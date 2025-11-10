A nap chartja - USDCAD (10.11.2025)

Az USD/CAD devizapár ma a piac figyelmét vonzza, mivel jelentős volatilitást mutat. Jelenleg a devizapár 1,4013 körül kereskedik, ami tükrözi a kanadai dollár elmúlt napokban tapasztalt erősödését az amerikai dollárhoz képest. A devizapár ingadozásai mindkét ország gazdaságának jelenlegi hangulatát, valamint a globális piacok fejleményeit tükrözik. Az árfolyam dinamikája makrogazdasági tényezők, központi banki döntések, nyersanyagárak változásai és politikai fejlemények komplex kombinációjának eredménye. Ezeknek a mozgásoknak a figyelemmel kísérése segít jobban megérteni Kanada és az Egyesült Államok közötti gazdasági kapcsolatokat, valamint a devizapár lehetséges irányát.

Forrás: xStation5

Mi befolyásolja ma az USDCAD árfolyamot?

Adatok a kanadai munkaerőpiacról

A kanadai munkaerőpiacra vonatkozó erős adatok egyértelműen támogatják a kanadai dollárt. Októberben a foglalkoztatás 66,6 ezer munkahellyel nőtt, ami messze meghaladta a 2,5 ezer fős csökkenésre vonatkozó várakozásokat. Ugyanakkor a munkanélküliségi ráta 7,1%-ról 6,9%-ra csökkent szeptemberhez képest, míg az átlagos órabér 4%-kal emelkedett az előző évhez képest. Ez azt bizonyítja, hogy a kanadai munkaerőpiac a sztrájkok okozta zavarok ellenére is ellenálló marad, ami további nyomást gyakorol a kanadai dollár emelkedésére.

A Bank of Canada monetáris politikája

A robosztus munkaerő-piaci adatok erősítik azokat a várakozásokat, hogy a Bank of Canada a legutóbbi 25 bázispontos kamatcsökkentés után a kamatlábakat a jelenlegi 2,25% szinten tartja. A piac egyre inkább arra számít, hogy a monetáris lazítás ciklusa a végéhez közeledik, ami támogatja a stabilitást és tovább erősíti a kanadai dollárt az amerikai dollárhoz képest.

Az olajárak és a globális hangulat szerepe:

A kanadai dollárt további támogatást jelent az olajárak emelkedése, mivel Kanada az Egyesült Államok egyik fő olajexportőre. A WTI ára mára meghaladta a 60 dollárt hordónként, ami növeli a CAD vonzerejét, mint nyersanyaghoz kötött valuta. Ugyanakkor a globális piaci hangulat javulása, amelyet részben a Kínából és az Egyesült Államokból érkező erősebb makrogazdasági adatok ösztönöznek, növeli a kockázatvállalási hajlandóságot, ami szintén kedvez a nyersanyaghoz kötött valutáknak.

Az Egyesült Államok helyzete és hatása az USD-re

Az Egyesült Államokban gyengébb fogyasztói hangulat, ami a Michigan Egyetem indexének csökkenésében is tükröződik, tovább nehezíti az amerikai dollár helyzetét. Az amerikai kormányzati leállás végének várakozásai és a szenátusi megállapodások kezdeti szakaszát övező optimizmus támogatja az USD gyengülését a CAD-hez képest.

Összefoglalás és kilátások

A kanadai munkaerőpiac erős adatai, az emelkedő olajárak és a javuló globális hangulat együttesen a kanadai dollár erősödését eredményezik az amerikai dollárhoz képest, az USD/CAD árfolyam jelenleg 1,4013 körül mozog.