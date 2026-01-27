A nap chartja: Ezüst

Az ezüst határidős ügyletek ismét dinamikusan emelkednek, és újabb 6,5%-kal emelkednek, hogy visszaszerezzék a 110 dollár feletti szintet, a tegnapi technikai „piros zászló” ellenére (fordított kalapács). A nemesfémek továbbra is a megújult kereskedelmi feszültségek hullámát lovagolják meg, miközben a példátlan kínai kereslet tovább támogatja a rekordértékelést.
Forrás: xStation5
Mi mozgatja ma az EZÜST árát?
Trump-vámok visszatérnek: Donald Trump amerikai elnök ismét a „jutalom és büntetés” alapú kereskedelmi stratégiát alkalmazza, új vámfenyegetéseket megfogalmazva az USA kereskedelmi partnereivel szemben. A kereskedelmi retorika eszkalációja növeli a geopolitikai kockázati prémiumot, és a tőkét a devizák és kötvények rovására a reáleszközök, köztük a nemesfémek felé tereli.
Fenyegetések Kanada ellen: Kína és Kanada diplomáciai közeledése nyomán Trump 100%-os vámokkal fenyegette meg az összes kanadai terméket, amennyiben az ország nem köt teljes körű kereskedelmi megállapodást Kínával. Mark Carney kanadai miniszterelnök Trump lépését blöffnek nevezte, amelynek célja, hogy magasra tegye a lécet az USA–Kanada szabadkereskedelmi tárgyalások előtt.
Vámtarifa-emelés Dél-Korea ellen: Kanada mellett Dél-Korea is Trump célkeresztjébe került, mivel a dél-koreai parlament még nem ratifikálta a tavaly aláírt amerikai kereskedelmi megállapodást. A „törvényhozási késedelem” miatt Trump az összes megtorló vámot – beleértve az autókra, faipari termékekre és gyógyszerekre vonatkozókat – 15%-ról 25%-ra emelte. Ez nem akadályozta meg a dél-koreai részvénypiac emelkedését, amely februárra várja a ratifikációt.
Kínai árrobbanás: Kínában az ezüst határidős kontraktusok ma 125 dollár fölé emelkedtek, miközben az USA-ban a jegyzés jelenleg 112 dollár körül mozog. A sanghaji és a Comex közötti növekvő árprémium a globális kínálati feszültségeket jelzi, és megerősíti, hogy a fizikai kereslet Kínában a jelenlegi trend fő fundamentális hajtóereje. Ezt alátámasztják a kínai exportadatok is: 2025-ben az ezüstkivitel 16 éves csúcsra emelkedett.
Spekulatív kereskedés fűti a szűk piacot: Az ezüst határidős piaca jóval kevésbé likvid, mint az aranyé (a londoni napi forgalom körülbelül ötször kisebb), ezért az új spekulatív pozíciók aránytalanul nagy hatást gyakorolnak az árfolyamra. A rövid távú momentum-kereskedők és a makrogazdasági fedezeti eszközként vásárló befektetők felerősítik a volatilitást és gyorsítják az emelkedő kitöréseket.
