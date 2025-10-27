A nap chartja: JP225 (27.10.2025)

Legfontosabb tudnivalók A japán Nikkei 225 index hétfőn története során először haladta meg az 50 000 pontot.

Havi szinten a JP225 index az elmúlt 15 év legerősebb hónapját zárta.

Éves szinten 2025 a második legerősebb növekedési évet jelenti.

Japán Nikkei 225 indexe hétfőn története során először haladta meg az 50 000 pontot, és 2,46%-os emelkedéssel, 50 512 ponton zárt. A rally az amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek enyhülésével kapcsolatos optimizmust és a Wall Street rekordszintű emelkedését követő erős globális kockázatvállalási hajlandóságot tükrözte. A japán befektetői hangulatot tovább erősítette az a várakozás, hogy a Japán Bank a héten tartandó ülésén fenntartja rendkívül laza monetáris politikáját, valamint a Sanae Takaichi miniszterelnök növekedésbarát reformjainak politikai támogatottsága. Kormánya tervezett expanzív fiskális intézkedései az „Abenomics”-hoz hasonlítanak, ami reményt kelt a több évtizedes deflációból való kilábalásra. A jen ma is szokatlanul erős, 0,10–0,20%-kal erősödött a többi G10-es devizához képest, míg az USDJPY 0,17%-kal, 152,820-ra gyengült. Az ázsiai-csendes-óceáni régió kockázati étvágyát az a hír is ösztönözte, hogy az USA elállt a kínai importtermékekre kivetett 100%-os vámok bevezetésének tervétől. A befektetők arra számítanak, hogy Takaichi miniszterelnök a héten Japánba látogató Trump volt elnökkel találkozik. Havi szinten a JP225 index a 2010-ben megkezdett adatgyűjtés óta legerősebb hónapját zárta, csupán egy hónap alatt (októberben) 12,8%-kal emelkedett. Éves szinten 2025 az elmúlt 15 év második legerősebb nyereségét hozta, bár érdemes megjegyezni, hogy a fellendülés csak az év közepe táján gyorsult fel. JP225 (D1 intervallum) A történelmi 50 000 pontos küszöb átlépése – több mint három évtizeddel az 1989-es buborék korszak csúcsa után – a befektetők bizalmának fokozatos megújulását jelzi a japán gazdaságban. Az XTB platformon kereskedett Nikkei 225 határidős index (JP225) már a múlt hét végén átlépte az 50 000 pontos határt, a japán tőzsdei kereskedés zárását követően.

