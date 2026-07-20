🛢️A nyersolaj ára 90 dollárról visszapattan

Mi történik a Közel-Keleten?

Az amerikai erők immár kilencedik egymást követő napon hajtanak végre légicsapásokat iráni katonai létesítmények, légvédelmi rendszerek és kommunikációs hálózatok ellen. Az amerikai támadások azt követően foköződtek, hogy két amerikai állampolgár életét vesztette egy Jordániában található katonai bázis elleni iráni támadásban. Emellett Teherán célpontokat támadott Bahreinben (ahol az amerikai 5. Flotta állomásozik), Kuvaitban és Irakban is.

A kulcsfontosságú Hormuzi-szoroson – amely a globális kőolaj- és LNG-szállítás mintegy 20%-át bonyolítja – a hajó- és tartályhajó-forgalom gyakorlatilag leállt a kereskedelmi hajók elleni támadások sorozata miatt. Egyes hajók kikapcsolt jeladókkal próbálnak áthaladni, azonban az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) blokádokkal és támadásokkal igyekszik megakadályozni a hajóforgalmat. Emellett Irán felszólította a jemeni húszi lázadókat, hogy zárják le a Vörös-tengeren található Bab el-Mandeb-szorost, amennyiben az Egyesült Államok iráni energetikai infrastruktúrát vesz célba.

Fokozódó feszültség az energia- és nyersanyagpiacokon

A Brent típusú kőolaj ára öt hét után először emelkedett 90 dollár fölé hordónként, miközben a geopolitikai kockázati prémium jelentősen nőtt. Az Egyesült Államokban a benzinkutakon az üzemanyag ára ismét 4 dollár fölé emelkedett gallononként, ami politikai nyomást helyez a döntéshozókra a novemberi félidős választások közeledtével.

Emellett a 3-2-1 crack spread – amely a finomítók árrésének egyik legfontosabb mutatója – közel 70 dollárra emelkedett hordónként, ami jól mutatja, mennyire feszessé vált az üzemanyagpiac. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Oroszország szinte valamennyi kulcsfontosságú kőolajtermék exportját felfüggesztette.

Diplomácia és az esély a fordulatra (TACO)

A folyamatos katonai összecsapások ellenére az iráni fél jelezte, hogy a diplomáciai csatornák továbbra is nyitva állnak, és közvetítőkön – elsősorban Kataron és Pakisztánon – keresztül továbbítják a javaslatokat.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint Irán olyan jelzéseket küld, amelyek arra utalnak, hogy hajlandó lenne tárgyalóasztalhoz ülni. Az iráni vezetésen belül ugyanakkor egyre inkább látható a megosztottság a megegyezést támogató szereplők és a keményvonalasok között.

Közeledik egy diplomáciai fordulat?

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy szerdától fokozza az iráni infrastruktúra elleni támadásokat. A piac ezt egy rendkívül magas téttel zajló stratégiai játszmaként értelmezi. Az Egyesült Államok növekvő katonai nyomása akár előjátéka is lehet annak, hogy Iránt visszakényszerítsék a tárgyalóasztalhoz – vagyis bekövetkezhet az úgynevezett TACO-pillanat.

Amennyiben valóban elindulna a deeszkaláció, a jelenleg az olajárba beépült geopolitikai prémium gyors eltűnése akár éles korrekciót is kiválthatna a kőolajpiacon.

Jelenleg az olaj árfolyama visszahúzódott a napi, közel 90 dolláros csúcsokról mintegy 88 dollárra hordónként, ami a pénteki záróárnak felel meg. Bár az olajpiac továbbra is rendkívül feszes, és a Goldman Sachs további áremelkedést valószínűsít, Donald Trump korábbi politikai lépéseit figyelembe véve bármilyen enyhülésre utaló jelzés akár 5–10%-os árfolyam-korrekciót is kiválthat.

Jelenleg, a konfliktus kezdete óta, az ár nominálisan több mint 27%-kal magasabb. Ahogyan azt a történelem is mutatja, még a konfliktus ilyen előrehaladott szakaszában is teljesen lehetségesek mindkét irányba történő ármozgások. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB

Az ár pontosan a pénteki záróár szintjére vonul vissza. A legfontosabb támasz jelenleg hordónként 86–87 dollár körül van. Ha a jelenlegi szintről erősödés következik be, az ár elérheti az 50–61,8-as visszatérési zónát. Ha Trump tárgyalásokról jelent be, az ár hordónként 84–85 dollárra csökken. Forrás: xStation5