A nap chartja: CHN.cash (07.01.2026)

A HSCEI határidős ügyletei 1,1%-kal csökkentek a kockázati étvágy csökkenésével. A kulcsfontosságú amerikai munkaerő-piaci közlemények sorozata világszerte óvatosságot vált ki, miközben a geopolitikai feszültségek további nyomást gyakorolnak az ázsiai indexekre.

A CHN.cash a legutóbbi lefelé tartó hullám 50%-os Fibonacci-visszahúzódási szintje alatt kereskedik, ugyanakkor az eladási hullám megállt a 100 napos exponenciális mozgóátlag (EMA100; sötétlila) közelében. Ennek a szintnek a megtartása kulcsfontosságú lesz a 2025–2026 fordulóján elindult felpattanás folytatásához. A kék vonal a Nikkei 225 határidős indexet mutatja, amely szintén nyomás alatt áll Peking lépései miatt.

Forrás: xStation5

Mi mozgatja ma a CHN.cash-t?

Kína felfüggesztette bizonyos ritkaföldfémek és kettős felhasználású termékek exportját Japánba, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, miután Sanae Takaichi japán miniszterelnök Tajvannal kapcsolatos megjegyzéseket tett. A korlátozások azonnali hatállyal léptek életbe, és ellátási lánc zavarokat okozhatnak több kulcságazatban, köztük az elektronikai, repülőgépipari és védelmi szektorban. Emellett Kína dömpingellenes vizsgálatot indított a félvezetőgyártásban használt japán vegyi anyagokkal szemben.

Peking döntése megrázta a régiós piaci hangulatot. A kínai ritkaföldfémek 2024-ben Japán importjának 63%-át tették ki, így a korlátozások komoly fennakadásokat okozhatnak az elektronikai, autóipari és védelmi termelésben. A kínai vállalatok számára ez jelentős vevőkör elvesztését jelenti, miközben a befektetők fokozott bizonytalansággal, az ellátási láncokra nehezedő nyomással és a stratégiai alkatrészek árainak emelkedésével szembesülnek.

A CHN.cash árfolyamát tovább terheli az MI-vezérelt optimizmus kifulladása is. A kockázatvállalási hajlandóság egyértelműen csökken, mivel a befektetők a kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci adatokra készülnek, amelyek a következő hónapokban meghatározóak lehetnek a Fed politikája szempontjából. A pénteki NFP-jelentéssel szembeni várakozások viszonylag magasak: a piac a munkaerőpiac stabilizálódását és további foglalkoztatásbővülést áraz a korábbi vegyes adatok után. A jelentést megelőző indikátorok közé tartozik a mai ADP és JOLTS publikáció, amelyek a konszenzus szerint megerősíthetik a stabil foglalkoztatási képet, noha az új munkaerő iránti kereslet továbbra is visszafogott.