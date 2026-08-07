🔼 Az ezüst ára 4%-kal emelkedett

A nemesfémek tovább folytatják az emelkedést. Az ezüst közel 4%-kal erősödik, miközben az arany továbbra is emelkedik, és június vége óta a legmagasabb szintjére ért. Az elmúlt három kereskedési ülés során az arany közel 200 dollárral emelkedett, és megközelítette a 4300 dollár/uncia szintet. A ralit a gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok, az amerikai dollár relatív gyengesége, valamint a Hormuzi-szoros újranyitásáról szóló megállapodással kapcsolatos növekvő várakozások támogatták, amely potenciálisan a közel-keleti feszültségek enyhüléséhez vezethet. A hangulat erőteljes javulása ellenére azonban mind az ezüst, mind az arany továbbra is jóval a korábban idén elért rekordmagasságok alatt található.

Az olajárak ezen a héten közel 5%-kal estek, ami további támogatást nyújt az ezüst számára. Ugyanakkor a Hormuzi-szoros újranyitásáról szóló tartós megállapodás kilátásai továbbra is bizonytalanok. A befektetők most az amerikai júliusi nem mezőgazdasági foglalkoztatottsági (NFP) jelentés közzétételére várnak 14:30-kor. A jelentés fontos támpontokat adhat az amerikai kamatlábak jövőbeli alakulásával kapcsolatban, és jelentős volatilitást válthat ki mind az arany, mind az ezüst piacán. A vártnál gyengébb NFP-adat valószínűleg támogatná a nemesfémeket, míg az erősebb adat (a piac 80 000 fős foglalkoztatottság-bővülést vár a júniusi 57 000 után) rövid távú profitrealizálást válthat ki az elmúlt napok erős emelkedését követően.

A vártnál gyengébb júliusi ADP foglalkoztatási jelentés csökkentette a Federal Reserve szeptemberi kamatemelésével kapcsolatos várakozásokat, ami támogatta a nemesfémeket, bár az amerikai gazdasági háttér összességében továbbra is stabil.

A globális gazdaság továbbra is körülbelül 3%-os éves növekedési ütemben bővül, és messze van a recessziótól, ami támogatást nyújt az ezüst számára is, amely profitál az AI-hoz kapcsolódó adatközponti infrastruktúrában betöltött növekvő szerepéből.

bővül, és messze van a recessziótól, ami támogatást nyújt az ezüst számára is, amely profitál az AI-hoz kapcsolódó adatközponti infrastruktúrában betöltött növekvő szerepéből. Az amerikai dollárindex (DXY) ma enyhén emelkedik, de továbbra is közel marad a hathetes mélypontokhoz, a 99,8-as szint körül, miután július 25. óta jelentősen csökkent, ezáltal tovább növelve a nemesfémek relatív vonzerejét.

szint körül, miután július 25. óta jelentősen csökkent, ezáltal tovább növelve a nemesfémek relatív vonzerejét. További támogatást jelentenek az Irán és Omán közötti tárgyalások előrehaladásáról szóló hírek a Hormuzi-szoros újranyitásával kapcsolatban, bár a tágabb közel-keleti geopolitikai helyzet továbbra is rendkívül instabil.

EZÜST és ARANY grafikon (D1 időtáv)

Az ezüst már körülbelül 20%-kal emelkedett a legutóbbi lokális mélypontjáról, és jelenleg egy kulcsfontosságú ellenállási szintet tesztel, amelyet az 50 napos exponenciális mozgóátlag (EMA50, narancssárga vonal) jelent. Az ezen szint fölé történő áttörés lenne az első alkalom május óta, hogy az árfolyam az EMA50 fölé kerül. A következő jelentős ellenállási zóna 68–71 dollár/uncia között található, ahol a 200 napos EMA (piros vonal) egybeesik a január–februári esés 23,6%-os Fibonacci visszatérési szintjével. Lefelé 58 dollár/uncia marad a legfontosabb támaszszint.