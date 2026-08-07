A nap chartja: Mi fogja meghatározni az amerikai tőzsde alakulását? (2026. augusztus 7.)

A Nasdaq 100 augusztus eleje óta dinamikus felpattanást mutat.
Olajárak
A keddi 3,2%-os emelkedés az idei év egyik legerősebb napi ralija volt. Az indexet az alacsonyabb olajárak támogatták, miután Scott Bessent nyilatkozott. Az amerikai pénzügyminiszter a CNBC-nek elmondta, hogy akár már ma vagy holnap megszülethet egy megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról, és további lépések történhetnek a konfliktus rendezése és a helyzet normalizálása felé.
Ez azonban végül nem valósult meg.
Jelenleg az olajárak ismét emelkednek, ami nyomást gyakorol a vezető amerikai technológiai indexre.
- A WTI nyersolaj hordónkénti ára közel 78 dollár, ami körülbelül 4,5%-os emelkedést jelent a szerdai mélypontokhoz képest.
- Az úgynevezett crack spread – vagyis a nyersolaj ára és a belőle finomított kőolajtermékek (például a benzin vagy a dízel) ára közötti különbség – továbbra is nagyon magas szinten marad.
1. ábra: A WTI nyersolaj ára és a crack spread alakulása (2025–2026)
Forrás: XTB Research, 07.08.2026
Az emelkedést természetesen a Közel-Keletről érkező hírek hajtják.
Irán és Omán közel áll egy megállapodáshoz a Hormuzi-szoros hajóforgalmának helyreállításáról. A megállapodás jelenleg a hírek szerint az iráni parlament jóváhagyására vár. Ugyanakkor kevés jel utal arra, hogy az Egyesült Államok számára elfogadható lenne.
A teheráni vezetés állítólag az alábbiakat szeretné elérni:
- teljes áthaladási tilalom bevezetése az amerikai és izraeli hajók számára,
- új díjrendszer bevezetése, amely többek között biztosítási és környezetvédelmi költségeket is tartalmaz,
- külön kompenzációs díjak megfizettetése az ellenséges államokkal a hajózási jogok helyreállításáért cserébe.
Gyorsjelentési szezon
A Nasdaq emelkedését a hét első felében a vállalati gyorsjelentések is támogatták. A második negyedéves eredmények közzététele után a Palantir részvényei körülbelül 30%-kal emelkedtek, mivel a vállalat termékei mára már nem csupán a kormányzati szerződések szűk piacát szolgálják ki, hanem a magánszektor számára is meghatározó üzleti eszközzé váltak.
- Az árbevétel 1,94 milliárd dollárra nőtt (+94% éves alapon). A harmadik negyedévre a vállalat 2,16 milliárd dollár körüli bevételt vár.
- Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) 0,41 dollár lett (+256% éves alapon).
2. ábra: Palantir dashboard (2026.08.07.)
Forrás: XTB Research, 07.08.2026
A félvezetőszektorban javuló hangulat szintén támogatta a piacot, a részvények enyhén felpattantak a lokális mélypontokról. A vállalatoknak a hyperscaler cégek is támaszt nyújtottak, amelyek negyedéves jelentései alapján a tőkekiadások (CAPEX) továbbra is változatlanul magasak maradnak. Az Alphabet esetében a CAPEX 2026-ban várhatóan eléri a 200 milliárd dollárt.
A júliusi korrekció mértéke azonban olyan jelentős volt, hogy a félvezetők tervezésével, gyártásával, forgalmazásával és értékesítésével foglalkozó 30 legnagyobb amerikai vállalatot tömörítő SOX index jelenleg még mindig körülbelül 17%-kal a csúcsa alatt tartózkodik.
Az AMD eredményei – amelyekről szerdán azt írtuk, hogy „csupán” jók voltak – nem tudtak érdemi támogatást nyújtani.
- A vállalat mind árbevétel, mind egy részvényre jutó nyereség (EPS) tekintetében felülmúlta a piaci várakozásokat. Emellett a következő negyedévre is a vártnál kedvezőbb előrejelzést tett közzé.
- Ennek ellenére a részvény árfolyama több mint 10%-kal esett, ami jól mutatja, milyen magasak a befektetői elvárások, és hogy az ágazat vállalatainak milyen erős eredményeket kell felmutatniuk ahhoz, hogy a jelenlegi értékeltségi szinteket fenn tudják tartani.
3. ábra: AMD dashboard (2026.08.07.)
Forrás: XTB Research, 07.08.2026
Erre a hétre már nem maradtak további gyorsjelentések a legnagyobb vállalatoktól. Ma várhatóan a Take-Two Interactive, a Wendy's és az Under Armour eredményei kapják a legnagyobb figyelmet. A jövő héten többek között a Plug Power (hétfő) és a Super Micro Computer (kedd) jelentéseire várunk, amelyek szintén várhatóan csak korlátozott hatással lesznek a szélesebb piacra.
NFP-jelentés
Ma érkezik a hét kétségtelenül legfontosabb makrogazdasági adatközlése. 13:30-kor teszik közzé az NFP-jelentést, amely az amerikai munkaerőpiac legfontosabb mutatója.
A júliusi Fed-ülést követően – amely sem kamatemelést, sem nagyobb egyértelműséget nem hozott a bizottság további lépéseivel kapcsolatban – a piac jelentősen csökkentette a kamatemelésekkel kapcsolatos várakozásait, ami egyértelműen kedvezett a részvénypiacnak.
A befektetők egyre inkább kételkednek abban, hogy az új Fed-elnök hawkish kommunikációját tényleges lépések is követik majd. Érdemes felidézni, hogy csaknem pontosan egy évvel ezelőtt Kevin Warsh a FOX News műsorában nyíltan Donald Trump mellé állt, kijelentve, hogy az elnök kritikája Jerome Powell monetáris politikájával kapcsolatban teljes mértékben jogos. Akkor azzal bírálta a Fedet, hogy túl lassan csökkenti a kamatokat, és túlságosan a késve érkező gazdasági adatokra támaszkodik.
Mivel a Fed kettős mandátuma az árstabilitás és a maximális foglalkoztatottság biztosítása, az amerikai munkaerőpiac lassulására utaló jelek tovább erősíthetik a kamatpályával kapcsolatos dovish várakozásokat. Erre bizonyos mértékig utalnak az ezen a héten közzétett ADP- és JOLTS-adatok, amelyek egyaránt elmaradtak a piaci várakozásoktól. Ugyanakkor ezek vagy másodlagos jelentőségű mutatók normál piaci környezetben (mint az ADP), vagy jelentős időbeli késéssel jelennek meg (mint a JOLTS). Emellett az elmúlt években ezek korrelációja az NFP-adattal viszonylag alacsony volt.
4. ábra: NFP és az ISM PMI foglalkoztatási komponense (2020–2026)
Forrás: XTB Research, 07.08.2026
Érdemes megemlíteni, hogy a közgazdászok az elmúlt években hajlamosak voltak alulbecsülni a nem mezőgazdasági szektorban létrejövő új munkahelyek számát. Az elmúlt 50 hónapból 35-ben a nem mezőgazdasági foglalkoztatási adat (NFP) végül a várakozásoknál kedvezőbbnek bizonyult.
Technikai elemzés
5. ábra: US100 [D1] (2025.12.18. – 2026.08.07.)
Forrás: xStation, 07.08.2026
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