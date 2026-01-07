A nap chartja: CHN.cash (07.01.2026)

A HSCEI határidős ügyletei 1,1%-kal csökkentek a kockázati étvágy csökkenésével. A kulcsfontosságú amerikai munkaerő-piaci közlemények sorozata világszerte óvatosságot vált ki, miközben a geopolitikai feszültségek további nyomást gyakorolnak az ázsiai indexekre.
A CHN.cash a legutóbbi lefelé tartó hullám 50%-os Fibonacci-visszahúzódási szintje alatt kereskedik, ugyanakkor az eladási hullám megállt a 100 napos exponenciális mozgóátlag (EMA100; sötétlila) közelében. Ennek a szintnek a megtartása kulcsfontosságú lesz a 2025–2026 fordulóján elindult felpattanás folytatásához. A kék vonal a Nikkei 225 határidős indexet mutatja, amely szintén nyomás alatt áll Peking lépései miatt.
Forrás: xStation5
Mi mozgatja ma a CHN.cash-t?
Kína felfüggesztette bizonyos ritkaföldfémek és kettős felhasználású termékek exportját Japánba, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, miután Sanae Takaichi japán miniszterelnök Tajvannal kapcsolatos megjegyzéseket tett. A korlátozások azonnali hatállyal léptek életbe, és ellátási lánc zavarokat okozhatnak több kulcságazatban, köztük az elektronikai, repülőgépipari és védelmi szektorban. Emellett Kína dömpingellenes vizsgálatot indított a félvezetőgyártásban használt japán vegyi anyagokkal szemben.
Peking döntése megrázta a régiós piaci hangulatot. A kínai ritkaföldfémek 2024-ben Japán importjának 63%-át tették ki, így a korlátozások komoly fennakadásokat okozhatnak az elektronikai, autóipari és védelmi termelésben. A kínai vállalatok számára ez jelentős vevőkör elvesztését jelenti, miközben a befektetők fokozott bizonytalansággal, az ellátási láncokra nehezedő nyomással és a stratégiai alkatrészek árainak emelkedésével szembesülnek.
A CHN.cash árfolyamát tovább terheli az MI-vezérelt optimizmus kifulladása is. A kockázatvállalási hajlandóság egyértelműen csökken, mivel a befektetők a kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci adatokra készülnek, amelyek a következő hónapokban meghatározóak lehetnek a Fed politikája szempontjából. A pénteki NFP-jelentéssel szembeni várakozások viszonylag magasak: a piac a munkaerőpiac stabilizálódását és további foglalkoztatásbővülést áraz a korábbi vegyes adatok után. A jelentést megelőző indikátorok közé tartozik a mai ADP és JOLTS publikáció, amelyek a konszenzus szerint megerősíthetik a stabil foglalkoztatási képet, noha az új munkaerő iránti kereslet továbbra is visszafogott.
Reggeli összefoglaló (09.01.2026)
BREAKING: Váratlanul emelkedtek a németországi gyári megrendelések novemberben
Reggeli összefoglaló (08.01.2026)
BREAKING: A DE40 a német kiskereskedelmi forgalom váratlan visszaesése ellenére is emelkedik
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.