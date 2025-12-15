A nap chartja: CHN.cash (15.12.2025)

A Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI; CHN.cash) határidős indexe közel 0,7%-kal esett vissza, mivel a hangulatot negatívan befolyásolta a Wall Streeten a közelmúltban bekövetkezett technológiai részvények eladási hulláma és a vártnál gyengébb kínai gazdasági adatok. Az ingatlanpiac folyamatos romlása továbbra is negatívan hat a fogyasztói keresletre, és egyre inkább átterjed a gyengébb üzleti tevékenységre is, mivel a vállalatok visszafogják beruházásaikat. A CHN.cash jelenleg a napi grafikonon mindhárom kulcsfontosságú exponenciális mozgóátlaga (EMA10, EMA30, EMA100) alatt kereskedik, ami erős lefelé irányuló momentumra utal. A határidős árfolyamok a kritikus, 8 890 pont körüli támaszszint közelében mozognak, és a sárga pufferzóna (8 825–8 890) alá történő letörés további eladási hullámot indíthat el. Felfelé mutató oldalon az új gazdaságélénkítő intézkedések bejelentése, valamint az EMA100 felé történő visszapattanás segíthet az indexnek leküzdeni az eladói nyomást és stabilizálódni.

Forrás: xStation5 Mi mozgatja ma a CHN.cash-t? Kiskereskedelmi forgalom, fogyasztás és ingatlanpiac:

A fogyasztói aktivitás továbbra is visszafogott (éves alapon 1,3% a várt 2,8%-kal szemben), mivel az elhúzódó ingatlanpiaci visszaesés tovább rontja a háztartások vagyonát és bizalmát. A lakásárak csökkenése és az ingatlanberuházások visszaesése gyengébb költésekhez vezet: a kiskereskedelmi forgalom elmaradt a várakozásoktól, az autóeladások pedig jelentős fékező tényezőt jelentettek, miután felfüggesztették a csereprogramokhoz kapcsolódó támogatásokat. Bár a hatóságok jelezték a fogyasztás támogatását, az eddigi intézkedések célzottak és nem elegendőek a hangulat érdemi javításához. Gyenge beruházások:

Az állóeszköz-beruházások a vártnál nagyobb mértékben estek vissza (-2,6%), elsősorban az ingatlanberuházások további zsugorodása és a magánszektor óvatos költései miatt. Az ingatlanfejlesztők eladósodottságának leépítése, a kereslet gyenge láthatósága és a nagyszabású fiskális ösztönzés hiánya visszafogja a tőkekiadásokat. Bár Peking további fiskális támogatást és speciális kötvénykibocsátást ígért, a piacok továbbra is szkeptikusak a hatékony megvalósítás időzítését és mértékét illetően. Ipari termelés:

Az ipari termelés növekedése augusztus óta a leglassabb ütemre mérséklődött (4,8% a várt 5%-kal szemben), ami a gyenge belföldi keresletet és egyes ágazatokban a túlzott kínálat visszafogására irányuló erőfeszítéseket tükrözi. A külső kereslet részleges támaszt nyújtott, ugyanakkor a gyengébb hazai fogyasztás és beruházás korlátozza a lendületet. Erőteljesebb gazdaságpolitikai lazítás nélkül, amely a kereslet élénkítését célozná, a feldolgozóipari aktivitás a következő hónapokban további lendületvesztéssel szembesülhet.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.