A nap chartja - JP225 (14.08.2025)

A Nikkei (JP225) határidős ügyletei erős emelkedésnek indultak, ami az indexet a történelem során először a 43.000-es szint fölé, új történelmi csúcsra emelte, és az elmúlt szeánszokon tovább emelkedett. A korábbi nyereséget részben a japán blue chipek és az autógyártók iránti vegyes hangulat korlátozta. Ma azonban a befektetők ismét optimisták az amerikai-japán kereskedelmi kapcsolatokkal kapcsolatban, amit a kedvező makrogazdasági háttér és a japán vállalatok szilárd vállalati eredményei is támogatnak.

Az esetleges amerikai kamatcsökkentés szintén pozitív lökést adhat a japán vállalatoknak. A rallyt a technológiai óriás SoftBank, a Sony Group, valamint a félvezetőgyártók, az Advantest és a Renesas Electronics vezetik. A prémium gumiabroncsgyártó Yokohama Rubber és az Asics cipőgyártó vállalat részvényei szintén emelkedtek az erős eredményeket követően.

Az exportőrök számára az egyik folyamatos kockázatot a jen esetleges felértékelődése jelenti, ami egyre valószínűbbnek tűnik, ha az USA kamatcsökkentések sorozatába kezd. Ha azonban a japán áruk iránti kereslet megmarad vagy növekszik, az erős rendelésállomány ellensúlyozhatja az árfolyam ellenszelet. JP225 grafikon (D1) Ma a hangulat stabilizálódik, és profitfelvételi hullámok jelennek meg, az index több mint 1%-kal csökkent, és visszahúzódott a 2024-es rekordszintekre. A JP225 volatilitása emelkedhet a héten megjelenő kulcsfontosságú amerikai makrogazdasági közlemények (PPI, kiskereskedelmi forgalom) előtt. A Nikkei RSI-je nemrég 70 fölé emelkedett (túlvett terület), mielőtt ma alig 65 alá enyhült volna. Július 24-én az RSI szintén 70 fölött volt, majd négy egymást követő ülésen csökkenés következett. Természetesen az ilyen történelmi minták nem jelentenek garanciát a jövőbeli eredményekre. Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat SZÁMLANYITÁS Mobil app letöltése Mobil app letöltése Forrás: xStation JP225 grafikon (H1) Forrás: xStation5

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.