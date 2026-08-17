Az arany árfolyama emelkedik, és visszatér a 4 400 dolláros szintre 🗽 Vajon a nemesfémek a Fed enyhítő politikájára spekulálnak?

Az arany ára a hét elején emelkedéssel nyitott a globális piacokon, az arany 0,5%-kal, mintegy 4 400 dollárra emelkedett, folytatva a pénteki erősödést, miközben az ezüst közel 1,5%-kal emelkedik. Úgy tűnik, hogy a nemesfémek kedvezően reagáltak a legutóbbi amerikai makrogazdasági adatokra. A pénteki adatok az amerikai kiskereskedelmi forgalom váratlan visszaesését és a Michigani Egyetem felmérésében mért gyengébb fogyasztói hangulatot mutatták.

és a Michigani Egyetem felmérésében mért gyengébb fogyasztói hangulatot mutatták. Az adatok a viszonylag „megnyugtató” júliusi CPI- és PPI-inflációs jelentéseket követték.

követték. A legutóbbi NFP-jelentés szintén csalódást keltett, miközben úgy tűnik, hogy az arany a Fed őszi monetáris politikai döntései előtt a héjább várakozások csökkenésére reagál. Aranyár grafikon (H4, D1) A 4 órás grafikonon az arany továbbra is 4 300 dollár/uncia felett marad, és a közelmúltban ennél a fontos Fibonacci-visszatérési szintnél (23,6%) megállította esését. Az RSI és a MACD továbbra is lehetőséget mutat a további emelkedésre, miközben egy fontos Fibonacci-ellenállási szint 4 600 dollár körül található, ahol erősebb ármozgás is megfigyelhető, többek között a májusi konszolidáció, amely megelőzte a későbbi esést. Forrás: xStation5 A napi grafikonon a 4 300 dolláros szint még fontosabbnak tűnik, mivel itt található a 200 napos EMA200 (piros vonal). Miután az arany rövid időre ez alá a mozgóátlag alá esett, gyorsan visszatért az emelkedéshez. Maga az EMA200 közelsége arra utalhat, hogy egy emelkedő trend folytatódása esetén az arany előtt még jelentős tér lehet a további emelkedésre – különösen akkor, ha a Fed és az EKB monetáris politikájával kapcsolatos várakozások egyre inkább dovish irányba tolódnak, és az olajárak fokozatosan 70–80 dollár/hordó közé csökkennek. Forrás: xStation5

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