Az arany átlépi a 3000 dolláros határt 📈

🚨 Gold surpasses the psychological barrier for the first time in history, gaining 0.5% on the day.

Az arany ára először lépte át a történelmi 3000 dolláros unciánkénti szintet. A nemesfém elhúzódó emelkedő trendje folytatódik, amit tovább táplál a Trump-kormányzat politikáját övező folyamatos bizonytalanság, ami növeli a befektetők érdeklődését az úgynevezett „biztonságos menedék” eszközök iránt. A befektetők kockázatcsökkentő stratégiák felé történő elmozdulása különösen jól látható az amerikai részvénypiac mélyülő korrekciójában.

Trump elnök vámfenyegetései felerősítik az újabb globális kereskedelmi háborútól való félelmeket, ami végső soron gazdasági recesszióba taszíthatja az Egyesült Államokat.

Ugyanakkor az arany árát egyre inkább támogatják a globális központi bankok. Csak 2024-ben a központi banki vásárlások a teljes kereslet mintegy 20%-át tették ki. A központi bankok aranyfelhalmozásának üteme csaknem megduplázódott az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta.

A bizonytalanság már most is rendkívül nagy. Donald Trump beiktatása óta az arany több mint 10%-ot erősödött.

Az arany először tör 3000 dollár fölé, és folytatja hosszú távú emelkedő trendjét. Forrás: xStation