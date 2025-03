A nap chartja - Olaj (04.03.2025)

Az olajárak háromhavi mélypontra zuhantak, a Brent nyersolaj hordónként 71,26 dollárra esett, mivel a piaci nyomás több irányból is erősödik. Az irányadó árfolyam január közepe óta több mint 10%-ot esett vissza, a WTI 68 dollár közelében kereskedik, mivel több kulcsfontosságú tényező összeadódik, és ez bearish hangulatot kelt.

Az OPEC+ termelésnöveléssel lepte meg a piacokat

Egy váratlan lépéssel, amely a nyersolaj árfolyamának zuhanását okozta, az OPEC+ bejelentette, hogy folytatja a termelés napi 138 000 hordóval történő növelésének tervét áprilistól kezdődően. Ez az első a havi emelések sorozatában, amelyek fokozatosan visszaállítják a napi 2,2 millió hordó kitermelést 2026-ig. Bár a koalíció kijelentette, hogy ez a „fokozatos emelés a piaci feltételek függvényében szünetelhet vagy visszafordítható”, a döntés meglepte a kereskedőket, akik széles körben újabb halasztásra számítottak, mivel a jelenlegi árszintek sok tag számára túl alacsonyak ahhoz, hogy fedezni tudják a kormányzati kiadásokat.

A Trump-vámok piaci volatilitást váltanak ki

Trump elnök új vámtarifák bevezetése további nyomást gyakorolt az olajpiacokra. Keddi hatállyal a kormányzat 25%-os vámot vetett ki a Kanadából és Mexikóból származó behozatal nagy részére, és 10%-os vámot vetett ki kifejezetten a kanadai energiatermékekre, köztük a nyersolajra. Kína azonnal megtorló intézkedéseket vezetett be az amerikai mezőgazdasági termékek ellen, ami aggodalmakat keltett egy szélesebb körű kereskedelmi háborúval kapcsolatban, amely visszafoghatja a globális gazdasági növekedést és az olajkeresletet.

Kínálati többlet fenyeget

A Nemzetközi Energiaügynökség már az OPEC+ termelésnövelésről szóló döntése előtt is napi 450 000 hordónyi globális olajkínálati többletet prognosztizált az idei évre. Ez a túlkínálati forgatókönyv a koalíció korábbi termeléscsökkentései ellenére is fennáll, mivel az OPEC-en kívüli források - köztük az USA, Brazília, Kanada és Guyana - növekvő termelése továbbra is meghaladja a fogyasztás növekedését.

Szaúd-Arábia pénzügyi nyomással néz szembe

Az összetett képet tovább árnyalja, hogy a Saudi Aramco bejelentette a világ legnagyobb osztalékának jelentős csökkentését, ami a tavalyi 124 milliárd dollárról 2025-re mintegy 85 milliárd dollárra csökkenti a várható teljes kifizetést. Ez a csökkentés tükrözi az Aramco pénzügyeinek feszültségét, amely alig több mint egy év alatt 27 milliárd dolláros nettó készpénzállományból nettó adósságállományba váltott. Mivel a Brent hordónkénti átlaga idén 77 dollár alatt van - ami messze elmarad a Szaúd-Arábia költségvetésének kiegyensúlyozásához szükséges több mint 90 dollártól -, a királyságnak kihívást jelentő költségvetési döntésekkel kell szembenéznie.

Piaci kilátások

Az elemzők továbbra is óvatosak az olaj rövid távú kilátásaival kapcsolatban. A Citigroup szerint az OPEC+ termelésnövelése „irányadó”, és a következő 6-12 hónapban a Brent hordónkénti 60-65 dollárra eshet. Warren Patterson az ING Groep-től megjegyezte, hogy az olaj „két fronton is nyomás alatt van” mind az OPEC+ kínálatnövelése, mind az amerikai vámok miatt, a megtorló intézkedések pedig valószínűleg „tovább homályosítják a növekedési és keresleti kilátásokat”. A kereskedők szorosan figyelemmel kísérik mind a globális kereskedelempolitika, mind a termelői fegyelem alakulását, mint az elkövetkező hónapok árirányának kulcsfontosságú mozgatórugóit.

OIL (D1 intervallum)

Az olaj jelenleg újra teszteli a 70,90 dollár körüli erős támaszt, egy olyan szintet, amely tavaly szeptember óta visszafordulást eredményezett. Ha ez a támasz áttörik, a medvék a szeptemberi 69,60 dolláros mélypontot vehetik célba. A bikák viszont a 74,50 dollár körüli erős ellenállással fognak szembesülni. Az RSI medvés divergenciát mutat alacsonyabb csúcsokkal, míg a MACD továbbra is szélesedik a medvés kereszteződés után.