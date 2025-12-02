Reggeli összefoglaló (02.12.2025)

Az amerikai referenciaindex tegnapi kereskedési napját 0,5 százalékos csökkenéssel zárta, míg a Nasdaq 100 több mint 0,3 százalékkal esett vissza. A kis kapitalizációjú Russell 2000 index több mint 1,2 százalékos csökkenéssel zárta a napot. A mai makro naptár nem túl gazdag. A adatbázis-megoldásokra szakosodott MongoDB részvényei több mint 21 százalékkal emelkedtek a zárás utáni kereskedésben, köszönhetően a elemzőket teljesen meglepő kiemelkedő eredményeknek. A mai kereskedés után a CrowdStrike, a Marvell Technologies és a GitLab teszi közzé eredményeit.

Jerome Powell stanfordi egyetemi beszéde nem váltott ki piaci reakciót, mivel a Federal Reserve elnöke elkerülte a jelenlegi monetáris politikával, a gazdasággal vagy annak jövőbeli kilátásaival kapcsolatos megjegyzéseket.

Az ázsiai kereskedés során vegyes hangulat uralkodott, a Nikkei index pedig változatlanul zárt. Ausztráliában az építési engedélyek száma 6,4 százalékkal csökkent, szemben a várt 4,5 százalékos növekedéssel és a korábbi 12 százalékos emelkedéssel. A fogyasztói hangulat 37,5-re emelkedett, szemben a várt 36,2-vel és a korábbi 35,8-cal.

A nemesfémek ára csökken, az ezüst több mint 1,8 százalékkal, az arany pedig több mint 0,5 százalékkal gyengült. Az amerikai dollár enyhén erősödik, az EURUSD pedig 1,16 közelében kereskedik, miután hét egymást követő bullish kereskedési napot zárt. A tegnapi 1,165-ről való visszahúzódás, amely egy kísérlet volt az 50 napos EMA és a korábbi árreakciók által meghatározott kulcsfontosságú ellenállási szint áttörésére, azonban kudarcot vallott.

A Bitcoin lassan felépül a tegnapi esésből, és 87,5 ezer USD közelében kereskedik, szemben a tegnapi alig 85 ezer USD-vel. A kriptopiac hangulata azonban továbbra is nagyon gyenge, és az Ethereum alig tudott kilábalni veszteségeiből. Az ETH ára továbbra is 2800 USD körül mozog.

Az olajárak a tegnapi emelkedés után kissé, 63 dollárra estek vissza, ami támogatta az amerikai energiaipari vállalatok részvényeivel kapcsolatos hangulatot. A kakaó és a kávé határidős árai ma kissé emelkedtek, folytatva a mászást. Forrás: xStation5

