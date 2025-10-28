A nap chartja - Búza (28.10.2025)

Legfontosabb tudnivalók A búza ára ma emelkedett a CBOT-on, és 530 dollár felé tart

A piacok spekulálnak az Egyesült Államok búzaexportjáról Kínába

Az amerikai búzaexport adatai közel 20%-os éves növekedést jeleznek

A búza ára rövid ideig emelkedett a héten, miután a piacon elterjedt a hír, hogy Kína amerikai búza szállítmányokat keres – valószínűleg egy fehér búzát. A pletyka önmagában is elég volt ahhoz, hogy a határidős árak emelkedjenek, bár az elemzők gyorsan megkérdőjelezték annak hitelességét. Eddig nem érkezett hivatalos megerősítés, és mivel az USDA a kormányzati leállás idején nem tud „flash sales” jelentéseket kiadni, a piac továbbra is a sötétben tapogatózik. Emellett a kormányzati leállás miatt nem állnak rendelkezésre a CFTC Commitment of Traders adatai sem. A szélesebb gabonakomplexumban a figyelem a geopolitikára terelődött, miután híre ment, hogy Trump elnök csütörtökön találkozik Xi Jinping kínai elnökkel ázsiai útja során. A kereskedők ezt potenciális fordulópontnak tekintik – talán még az újrainduló amerikai–kínai kereskedelmi enyhülés korai szakaszának is. Az optimisták remélik, hogy a tárgyalások elősegíthetik a kínai kereslet visszatérését az amerikai szójababhoz, és talán később a búzához is. Sokan azonban továbbra is szkeptikusak, és a Price Futures Group megjegyezte, hogy valójában „az USA és Kína közötti feszültségek inkább romlanak, nem pedig javulnak”. Az USDA legfrissebb adatai (a jelentésszünet előtt) szerint a búzaexport 258 543 tonnát tett ki az október 23-ával végződő héten, ami 47,6%-os csökkenést jelent az előző héthez képest, és 12%-kal alacsonyabb a tavalyi szintnél. A legfontosabb célállomások között szerepelt Dél-Korea (109 639 tonna), Vietnam (46 079 tonna) és Japán (33 899 tonna). A héten tapasztalt visszaesés ellenére a 2025/26-os évre vonatkozó összesített export 11,46 millió tonnát tesz ki, ami 19,4%-os növekedést jelent az előző évhez képest, jelezve, hogy a hosszú távú exportkilátások továbbra is kedvezőek az amerikai búzaárakra nézve. A BBH elemzői megjegyezték, hogy bár az infláció növekedése megtorpant, a Fed év végére inkább laza monetáris politikát fog folytatni, ami végül gyengítheti a dollárt – ez pedig potenciálisan kedvező változás lehet a dollárban denominált gabonafélék számára. Globális termésfejlesztések Franciaország: A búzaültetés október 20-án 57%-os előrehaladottságot ért el, ami egy hét alatt 30 pontos ugrást jelent (FranceAgriMer).

A búzaültetés október 20-án előrehaladottságot ért el, ami egy hét alatt 30 pontos ugrást jelent (FranceAgriMer). Törökország: A nemzeti statisztikai hivatal 17,9 millió tonnára csökkentette a 2025-ös búzatermés becslését, ami 1,7 millió tonnával alacsonyabb az előző előrejelzésnél.

A nemzeti statisztikai hivatal csökkentette a 2025-ös búzatermés becslését, ami alacsonyabb az előző előrejelzésnél. Argentína: A Buenos Aires-i Gabonatőzsde a búzatermés 5%-os befejezettségét jelölte meg, jelezve egy újabb időjárásérzékeny szezon kezdetét Dél-Amerikában. A búzapiac továbbra is a pletykák és a valós alapadatok között ingadozik. A kereskedők három fő történetszálat figyelnek: Kína állítólagos vásárlási érdeklődése valódi keresletté válik-e, a Trump–Xi csúcstalálkozó eredménye, az amerikai monetáris politika és a dollár árfolyamának szélesebb makrogazdasági változásai. BÚZA (D1 intervallum) A búza többéves mélypontról ugrott fel, meghaladva az EMA50 ellenállási zónát (narancssárga vonal). Forrás: xStation5

