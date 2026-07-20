A nap chartja: USDJPY – A dollár újabb győzelmet aratott, de Tokió már készül a válaszlépésre

Az USDJPY piac jelenleg két nehézsúlyú versenyző közötti újabb mérkőzésre emlékeztet. Az egyik oldalon a dollár áll, amelyet az amerikai eszközök magas hozama és a kamatok terén fennálló előny támaszt alá. A másik oldalon a jen áll, amely annak ellenére, hogy a Japán Központi Bank megkezdte a monetáris politika normalizálásának folyamatát, továbbra is nyomás alatt van.

Japán megtette az első lépést az ultralaza monetáris politikától való eltávolodás irányába, de az Egyesült Államok és Japán kamatszintjei közötti különbség továbbra is rendkívül nagy. Ez a különbség továbbra is a dollárt támogató fő érv.

Ugyanakkor az USDJPY olyan szinteken kereskedik, amelyek egyre nagyobb figyelmet vonzanak a spekulánsok és a japán hatóságok részéről. A mai japán ünnep alacsonyabb piaci likviditást jelent, és ilyen körülmények között gyakran megnő a hirtelen ármozgások kockázata. Tokió már hónapok óta jelzi, hogy nem fogja tolerálni a jen túlzott volatilitását, ami azt jelenti, hogy a piacoknak továbbra is számolniuk kell a közvetlen beavatkozás lehetőségével.

Az USDJPY jelenleg olyan küzdelemre hasonlít, amelyben a dollár fundamentális előnye révén folyamatosan pontokat szerez, de minden további emelkedés növeli a japán válaszlépés kockázatát.

Forrás: xStation5