A NATGAS 6%-kal csökken az időjárás-előrejelzések változása miatt

A földgáz ára az új hét elején több mint 6%-kal esett vissza. A múlt pénteki csúcshoz viszonyítva az árfolyam már mintegy 12%-kal alacsonyabban jár. A piac jelenleg a 3,2 USD/MMBtu szintet teszteli, amely a múlt hét elejének lokális mélypontja volt. Amennyiben ez a támasz elesik, az árak január közepe óta nem látott szintekre süllyedhetnek, és megnyílhat az út egy jelentős keresleti zóna felé a 2,8–3,0 USD/MMBtu tartományban. Az esés fő mozgatórugói: Változó időjárási előrejelzések:

A januári sarkvidéki hidegbetörést követően a meteorológiai modellek melegedő trendet jeleznek az Egyesült Államok kulcsfontosságú régióiban (különösen a Középnyugaton és az Északkeleti államokban), ami visszafogja a fűtési célú gázfelhasználást. Készletdinamika:

A legfrissebb tárolói jelentés rendkívül nagy, 360 milliárd köblábas (bcf) készletcsökkenést mutatott (a január 30-án zárult hétre vonatkozóan). Ugyanakkor a februárra vonatkozó hőmérsékleti előrejelzések jelentősen alacsonyabb fűtési igényt vetítenek előre. Készletszintek:

A földgázkészletek továbbra is az egy évvel ezelőtti szintek felett vannak, miközben enyhén az ötéves átlag alatt helyezkednek el. Gyengébb ipari kereslet:

A vegyipari és energetikai szektorban tapasztalható szezonális aktivitáscsökkenés, valamint a magas tárolási hatékonyság szintén lefelé hat az árakra. A készletszintek továbbra is viszonylag közel vannak az ötéves átlaghoz. Az előrejelzések szerint február elejétől jelentősen csökken a földgázfogyasztás, ami a következő hetekben kisebb heti készletkivonásokat eredményezhet. Forrás: EIA A február 22-re vonatkozó előrejelzett fűtési foknapok száma az ötéves átlag felé emelkedett. Ennek ellenére a történelmi szezonalitás egyértelműen azt mutatja, hogy február második felében csökken a fűtési igény. Forrás: Bloomberg Finance LP Az árak az új hét elején élesen estek. Amennyiben a 3,2 USD körüli támasz elesik, az árfolyam a következő keresleti zóna felé veheti az irányt, amely 2,8–3,0 USD/MMBtu között helyezkedik el. Forrás: xStation5

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.