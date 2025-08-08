A nap chartja - Ethereum (08.08.2025)

A tegnapi kereskedés második felében a Bitcoin és a főbb altcoinok megugrottak, miután Donald Trump amerikai elnök aláírta a 401(k) nyugdíjalapok befektetési lehetőségeinek kiterjesztéséről szóló rendeletet, amely olyan alternatív eszközökre is kiterjed, mint a kriptovaluták, a magántőke és az ingatlanok. A lépés megnyithatja a több mint 12 billió dolláros amerikai nyugdíjmegtakarítási piacot a kriptovaluták előtt, ami fokozza az intézményi befektetők érdeklődését. A Bitcoin rövid időre 117 000 dollár fölé emelkedett, mielőtt 116 600 dollár közelében állapodott meg, miközben az altcoinok jobban teljesítettek. Bár a rendelet jelentős tőkét irányíthat a digitális eszközökbe, magasabb kockázatot és potenciális jogi kihívásokat is jelent a nyugdíjpénztárak számára. Az ERISA-törvény szerinti vagyonkezelési kötelezettségek, a peres eljárások kockázata és a magas volatilitás miatt a kripto befektetések tényleges bevezetése a 401(k) tervekben a szabályozási váltás ellenére lassú lehet. Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat SZÁMLANYITÁS Mobil app letöltése Mobil app letöltése Az Ethereum az egyik legerősebb nyereséget könyvelhette el, amit az ETF-beáramlások is támogattak. Az augusztus eleji 12,30%-os esés után az ETH 16,50%-kal, ezen belül tegnap 6,2%-kal 3.920 dollárra emelkedett, és most a kulcsfontosságú ellenállást teszteli közvetlenül a 4.000 dollár alatt.

