A nap chartja: USDJPY – A dollár újabb győzelmet aratott, de Tokió már készül a válaszlépésre

Az USDJPY piac jelenleg két nehézsúlyú versenyző közötti újabb mérkőzésre emlékeztet. Az egyik oldalon a dollár áll, amelyet az amerikai eszközök magas hozama és a kamatok terén fennálló előny támaszt alá. A másik oldalon a jen áll, amely annak ellenére, hogy a Japán Központi Bank megkezdte a monetáris politika normalizálásának folyamatát, továbbra is nyomás alatt van.
Japán megtette az első lépést az ultralaza monetáris politikától való eltávolodás irányába, de az Egyesült Államok és Japán kamatszintjei közötti különbség továbbra is rendkívül nagy. Ez a különbség továbbra is a dollárt támogató fő érv.
Ugyanakkor az USDJPY olyan szinteken kereskedik, amelyek egyre nagyobb figyelmet vonzanak a spekulánsok és a japán hatóságok részéről. A mai japán ünnep alacsonyabb piaci likviditást jelent, és ilyen körülmények között gyakran megnő a hirtelen ármozgások kockázata. Tokió már hónapok óta jelzi, hogy nem fogja tolerálni a jen túlzott volatilitását, ami azt jelenti, hogy a piacoknak továbbra is számolniuk kell a közvetlen beavatkozás lehetőségével.
Az USDJPY jelenleg olyan küzdelemre hasonlít, amelyben a dollár fundamentális előnye révén folyamatosan pontokat szerez, de minden további emelkedés növeli a japán válaszlépés kockázatát.
Forrás: xStation5
A USDJPY árfolyamát jelenleg meghatározó fő tényezők
1. Japán és a devizapiaci intervenció kockázata
A USDJPY piacát befolyásoló legfontosabb pszichológiai tényező továbbra is a japán hatóságok esetleges közvetlen beavatkozásának lehetősége.
A japán pénzügyminisztérium hónapok óta kiemelt figyelemmel követi a devizapiaci fejleményeket, és többször is hangsúlyozta, hogy a jen túlzott volatilitása szükségessé teheti a beavatkozást. Nem csupán a USDJPY árfolyamának abszolút szintje számít, hanem mindenekelőtt az emelkedés üteme.
A múltbeli tapasztalatok alapján Japán jellemzően akkor lépett közbe, amikor a jen túl gyorsan gyengült, és ez már a vállalatok és a háztartások várakozásaira is hatással volt. Tokió tisztában van azzal, hogy a túlzottan gyenge jen megdrágítja az energia- és nyersanyagimportot, ami megnehezíti az infláció kordában tartását.
A mai japán munkaszüneti nap tovább növeli a piac figyelmét. Az alacsonyabb likviditás miatt már kisebb tőkeáramlások is jelentősebb árfolyammozgásokat válthatnak ki. Ilyen környezetben egy esetleges intervenció pszichológiai hatása is jóval erősebb lehet.
Ugyanakkor Japánnak türelmesnek kell maradnia. A devizatartalékok túl gyors felhasználása csupán átmeneti hatást eredményezhet, amennyiben a fundamentumok továbbra is a dollár mellett szólnak. Tokiónak olyan időpontot kell kivárnia, amikor a piac a leginkább sebezhető egy trendfordulóval szemben.
2. A kamatkülönbözet továbbra is a dollár legfőbb támasza
A USDJPY legfontosabb fundamentális mozgatórugója továbbra is az Egyesült Államok és Japán monetáris politikája közötti különbség.
A Japán Jegybank (BoJ) ugyan megkezdte a kamatemelési ciklust, de a szigorúbb monetáris politika felé vezető út várhatóan fokozatos marad. Ezzel szemben a Federal Reserve továbbra is magas kamatszinten tartja a monetáris politikát, miközben a piac azt próbálja felmérni, mikor és milyen ütemben kezdődhet meg a kamatcsökkentési ciklus.
A devizapiac számára nemcsak a jelenlegi kamatszintek fontosak, hanem az államkötvényhozamok és a jövőbeli monetáris politikára vonatkozó várakozások is.
Amennyiben a Fed továbbra is óvatos marad, és visszafogja a gyors kamatcsökkentésekkel kapcsolatos várakozásokat, a dollár támogatott maradhat. Még az amerikai infláció lassulása mellett is fennmaradhat a dollár ereje, amennyiben a reálkamatok továbbra is vonzóak a befektetők számára.
Japán ezzel szemben más kihívással néz szembe. A BoJ-nak egyensúlyt kell teremtenie a monetáris politika normalizálása és a gazdasági növekedés megőrzése között. A túl gyors kamatemelés visszafoghatná a gazdaságot, ezért a szigorítás üteme továbbra is rendkívül óvatos.
3. A közel-keleti feszültségek és az olajárak további nyomást gyakorolnak a jenre
A USDJPY alakulását továbbra is jelentősen befolyásolja a közel-keleti geopolitikai helyzet.
A Perzsa-öbölben fokozódó konfliktus ismét az olajpiacra és az energiaellátás esetleges fennakadásaira irányította a figyelmet. Az emelkedő olajárak több csatornán keresztül is hatással lehetnek a devizapiacokra.
Az első csatorna az infláció. A magasabb energiaárak megnehezítik az infláció további csökkenését, és szűkíthetik a jegybankok mozgásterét a monetáris politika lazításában.
A második csatorna a biztonságkeresés. Fokozott geopolitikai bizonytalanság idején a befektetők gyakran a dollár felé fordulnak, mint a világ első számú tartalékdevizája, ami tovább erősíti az amerikai fizetőeszközt.
Japán számára ez különösen kedvezőtlen helyzet, mivel az ország jelentős energiaimportőr. A magasabb olajárak ronthatják a külkereskedelmi mérleget, és növelhetik a gazdaság egészében jelentkező költségeket. Emiatt a jelenlegi geopolitikai környezet inkább a jen ellen hat, annak ellenére, hogy történelmileg a japán deviza gyakran menedékeszközként viselkedett.
USDJPY: A dollár továbbra is vezet, de Japán még nem adta fel a küzdelmet
A USDJPY jelenlegi mozgását több, egymással ellentétes irányba ható tényező alakítja.
A dollár továbbra is élvezi a kamatelőnyből és a magas amerikai államkötvényhozamokból fakadó támogatást. Bár az infláció mérséklődött az Egyesült Államokban, a Federal Reserve továbbra is óvatos a gyors kamatcsökkentési ciklus megkezdésével kapcsolatban, ami korlátozza a dollárra nehezedő nyomást.
Japán eközben továbbra is nehéz helyzetben van. A Japán Jegybank megkezdte ugyan monetáris politikájának normalizálását, de ennek üteme továbbra is lassú. Minden újabb jengyengülés növeli a nyomást a pénzügyminisztériumon, amelynek mérlegelnie kell a túlzottan gyenge deviza gazdasági költségeit.
Technikai szempontból a devizapár továbbra is emelkedő trendben mozog, és egy emelkedő csatornán belül kereskedik. Az RSI indikátor pozitív tartományban maradt, ugyanakkor még nem érte el a szélsőségesen túlvett szinteket, ami arra utal, hogy a vételi erő továbbra is fennáll.
A piac számára a legfontosabb kérdés az, hogy a dollár fundamentális előnye elegendő lesz-e ahhoz, hogy ellensúlyozza a japán intervenció egyre növekvő kockázatát.
Legfontosabb megállapítások
- A USDJPY továbbra is az egyik legfontosabb devizapár, mivel egyszerre befolyásolják erős fundamentumok és a japán hatóságok esetleges politikai beavatkozásának kockázatai.
- Az Egyesült Államok és Japán közötti kamatkülönbözet továbbra is a dollár legfontosabb támasza.
- A Japán Jegybank megkezdte a monetáris politika normalizálását, azonban ennek üteme még mindig lényegesen lassabb, mint az Egyesült Államokban.
- A mai japán munkaszüneti nap miatt csökkent a piaci likviditás, ami növeli annak esélyét, hogy egy esetleges intervenció erőteljesebb piaci reakciót váltson ki.
- A közel-keleti feszültségek és az emelkedő olajárak az energiaimporton keresztül további nyomást helyezhetnek a jenre, miközben növelik a dollár iránti keresletet, mint biztonságos menedékdeviza.
- Technikai szempontból a USDJPY továbbra is emelkedő trendben mozog, ugyanakkor a történelmi csúcsok közelében jelentősen nő egy hirtelen korrekció vagy egy esetleges japán intervenció kockázata.
A USDJPY jelenleg rendkívül érdekes szakaszban jár. A dollár továbbra is a fundamentumoknak köszönhetően élvez előnyt, ugyanakkor minden újabb emelkedés növeli Japán szerepét mint olyan szereplőét, amely egy jól időzített intervencióval képes lehet megváltoztatni a piac egészének irányát.
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