és tesztelték a hosszú távú, 150 periódusú mozgóátlagot (kék vonal, 159,2 körüli szint), elfogyott a lendületük. Az árfolyam az EMA 50 és az EMA 100 fontos mozgóátlagai alá esett.

Az RSI indikátornak a korábbi erős zuhanást követően sikerült visszapattannia, jelenleg azonban ismét a 40,6-os szint felé tart. A MACD hisztogram pozitív oszlopai szintén zsugorodnak.