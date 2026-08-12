Az ARANY az év eleje óta a leggyorsabb emelkedést mutatta 👑

Az arany ismét felkeltette a befektetők figyelmét, és a mai fontos amerikai inflációs adatok közzététele előtt 10 hete nem látott magasságba emelkedett. Az arany ára ma közel 1%-kal emelkedett, és unciánként 4 407 dollárra nőtt. Ahogy a napi grafikon is mutatja, az ár jelenleg 4 407,00 körül mozog, miután sikeresen áttörte a csökkenő trendvonalat és a mozgóátlagokat. A nemesfém június 5. óta nem látott legmagasabb szintjére emelkedett, bár korábban technikai ellenállásba ütközött a 100 és 200 napos mozgóátlagoknál, 4 387 dollár környékén. A technikai indikátorokat tekintve az RSI 67,6-on áll, ami azt jelzi, hogy közelít az év eleje óta látott legmagasabb szintjeihez. A közelmúltban történt technikai kitörés pozitív visszacsatolási folyamatot indított el, amely további emelkedést támogat, és egy megerősített emelkedő trend kialakulását jelzi. A lenyűgöző rali mögött elsősorban az áll, hogy jelentősen csökkentek a piaci várakozások az amerikai Federal Reserve további kamatemeléseivel kapcsolatban. A vártnál gyengébb munkaerőpiaci adatok után a szeptemberi kamatemelés valószínűsége a korábbi 60%-ról 50%-ra csökkent. Ez kedvező makrogazdasági környezetet jelent az arany számára, mivel az alacsonyabb kamatlábak hagyományosan támogatják az arany árfolyamát, amely negatív korrelációban áll az amerikai dollárral. A befektetők figyelme most teljes mértékben a 14:30-kor érkező amerikai CPI-adatokra irányul, amelyek alapvetően átformálhatják a Fed monetáris politikájával kapcsolatos várakozásokat, és ezáltal meghatározhatják az arany árfolyamának további alakulását.

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