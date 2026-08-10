Reggeli összefoglaló: Nincs áttörés a Hormuzi-szoros ügyében; a befektetők reagálnak a Berkshire Hathaway eredményeire

Irán–USA: nincs áttörés a Hormuzi-szorossal kapcsolatban. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy Teherán nem folytat közvetlen tárgyalásokat Washingtonnal, csupán közvetítőkön keresztül üzeneteket váltanak. Irán új, nagyrészt már korábban is hangoztatott feltételeket szabott a szoros újbóli megnyitásához: a szankciók teljes feloldását, a haditengerészeti blokád megszüntetését és a katonai műveletek leállítását – lényegében a júniusi megállapodás visszaállítását. Trump az Axiosnak nyilatkozva azt mondta, hogy az USA „nyugodtan kezeli” a helyzetet, és csak „félig tárgyal” Iránnal, abban bízva, hogy a gazdasági nyomás és a magas infláció engedményekre kényszeríti Teheránt.

Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy Teherán nem folytat közvetlen tárgyalásokat Washingtonnal, csupán közvetítőkön keresztül üzeneteket váltanak. Irán új, nagyrészt már korábban is hangoztatott feltételeket szabott a szoros újbóli megnyitásához: a szankciók teljes feloldását, a haditengerészeti blokád megszüntetését és a katonai műveletek leállítását – lényegében a júniusi megállapodás visszaállítását. Trump az Axiosnak nyilatkozva azt mondta, hogy az USA „nyugodtan kezeli” a helyzetet, és csak „félig tárgyal” Iránnal, abban bízva, hogy a gazdasági nyomás és a magas infláció engedményekre kényszeríti Teheránt. Eszkaláció egy második fronton – Jemen és a Perzsa-öböl. Az Egyesült Arab Emírségek szerint iráni rakétatámadás ért egy, az ADNOC-hoz köthető tartályhajót a szorosban, áldozatokról nem érkezett jelentés. A jemeni húszik közben magukra vállalták a Saudi Aramco dzsáni finomítója elleni dróntámadást, válaszul arra, hogy szaúdi drónok megsértették a jemeni légteret – ezzel gyakorlatilag egy második front is megnyílt a Hormuzi-szoros körüli konfliktus mellett. Az amerikai CENTCOM szerint vasárnapig már 55 kereskedelmi hajót tereltek el az útvonalról, szemben az előző heti 35-tel; két hajót hatástalanítottak, további kettőt pedig átvizsgáltak a haditengerészeti blokád részeként.

Az Egyesült Arab Emírségek szerint iráni rakétatámadás ért egy, az ADNOC-hoz köthető tartályhajót a szorosban, áldozatokról nem érkezett jelentés. A jemeni húszik közben magukra vállalták a Saudi Aramco dzsáni finomítója elleni dróntámadást, válaszul arra, hogy szaúdi drónok megsértették a jemeni légteret – ezzel gyakorlatilag egy második front is megnyílt a Hormuzi-szoros körüli konfliktus mellett. Az amerikai CENTCOM szerint vasárnapig már 55 kereskedelmi hajót tereltek el az útvonalról, szemben az előző heti 35-tel; két hajót hatástalanítottak, további kettőt pedig átvizsgáltak a haditengerészeti blokád részeként. Netanjahu elutasítja Trump gázai tervét. Az izraeli miniszterelnök ismét elutasította Trump 15 pontos tervét a jobboldali kabinetje előtt, kijelentve, hogy a hadsereg nem vonul vissza addig, amíg a Hamászt le nem fegyverzik, annak ellenére, hogy Izrael Washington nyomására ténylegesen felfüggesztette a nagyobb hadműveleteket Gázában. Fehér házi források szerint az adminisztráció ezeket a kijelentéseket az izraeli választási kampány részének tekinti, és nem tartja őket valódi akadálynak a terv megvalósítása előtt.

Az izraeli miniszterelnök ismét elutasította Trump 15 pontos tervét a jobboldali kabinetje előtt, kijelentve, hogy a hadsereg nem vonul vissza addig, amíg a Hamászt le nem fegyverzik, annak ellenére, hogy Izrael Washington nyomására ténylegesen felfüggesztette a nagyobb hadműveleteket Gázában. Fehér házi források szerint az adminisztráció ezeket a kijelentéseket az izraeli választási kampány részének tekinti, és nem tartja őket valódi akadálynak a terv megvalósítása előtt. Az amerikai munkaerőpiac és a Fed-del kapcsolatos várakozások. A vártnál gyengébb júliusi NFP-adat (-23 ezer a várt +80 ezerrel szemben) miatt a szeptemberi Fed-kamatemelés valószínűsége 67%-ról mintegy 44%-ra csökkent a CME FedWatch szerint. A piac most a szerdai kulcsfontosságú amerikai CPI-adatra vár, amely ismét jelentősen módosíthatja ezeket a várakozásokat. A 10 éves amerikai állampapír hozama azonban továbbra is magas, körülbelül 4,655%-on, a 4,70%-os szint közelében, ami arra utal, hogy a kötvénypiac nem osztja teljes mértékben a részvénypiac optimizmusát.

A vártnál gyengébb júliusi NFP-adat (-23 ezer a várt +80 ezerrel szemben) miatt a szeptemberi Fed-kamatemelés valószínűsége 67%-ról mintegy 44%-ra csökkent a CME FedWatch szerint. A piac most a szerdai kulcsfontosságú amerikai CPI-adatra vár, amely ismét jelentősen módosíthatja ezeket a várakozásokat. A 10 éves amerikai állampapír hozama azonban továbbra is magas, körülbelül 4,655%-on, a 4,70%-os szint közelében, ami arra utal, hogy a kötvénypiac nem osztja teljes mértékben a részvénypiac optimizmusát. A Wall Street rekordmagasan zárta a hetet, de a pénteki lelkesedést visszafogja a Hormuzi-szoros körüli hétvégi bizonytalanság. Az S&P 500 múlt héten történelmi csúcson zárt, legjobb hetét produkálva április óta, amit a gyengébb munkaerőpiaci adatok és a Fed kamatemelésének elmaradásával kapcsolatos várakozások támogattak. A hétfői határidős indexek ugyanakkor vegyes képet mutatnak Araghchi nyilatkozatai után: a US500 valamivel 0,2% alatt, míg a US100 0,25%-kal emelkedik.

Az S&P 500 múlt héten történelmi csúcson zárt, legjobb hetét produkálva április óta, amit a gyengébb munkaerőpiaci adatok és a Fed kamatemelésének elmaradásával kapcsolatos várakozások támogattak. A hétfői határidős indexek ugyanakkor vegyes képet mutatnak Araghchi nyilatkozatai után: a US500 valamivel 0,2% alatt, míg a US100 0,25%-kal emelkedik. Ázsia pozitívan reagál a pénteki amerikai részvénypiaci emelkedésre, részben figyelmen kívül hagyva a geopolitikai feszültségeket. A Nikkei 225 mintegy 1,7–2%-kal emelkedik, amit a Wall Streetről érkező AI- és chipipari lendület támogat, bár a közel-keleti bizonytalanság korlátozza a további erősödést. A Kospi 0,5–0,8%-kal van feljebb a dél-koreai chipgyártók teljesítményének köszönhetően, míg a Kosdaq több mint 5%-kal ugrott meg, ami aktiválta a kereskedési szünetet a short pozíciók zárása miatt. A Hang Seng mintegy 0,7%-kal erősödik, míg az ASX 200 enyhén csökken. A Bank of Japan júliusi ülésének összefoglalója közben az inflációs cél túllépésének növekvő kockázatára figyelmeztetett, és egyes döntéshozók gyorsabb, akár már szeptemberi kamatemelési ütemet támogatnak.

A Nikkei 225 mintegy 1,7–2%-kal emelkedik, amit a Wall Streetről érkező AI- és chipipari lendület támogat, bár a közel-keleti bizonytalanság korlátozza a további erősödést. A Kospi 0,5–0,8%-kal van feljebb a dél-koreai chipgyártók teljesítményének köszönhetően, míg a Kosdaq több mint 5%-kal ugrott meg, ami aktiválta a kereskedési szünetet a short pozíciók zárása miatt. A Hang Seng mintegy 0,7%-kal erősödik, míg az ASX 200 enyhén csökken. A Bank of Japan júliusi ülésének összefoglalója közben az inflációs cél túllépésének növekvő kockázatára figyelmeztetett, és egyes döntéshozók gyorsabb, akár már szeptemberi kamatemelési ütemet támogatnak. Kína: mérséklődik az infláció, nyomás alatt a gazdaság, ráadásul egy erős tájfun is érkezett. A kínai CPI júliusban mindössze 0,5%-kal emelkedett éves összevetésben, ami január óta a legalacsonyabb érték, és elmaradt a 0,8%-os várakozástól. A termelői árak (PPI) 3,5%-kal emelkedtek, szintén elmaradva a 3,8%-os konszenzustól – ez a mérséklődő árnyomás és a gyenge belföldi kereslet jele. Mindemellett a „Dolphin” tájfun, az év legerősebb vihara, elérte Zhejiang tartományt, több mint egymillió ember evakuálását okozva, miközben a tengeri kitermelési tevékenységeket is leállították.

A kínai CPI júliusban mindössze 0,5%-kal emelkedett éves összevetésben, ami január óta a legalacsonyabb érték, és elmaradt a 0,8%-os várakozástól. A termelői árak (PPI) 3,5%-kal emelkedtek, szintén elmaradva a 3,8%-os konszenzustól – ez a mérséklődő árnyomás és a gyenge belföldi kereslet jele. Mindemellett a „Dolphin” tájfun, az év legerősebb vihara, elérte Zhejiang tartományt, több mint egymillió ember evakuálását okozva, miközben a tengeri kitermelési tevékenységeket is leállították. USD/JPY: a devizapár korrigálja a pénteki esést az NFP-adat után, de az irány továbbra is bizonytalan. Az árfolyam a gyenge munkaerőpiaci adatot követően 158,30-ról körülbelül 156,70-re esett, majd visszapattant, és ismét a 158,20-as szint felé tart. A hét legfontosabb eseménye a szerdai amerikai CPI-adat lesz – minden, a „forró” forgatókönyvnél gyengébb adat korlátozhatja a dollár további erősödését. A 160-as szint felé közeledve a devizapiaci intervenció kockázata továbbra is fékezi az emelkedést, míg a 155–156-os szintek felé történő elmozduláshoz egyszerre lenne szükség az amerikai infláció mérséklődésére és a közel-keleti helyzet enyhülésére.

Az árfolyam a gyenge munkaerőpiaci adatot követően 158,30-ról körülbelül 156,70-re esett, majd visszapattant, és ismét a 158,20-as szint felé tart. A hét legfontosabb eseménye a szerdai amerikai CPI-adat lesz – minden, a „forró” forgatókönyvnél gyengébb adat korlátozhatja a dollár további erősödését. A 160-as szint felé közeledve a devizapiaci intervenció kockázata továbbra is fékezi az emelkedést, míg a 155–156-os szintek felé történő elmozduláshoz egyszerre lenne szükség az amerikai infláció mérséklődésére és a közel-keleti helyzet enyhülésére. Nyersanyagok: az olaj és a gáz emelkedik a Hormuzi-szorossal kapcsolatos aggodalmak miatt, miközben az arany közelít történelmi csúcsához. A Brent árfolyama mintegy 1–2%-kal, 84,4 dollár/hordó környékére emelkedik, míg a WTI 1,7–2%-kal, 78,4–78,8 dollár/hordó közé erősödik, miután a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók száma pénteken mindössze 8-ra esett, ami 33%-os napi visszaesést jelent. A Citi 80 dollárra emelte a harmadik negyedéves Brentre vonatkozó előrejelzését. A földgáz (NATGAS) valamennyi eszközosztály közül a legnagyobb mértékben emelkedik, 2,67%-kal, 2,735–2,745 közé, tükrözve az általános energiapiaci aggodalmakat. Az arany enyhén, 0,12%-kal 4 335–4 336 dollárra csökken a gyenge munkaerőpiaci adatok hatására elért hétéves csúcs után, miközben a UBS rövid távú kockázatokat emel ki, de továbbra is 5 000 dolláros célárat tart fenn. Az ezüst mérsékelten, 0,45%-kal 63,74–63,83 dollárra emelkedik.

A Brent árfolyama mintegy 1–2%-kal, 84,4 dollár/hordó környékére emelkedik, míg a WTI 1,7–2%-kal, 78,4–78,8 dollár/hordó közé erősödik, miután a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók száma pénteken mindössze 8-ra esett, ami 33%-os napi visszaesést jelent. A Citi 80 dollárra emelte a harmadik negyedéves Brentre vonatkozó előrejelzését. A földgáz (NATGAS) valamennyi eszközosztály közül a legnagyobb mértékben emelkedik, 2,67%-kal, 2,735–2,745 közé, tükrözve az általános energiapiaci aggodalmakat. Az arany enyhén, 0,12%-kal 4 335–4 336 dollárra csökken a gyenge munkaerőpiaci adatok hatására elért hétéves csúcs után, miközben a UBS rövid távú kockázatokat emel ki, de továbbra is 5 000 dolláros célárat tart fenn. Az ezüst mérsékelten, 0,45%-kal 63,74–63,83 dollárra emelkedik. Vállalati hírek: a Berkshire Hathaway készpénzt szabadít fel, a Meta pedig nyomás alá került Indiában. A Berkshire új vezérigazgatója, Greg Abel a második negyedévben 4,5 milliárd dollárra növelte a részvény-visszavásárlásokat az első negyedévi 235 millió dollárról. Emellett 14 negyedévnyi nettó részvényeladás után ismét nettó vásárlóvá vált, közel 20 milliárd dollár értékű részvényt vásárolva, ebből 10 milliárd dollárért Alphabet-részvényeket. A működési eredmény 16%-kal, 12,98 milliárd dollárra nőtt, miközben a készpénzállomány 397,4 milliárd dollárról 365,5 milliárd dollárra csökkent. Indiában egy parlamenti bizottság három napon belül bocsánatkérésre szólította fel Mark Zuckerberget, amiért a Facebook ideiglenesen korlátozta Narendra Modi miniszterelnök egyik bejegyzését. Ellenkező esetben a bizottság a Meta „safe harbour” jogi védelmének visszavonását helyezte kilátásba – jogi szakértők szerint ez gyakorlatilag ellehetetleníthetné a platform indiai működését. A nagy olajvállalatok (Exxon, Chevron, BP, Shell, TotalEnergies) a második negyedévben rekord, 48 milliárd dolláros profitot és közel 90 milliárd dollárnyi készpénzt termeltek a háború miatt megemelkedett olajárak mellett, ami Trump kritikáját és a rendkívüli profitokra kivetendő adó iránti újabb követeléseket váltotta ki; Portugália már be is vezetett ilyen adót.

A Berkshire új vezérigazgatója, Greg Abel a második negyedévben 4,5 milliárd dollárra növelte a részvény-visszavásárlásokat az első negyedévi 235 millió dollárról. Emellett 14 negyedévnyi nettó részvényeladás után ismét nettó vásárlóvá vált, közel 20 milliárd dollár értékű részvényt vásárolva, ebből 10 milliárd dollárért Alphabet-részvényeket. A működési eredmény 16%-kal, 12,98 milliárd dollárra nőtt, miközben a készpénzállomány 397,4 milliárd dollárról 365,5 milliárd dollárra csökkent. Indiában egy parlamenti bizottság három napon belül bocsánatkérésre szólította fel Mark Zuckerberget, amiért a Facebook ideiglenesen korlátozta Narendra Modi miniszterelnök egyik bejegyzését. Ellenkező esetben a bizottság a Meta „safe harbour” jogi védelmének visszavonását helyezte kilátásba – jogi szakértők szerint ez gyakorlatilag ellehetetleníthetné a platform indiai működését. A nagy olajvállalatok (Exxon, Chevron, BP, Shell, TotalEnergies) a második negyedévben rekord, 48 milliárd dolláros profitot és közel 90 milliárd dollárnyi készpénzt termeltek a háború miatt megemelkedett olajárak mellett, ami Trump kritikáját és a rendkívüli profitokra kivetendő adó iránti újabb követeléseket váltotta ki; Portugália már be is vezetett ilyen adót. Kriptovaluták és a kereskedési nap összefoglalója. A Bitcoin enyhén, 0,22%-kal 64 905–65 095 dollár közé csökken, elmaradva a részvény- és nyersanyagpiacok emelkedésétől. Ez arra utal, hogy az elmúlt órákban inkább az olaj, a gáz és az ázsiai technológiai részvények felé áramlott a tőke, nem pedig a digitális eszközökbe. A mai európai kereskedést várhatóan továbbra is a Hormuzi-szorossal és Gázával kapcsolatos fejlemények, valamint a szerdai amerikai CPI-adat előtti várakozások határozzák meg. Mivel hétfőn nincs jelentős makrogazdasági adatközlés, a befektetők figyelme ezen a héten többek között az olyan vállalatok gyorsjelentéseire is összpontosulhat, mint az On Holding, a Cava, a Super Micro és a CoreWeave.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.