Gazdasági naptár: Svájci infláció/amerikai megrendelések; a Berkshire Hathaway és a Palantir Technologies eredményei (2025.08.04.)

A határidős ügyletek emelkednek az európai kereskedés nyitása előtt

A befektetők figyelmét a svájci CPI-adatok és az amerikai tartós cikkek rendelései fogják lekötni

A hétfői kereskedés viszonylag nyugodtan indul. Az európai és az amerikai határidős ügyletek pénteki jelentős esés után emelkednek. Az EU50 kontraktus jelenleg 0,45%-kal, az US500 pedig 0,38%-kal emelkedik. A mai makrogazdasági naptár középpontjában a svájci CPI-adatok és az amerikai tartós cikkek rendelései állnak.

A befektetők figyelemmel kísérik a számos negyedéves eredményközlést is. Warren Buffett Berkshire Hathaway Inc. szombaton tette közzé eredményeit, ma pedig a MercadoLibre Inc., a Palantir Technologies Inc. és a Hims & Hers Health Inc. jelent eredményeiről.

Részletes makrogazdasági és vállalati naptár (forrás: xStation, szerző saját elemzése):