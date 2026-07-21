A Samsung belép a „fizikai mesterséges intelligencia” és a robotika korszakába; részvényeinek árfolyama 3%-kal emelkedik 🤖

A Samsung Electronics (SMSN.UK) hivatalosan is bejelentette egy új stratégiai üzletág, a Robotics eXperience (RX) létrehozását. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy a dél-koreai technológiai óriás a robotikára már nem pusztán mellékes kutatási területként tekint, hanem belépett annak intenzív kereskedelmi hasznosítási szakaszába. A befektetők rendkívül pozitívan fogadták a hírt: a vállalat részvényei a szöuli tőzsdén közel 6,8%-ot emelkedtek, míg a Londonban kereskedett globális letéti jegyek (GDR-ek) ma 3%-os pluszban járnak.

Íme a mai bejelentés legfontosabb pontjai, és hogy miért lehet ez meghatározó a vállalat jövője szempontjából:

Közvetlen vezérigazgatói felügyelet és stratégiai vezetői igazolások

Az RX üzletág nem csupán egy újabb elkülönített szervezeti egység lesz a vállalaton belül. Az új divízió közvetlenül a vezérigazgatónak (TM Roh) jelent, ami egyértelműen mutatja, hogy a Samsung ezt kiemelt stratégiai prioritásként kezeli.

Legalább ennyire fontos, hogy a vállalat jelentősen megerősítette vezetői csapatát. A Robotics Strategy Team élére Lee Dong-kun került, aki korábban a Hyundai Motor Group robotikai stratégiájáért felelt, beleértve a felvásárolt Boston Dynamics fejlesztési irányainak meghatározását is. Ez azt jelzi, hogy a Samsung olyan szakemberekre épít, akik már bizonyítottak a fejlett robotikai rendszerek piaci bevezetésében.

A fizikai mesterséges intelligencia mint új növekedési motor

A vállalat a humanoid robotok fejlesztésére összpontosít, amelyek a mesterséges intelligenciát fejlett mechanikai rendszerekkel ötvözik – ezt nevezik Physical AI-nak (fizikai mesterséges intelligencia). A Samsung stratégiája egy rendkívül gyakorlatias, kétlépcsős megközelítésre épül:

Ipari szakasz: kezdetben a robotokat a gyártási folyamatok automatizálására és a termelékenység növelésére használják.

Lakossági szakasz: hosszabb távon a technológia a kereskedelemben és az otthonokban is megjelenik, ahol a robotok asszisztensként segítik majd a mindennapi életet.

Jelentős tőkeberuházás és a „Data Factory” kiépítése

A robotok irányításához szükséges algoritmusok fejlesztése hatalmas mennyiségű valós környezetből származó adatot igényel. Ennek érdekében a Samsung bejelentette, hogy gumi-i létesítményében létrehoz egy úgynevezett „Data Factory” központot, amely az ipari környezetből származó adatok gyűjtésére és elemzésére szolgál majd.

A projekt egy nagyszabású beruházási program része. A Samsung összesen 60 billió dél-koreai wont (megközelítőleg 40,7 milliárd dollárt) kíván befektetni Dél-Korea Yeongnam régiójában. Ebből 19 billió wont fordítanak a fizikai mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúrára, valamint humanoid robotokat gyártó létesítmények felépítésére, a Samsung SDS közreműködésével.

A vállalat ugyanakkor nem kizárólag a hazai piacra koncentrál. Bejelentette, hogy dedikált kutatóközpontokat nyit az Egyesült Államokban, Kínában és Japánban, hogy kihasználja az ottani tehetségbázist és fejlett innovációs ökoszisztémákat.

Összegzés a befektetők számára

A mai részvényárfolyam-emelkedés Londonban és Szöulban azt tükrözi, hogy a Samsung a bejelentések szakaszából a megvalósítás szakaszába lépett. A tavalyi Rainbow Robotics részesedésének növelését követően az RX divízió elindítása logikus – ugyanakkor rendkívül tőkeigényes – lépés a bevételi források diverzifikálása felé.

A Samsung felismerte, hogy az okostelefonok és a fogyasztói elektronikai termékek piacai egyre telítettebbé válnak, miközben a félvezetőipar továbbra is ciklikus marad, még akkor is, ha ezt jelenleg részben felülírja a mesterséges intelligencia által hajtott „szupertrend”.

Az AI-alapú automatizáció lehetőséget kínál arra, hogy a vállalatok egy teljesen új, hosszú távon is jelentős bevételi forrást építsenek ki, amely akár évtizedeken keresztül meghatározó növekedési motorrá válhat.