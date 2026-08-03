Az euróövezet PMI-mutatói: a német ipari fellendülés eltakarja az általános stagnálást

Az euróövezet feldolgozóipari PMI-jének előzetes értéke enyhén elmaradt a várakozásoktól (51,9 a várt 52 helyett; előző: 51,4; felülvizsgált: 52), ugyanakkor továbbra is a szektor bővülésére utaló szinten (50 felett) maradt. A jelentés legnagyobb meglepetése, hogy a termelés közel négy éve a legnagyobb mértékben emelkedett, miközben a kulcsfontosságú gazdaságok közötti eltérések továbbra is jelentősek.
Az európai ipar ismét magára talál
Az augusztusi előzetes adat megerősíti, hogy az európai feldolgozóipar lendülete ismét erősödik, és az, hogy a mutató immár hetedik egymást követő hónapban 50 pont felett marad, jól mutatja a szektor rendkívüli ellenálló képességét a közel-keleti háborúból eredő geopolitikai bizonytalansággal szemben. Bár a kereslet – különösen a belföldi – továbbra sem dinamikus, és az új megrendelések a úgynevezett „geopolitikai frontloading” (vagyis a bizonytalanság csökkentése érdekében előrehozott, tömeges megrendelések) ellenére is csak nagyon lassan növekednek, a korábbi megrendelésállomány leépítése ismét hozzájárult a gyári termelés növekedéséhez.
1. ábra: Feldolgozóipari PMI Németországban, Franciaországban és az euróövezetben
Forrás: XTB Research, Macrobond data
Is Germany pulling European manufacturing again?
Az euróövezet négy legnagyobb gazdasága közül Németország nyújtotta a legerősebb teljesítményt: a feldolgozóipari PMI 2022 óta a legmagasabb szintjére emelkedett (megegyezve a tavaly márciusi korábbi csúccsal). Az árnyomás jelenleg a közel-keleti konfliktus kitörése óta a legenyhébb, a termelést pedig ismét erőteljes export támogatta – részben az előrehozott megrendeléseknek (frontloading) köszönhetően –, bár a kereslet növekedése elsősorban Ázsiából és az amerikai kontinensről érkezett. Ezzel szemben az Európán belüli kereslet visszaesése jelentősen rontotta a francia és a spanyol indexeket, míg Olaszországban nem történt érdemi változás.
Bár a makrogazdasági felmérések alapján Németország továbbra is vezető szerepet tölt be Európában, a tényleges gazdasági adatok továbbra is stagnálásra utalnak. Az év eleje óta az ipari termelés csak áprilisban mutatott növekedést (+0,4% éves alapon), míg a legfrissebb, májusi adatok havi (-0,2%) és éves (-1,2%) összevetésben is visszaesést jeleztek. Bár a termelési adatok jellemzően késve követik a gazdasági folyamatokat, a reálgazdaságnak még hosszú utat kell megtennie ahhoz, hogy megtörje a csökkenő trendet, és felzárkózzon ahhoz az optimizmushoz, amelyet a felmérések tükröznek. Ugyanakkor a Kínából érkező erős árverseny és a magas nyersanyagárak továbbra is a legfontosabb akadályok közé tartoznak.
2. ábra: Ipari termelés és feldolgozóipari hangulat az euróövezetben
Forrás: XTB Research, Bloomberg data
Technikai elemzés: EUR/USD (D1)
Az EUR/USD ma 0,15%-os emelkedő réssel nyitott, azonban az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások újraindulásával kapcsolatos optimizmus gyorsan elpárolgott. Konkrét részletek hiányában, valamint a ma 16:00-kor érkező amerikai ISM feldolgozóipari jelentésre várva a piac visszahúzta az euró–dollár árfolyamot a pénteki záróár (1,1530) közelébe.
Az árfolyam ugyanakkor a 100 napos exponenciális mozgóátlag (EMA100; sötétlila) felett maradt, ami arra utal, hogy az európai PMI-adatok vártnál kissé gyengébb értékeinek hatása továbbra is érezhető. Jelenleg a piac mindössze egy amerikai kamatemelést áraz 2026 végéig, és csak egy a várakozásokat egyértelműen felülmúló ISM-adat – különösen erős ár- és inflációs komponenssel – tehetné ki az EUR/USD-t az EMA100 újbóli tesztjének.
Forrás: xStation5
BREAKING: Amerikai ISM gyártási index – Erős teljesítmény minden területen
A nap chartja: A jen 40 éves csúcsról a mélypontra zuhant – Mi lesz most? (2026.03.08.)
Talpra Tréder - 2026.08.03.
Gazdasági naptár: Mi befolyásolhatja a piacot ezen a héten? (2026.03.08.)
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.