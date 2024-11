A nap chartja - USDIDX (13.11.2024)

A dollár az október eleji helyi mélypontja óta 6%-ot erősödött. Ez a legdinamikusabb növekedés a közel két évvel ezelőtti konszolidáció kezdete óta.

Az ilyen erőteljes mozgás katalizátora természetesen az elnökválasztás és az úgynevezett Trump-kereskedelem kiterjesztése volt. Más eszközökön (részvények és kötvények) azonban már most megfigyelhető a nyereség lassulása és némi profitkivonás. Ezzel szemben az USD továbbra is felértékelődik. Az USDIDX ma 0,16%-os emelkedéssel 106 pont körül kereskedik. A piac teljesen beárazta Donald Trump győzelmét, a nyereségek még spekulatívabb és euforikusabb hangot is felvettek. Tekintettel arra, hogy a republikánusok 2025 január végén veszik át a hatalmat, a piacok már a hivatalos átmenet előtt beárazzák Donald Trump elnökségét.

Technikai szempontból az elmúlt hat hét dinamikus emelkedése az USDIDX indexet egy kétéves konszolidációs csatorna felső határához, 106 pont fölé juttatta. Ráadásul a dollár erős mozgása egy olyan időszakban figyelhető meg, amikor a Fed megkezdte a kamatcsökkentést. Ennek fényében a további emelkedés lehetősége korlátozottnak tűnik. A bikák számára a legfontosabb ellenállási szint továbbra is a 106 pont feletti zóna.

Forrás: xStation 5