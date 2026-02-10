🚨 A Bitcoin 69 000 dollárra esett vissza 📉 1:1 korrekciós forgatókönyv?

A Bitcoin ma 69 000 dollárra esik, és a grafikon egyértelmű hasonlóságokat mutat az október végi eladási hullám, amikor az ár körülbelül 112 000 dollárról 80 000 dollárra esett, és a legutóbbi, körülbelül 97 000 dollárról 60 000 dollárra történő esés között. Ha feltételezzük, hogy az előző mozgás 1:1-ben megismétlődik, nemcsak a visszaesés, hanem a visszapattanás és az azt követő konszolidáció tekintetében is, akkor a 72 000–73 000 dolláros tartomány jelentősen ellenállási zónaként jelenhet meg. Ez tükrözné a korábbi, körülbelül 20%-os visszapattanást, amikor a Bitcoin novemberben körülbelül 80 000 dollárról 2026 elején körülbelül 97 000 dollárra emelkedett.

Ha hasonló idő telne el a következő jelentős impulzus (lehetséges újabb lefelé irányuló szakasz) előtt, a következő volatilitási csúcs áprilisig nem jelentkezne. Ha pedig a következő mozgás 1:1 arányban megegyezne a korábbi lefelé irányuló mozgás nagyságával, a Bitcoin a 72 000 dolláros szintről mérve 49 000 dollár felé eshetne.

Eközben az RSI visszapattant a 18 közeli rendkívül túlértékelt szintről, és most alig 32 alatt áll. Ahhoz, hogy a bearish momentum valóban megforduljon, a Bitcoinnek valószínűleg vissza kellene szereznie a 80 000 dollár feletti szinteket. Azonban a 72 000–73 000 dollár körüli nagy kínálat arra utal, hogy a piac továbbra is óvatos és láthatóan „megrázott”. Bitcoin (D1 chart)

Forrás: xStation5

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.