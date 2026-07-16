Az arany 4 000 dollár felett marad 🚩 Mi várható a nemesfémmel kapcsolatban?

Az arany árfolyama ismét 4000 dollár/uncia fölé emelkedett, és megpróbálja megtartani ezt a szintet annak ellenére, hogy az olajárak emelkednek, valamint fokozódik a feszültség a Közel-Keleten.
A nemesfém ellenálló képessége arra utalhat, hogy a befektetők egyre inkább az energiaár-sokkok és a lassuló gazdasági növekedés hosszabb távú következményeire összpontosítanak, nem pedig kizárólag a rövid távú inflációs kockázatokra reagálnak.
További támogatást jelentett a vártnál gyengébb amerikai inflációs adat is, mivel mind a fogyasztói árindex (CPI), mind a termelői árindex (PPI) mérsékelte a Federal Reserve további szigorításával kapcsolatos aggodalmakat.
A befektetők egyre kevésbé hajlandók eladni az aranyat pusztán azért, mert az inflációs várakozások emelkedtek. Amennyiben a lassuló gazdasági növekedéssel kapcsolatos félelmek erősebbé válnak, mint az inflációs kockázatok, az arany védekező jellege ismét az árfolyam fő mozgatórugójává válhat.
A 4200–4300 dollár közötti tartomány tartós áttörése azt jelezheti, hogy a befektetői tőke hosszabb távon is visszatér a nemesfémek piacára. Ezzel szemben a 3900 dollár alá történő visszaesés arra utalna, hogy ismét az erősebb amerikai dollár, a magasabb állampapírhozamok és az újjáéledő inflációs aggodalmak váltak a piac meghatározó tényezőivé.
Az arany legkedvezőbb forgatókönyve
Az arany számára a legpozitívabb forgatókönyv az lenne, ha a Hormuzi-szoros körüli feszültségek fokozatosan enyhülnének, ami az olajárak csökkenésével és ennek következtében egy egyre lazább monetáris politikát követő Federal Reserve-döntéshozatallal járna együtt.
Ez a forgatókönyv azonban korántsem biztos. Az olajpiac hosszabb ideig feszes maradhat, ami magasan tarthatja a kötvényhozamokat és erősebb szinten tarthatja az amerikai dollárt. Mindkét tényező várhatóan továbbra is nyomást gyakorolna az arany árfolyamára.
Arany (D1 idősík)
A technikai kép továbbra is egy domináns csökkenő trendet jelez, mivel az arany árfolyama nagyjából 8%-kal a 200 napos exponenciális mozgóátlag (EMA, piros vonal) alatt tartózkodik.
A legfontosabb ellenállási szint továbbra is a téli esés 23,6%-os Fibonacci-visszatérési szintje, amely körülbelül 4330 dollár/uncia értéknél található.
A lefelé irányuló mozgás esetén a 3900 dolláros szint marad a legfontosabb támasz.
Forrás: xStation5
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