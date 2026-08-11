Reggeli összefoglaló: Trump feltételeket szab Iránnak. Az olajár emelkedik, miközben halványulnak a remények a Hormuzi-szoros gyors újbóli megnyitására

A Wall Street a kereskedési napot enyhe csökkenéssel zárta. Az S&P 500 és a Dow Jones kisebb mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq mintegy 0,3%-kal esett.

A félvezetőipari részvények gyengébb napot zártak: az Nvidia, az AMD és az Intel is csökkent. Az Intel különösen nagy, 4%-os esést szenvedett el a tervezett 15 milliárd dolláros részvénykibocsátás hírére. A vállalat a bevont tőkét chipgyártási kapacitásának bővítésére fordítaná, ami ugyanakkor a meglévő részvényesek számára hígulást eredményezne.

Az ázsiai piacok vegyes képet mutatnak. Dél-Koreában a KOSPI emelkedése emelkedik ki, amely immár második egymást követő napon erősödik, elsősorban a Samsung részvényeinek erőteljes visszapattanásának köszönhetően. A japán Nikkei 225 szintén jól teljesít, mintegy 2%-kal emelkedik. A kínai piacok eközben továbbra is nyomás alatt vannak, a Hang Seng körülbelül 0,8%-kal esik.

Irán több feltételt is szabott a Hormuzi-szoros újranyitásához , többek között kártérítést, a szankciók feloldását és az amerikai katonai műveletek leállítását követeli. Válaszul Donald Trump keményebb álláspontra helyezkedett Teheránnal szemben , és kijelentette, hogy az Egyesült Államok szintén kártérítést követel majd azokért az amerikaiakért, akik az Iránnal fennálló konfliktusokban életüket vesztették vagy súlyosan megsebesültek. A kérdés várhatóan a jövőbeli béketárgyalások egyik témája lesz.

Ennek eredményeként csökken egy gyors megállapodás esélye , miközben az olajárak emelkednek , mivel a piac attól tart, hogy a Hormuzi-szoroson keresztüli hajózási korlátozások továbbra is fennmaradhatnak.

A nemesfémek enyhe csökkenéssel kezdik a napot. Az arany mintegy 0,2%-kal esik, és 4 400 dollár alá került, míg az ezüst több mint 1,5%-kal gyengül, és 65 dollár alatt kereskedik.

Az Ausztrál Központi Bank (RBA) változatlanul 4,35%-on hagyta a kamatlábat, összhangban a piaci várakozásokkal. Az RBA továbbra is úgy ítéli meg, hogy az infláció túl magas , ugyanakkor a gyengébb gazdasági és munkaerőpiaci adatok lehetőséget biztosítottak a jegybanknak arra, hogy kivárjon és értékelje a helyzetet. A bank továbbra is óvatos, és nem zárta ki az újabb kamatemeléseket , amennyiben az inflációs nyomás ismét erősödik.

A Bank of Japan (BoJ) egyre inkább fontolgatja a szeptemberi kamatemelést , mivel aggodalomra ad okot a tartósan magas infláció. A piac egyre nagyobb súlyt helyez a szeptember 17–18-i ülésen végrehajtandó kamatemelés lehetőségére, ami további támogatást adhat a jennek .

A People’s Bank of China (PBoC) szintén figyelemre méltó lépést tett: június óta először nem hajtott végre újabb likviditásinjekciót a bankrendszerben, arra hivatkozva, hogy a likviditási helyzet megfelelő. A lépés inkább helyi likviditáskezelési döntésnek , mintsem szélesebb körű monetáris politikai fordulatnak tűnik.

A jen tartós erősödése elsősorban az újabb BoJ-kamatemelésektől függhet, nem pedig a tőke hazatelepülésétől vagy az esetleges devizapiaci intervencióktól. A legutóbbi közös amerikai–japán intervenció csak átmenetileg támogatta a jent, miközben Tokió újabb határozott fellépésének hiánya lehetővé tette a japán valuta újbóli gyengülését.

A kriptovaluta-piac valamivel erősebb képet mutat: a Bitcoin és az Ethereum mérsékelt emelkedéssel kezdi a napot.

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