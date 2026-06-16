Az AUDUSD az RBA döntése után esett, annak ellenére, hogy a bank továbbra is szigorú monetáris politikát folytat ⚔️

Az Ausztrál Jegybank (RBA) változatlanul 4,35%-on hagyta az alapkamatot, ezzel megszakítva a három egymást követő kamatemelésből álló sorozatot, és az év első kamatszünetét választva. A döntés széles körben várható volt, és egyhangú támogatást kapott, ugyanakkor a közlemény hangvétele továbbra is egyértelműen óvatos maradt. Az RBA hangsúlyozta, hogy az infláció még mindig túl magas, és figyelmeztetett arra, hogy további monetáris szigorításra is sor kerülhet, ha az árnyomás nem enyhül.

Az infláció továbbra is a legnagyobb aggodalom

Az RBA rámutatott, hogy az infláció 2025 második felében érezhetően felgyorsult, részben a növekvő kereslet, részben pedig a gazdaságot érintő kínálati oldali nyomások miatt. Bár a fogyasztói árindex (CPI) áprilisban 4,2%-ra mérséklődött, továbbra is jóval a jegybank 2–3%-os célzónája felett marad, miközben a maginfláció is magas szinten tartózkodik.

Az infláció főbb kockázatai:

A magasabb üzemanyag- és energiaárak begyűrűzése a szállítási, élelmiszer-, építőanyag- és szolgáltatási költségekbe.

A vállalatok a növekvő inputköltségeket áthárítják a fogyasztókra.

Tartósan magas infláció a szolgáltatási szektorban.

Béremelkedési nyomás, beleértve a minimálbér és a szabályozott bérek közelmúltbeli növelését.

Bizonytalanság a globális olajellátás normalizálódásának ütemével kapcsolatban.

Az RBA elsődleges aggodalma, hogy az energiaárak által vezérelt inflációs sokk tartósan beépülhet a gazdaságba.

A lassuló gazdaság lehetővé tette a kamatszünetet

A kamatok változatlanul hagyása mellett szóló legerősebb érv a gyengülő gazdasági aktivitás volt. Ausztrália gazdasága az első negyedévben mindössze 0,3%-kal bővült negyedéves alapon, szemben a 2025 negyedik negyedévében mért 0,9%-os növekedéssel. A lassulás fő oka a fogyasztói kiadások mérséklődése volt.

A háztartásokra egyre nagyobb terhet rónak:

a magasabb jelzáloghitel-törlesztések,

a növekvő megélhetési költségek,

valamint a csökkenő megtakarítások.

A munkaerőpiac szintén a lassulás jeleit mutatja. A munkanélküliségi ráta 4,5%-ra emelkedett, ami több év óta a legmagasabb szint, bár az RBA szerint a munkaerőpiac szélesebb mutatói továbbra is viszonylag ellenállónak tekinthetők.

Ugyanakkor a gazdasági lassulás egyelőre nem elég jelentős ahhoz, hogy a jegybank irányváltást indokoltnak lásson.

Monetáris politika: szünet, nem pedig fordulat a lazítás irányába

Az RBA üzenete egyértelmű: a jelenlegi döntés csupán időt biztosít a beérkező adatok értékelésére, nem pedig a kamatemelési ciklus végét jelenti. Ez klasszikus „héja szünetnek” (hawkish hold) tekinthető.

Mit jelent ez?

Az alapkamat továbbra is 4,35%.

Az RBA szeretné felmérni a korábbi kamatemelések hatásait.

Az infláció még mindig túl magas ahhoz, hogy a lazítás szóba kerülhessen.

Az olaj- és energiaárak továbbra is jelentős felfelé mutató inflációs kockázatot jelentenek.

További kamatemelések sem zárhatók ki, ha az infláció tartósnak bizonyul.

Ennek ellenére a legtöbb nagy ausztrál bank arra számít, hogy az alapkamat 4,35%-on marad, és az első kamatcsökkentésekre legkorábban 2027-ben kerülhet sor.

A Westpac továbbra is a legszigorúbb előrejelzést adja: szerintük az idei évben még két további kamatemelés következhet, ami 4,85%-ra emelné az alapkamatot.

Az ausztrál dollár reakciója

Az ausztrál dollár gyengült az RBA döntését követően, ami arra utal, hogy a befektetők a kamattartást a közeljövőbeni újabb kamatemelés valószínűségének csökkenéseként értékelték.

Az AUDUSD árfolyama a bejelentést követően nagyjából 0,7060-ról 0,7050-re esett, ami körülbelül 0,3%-os napi gyengülést jelentett.

A reakció viszonylag visszafogott volt, mivel maga a döntés teljes mértékben megfelelt a piaci várakozásoknak. A deviza gyengülése azonban azt mutatja, hogy a befektetők nagyobb hangsúlyt helyeztek a kamatszünetre és a gazdasági lassulás jeleire, mint az RBA azon figyelmeztetésére, hogy szükség esetén további kamatemelések is lehetségesek.