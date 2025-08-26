A politikai válság Franciaországban tovább mélyíti a tőzsdei esést

Kedden az európai pénzügyi piacok jelentős visszaesést tapasztalnak, a párizsi tőzsde szenvedte el a legnagyobb veszteségeket. A francia CAC 40 index reggel 1,9%-kal esett, ami aznap az egyik legrosszabb teljesítmény volt a kontinensen. Ehhez képest a német DAX index 0,8%-ot, a brit FTSE 100 pedig 0,6%-ot vesztett értékéből. A hangulat romlását a franciaországi politikai feszültségek eszkalálódása és a befektetők növekvő bizonytalansága az ország eszközei iránt okozza. Emellett aggodalmat keltenek a legfrissebb adatok, amelyek szerint az élelmiszerárak 2024 februárja óta a leggyorsabban emelkednek. A destabilizáló tényezők között szerepel François Bayrou miniszterelnök bejelentése, miszerint szeptember 8-án bizalmi szavazást kér a parlamenttől. Ez a kockázatos lépés véget vethet hivatali idejének, és máris nyugtalanságot kelt a pénzügyi piacokon. A francia politikai élet ismét bizonytalan helyzetbe került: bár Bayrou formálisan hatalmon van, nincs stabil parlamenti támogatottsága. Kormánya formális többség nélkül működik, és a politikai tájkép baloldali, jobboldali és szélsőjobboldali frakciókra való széttagoltsága jelentősen megnehezíti a megállapodások elérését. A miniszterelnök az ellenzék egyre erősödő kritikája ellenére is igyekszik fenntartani a párbeszédet és folytatni a fontos reformokat, köztük a 2023-as nyugdíjreformot. Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat SZÁMLANYITÁS Mobil app letöltése Mobil app letöltése A legnagyobb aggodalomra ad okot, hogy a Nemzetgyűlésben kulcsszavazattal rendelkező Szocialista Párt bejelentette, nem támogatja Bayrou-t. Ezzel csatlakozik az egyéb ellenzéki csoportokhoz, amelyek szintén a miniszterelnök ellen szavaznak. Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Franciaország mély politikai válságban van, amely egy nehéz gazdasági helyzetet is kísér. A költségvetési káosz tovább terhelheti a CAC 40 indexben jegyzett legnagyobb vállalatokat, amelyek 2025-ben már így is jelentősen elmaradnak az európai piac többi részétől. A párizsi tőzsde esése folytatja az év eleje óta megfigyelhető tendenciát, amelynek során a francia részvénypiac elmarad a főbb európai referenciaindexektől. Ez nemcsak a politikai feszültségeknek, hanem a tervezett költségvetési reformok hatására vonatkozó aggodalmaknak is köszönhető, amelyek többek között 44 milliárd eurós kiadáscsökkentést tartalmaznak.

