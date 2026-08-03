Az euróövezet PMI-mutatói: a német ipari fellendülés eltakarja az általános stagnálást

Az euróövezet feldolgozóipari PMI-jének előzetes értéke enyhén elmaradt a várakozásoktól (51,9 a várt 52 helyett; előző: 51,4; felülvizsgált: 52), ugyanakkor továbbra is a szektor bővülésére utaló szinten (50 felett) maradt. A jelentés legnagyobb meglepetése, hogy a termelés közel négy éve a legnagyobb mértékben emelkedett, miközben a kulcsfontosságú gazdaságok közötti eltérések továbbra is jelentősek.

Az európai ipar ismét magára talál

Az augusztusi előzetes adat megerősíti, hogy az európai feldolgozóipar lendülete ismét erősödik, és az, hogy a mutató immár hetedik egymást követő hónapban 50 pont felett marad, jól mutatja a szektor rendkívüli ellenálló képességét a közel-keleti háborúból eredő geopolitikai bizonytalansággal szemben. Bár a kereslet – különösen a belföldi – továbbra sem dinamikus, és az új megrendelések a úgynevezett „geopolitikai frontloading” (vagyis a bizonytalanság csökkentése érdekében előrehozott, tömeges megrendelések) ellenére is csak nagyon lassan növekednek, a korábbi megrendelésállomány leépítése ismét hozzájárult a gyári termelés növekedéséhez.

1. ábra: Feldolgozóipari PMI Németországban, Franciaországban és az euróövezetben

Forrás: XTB Research, Macrobond data

Is Germany pulling European manufacturing again?

Az euróövezet négy legnagyobb gazdasága közül Németország nyújtotta a legerősebb teljesítményt: a feldolgozóipari PMI 2022 óta a legmagasabb szintjére emelkedett (megegyezve a tavaly márciusi korábbi csúccsal). Az árnyomás jelenleg a közel-keleti konfliktus kitörése óta a legenyhébb, a termelést pedig ismét erőteljes export támogatta – részben az előrehozott megrendeléseknek (frontloading) köszönhetően –, bár a kereslet növekedése elsősorban Ázsiából és az amerikai kontinensről érkezett. Ezzel szemben az Európán belüli kereslet visszaesése jelentősen rontotta a francia és a spanyol indexeket, míg Olaszországban nem történt érdemi változás.

Bár a makrogazdasági felmérések alapján Németország továbbra is vezető szerepet tölt be Európában, a tényleges gazdasági adatok továbbra is stagnálásra utalnak. Az év eleje óta az ipari termelés csak áprilisban mutatott növekedést (+0,4% éves alapon), míg a legfrissebb, májusi adatok havi (-0,2%) és éves (-1,2%) összevetésben is visszaesést jeleztek. Bár a termelési adatok jellemzően késve követik a gazdasági folyamatokat, a reálgazdaságnak még hosszú utat kell megtennie ahhoz, hogy megtörje a csökkenő trendet, és felzárkózzon ahhoz az optimizmushoz, amelyet a felmérések tükröznek. Ugyanakkor a Kínából érkező erős árverseny és a magas nyersanyagárak továbbra is a legfontosabb akadályok közé tartoznak.

2. ábra: Ipari termelés és feldolgozóipari hangulat az euróövezetben

Forrás: XTB Research, Bloomberg data

Technikai elemzés: EUR/USD (D1)

Az EUR/USD ma 0,15%-os emelkedő réssel nyitott, azonban az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások újraindulásával kapcsolatos optimizmus gyorsan elpárolgott. Konkrét részletek hiányában, valamint a ma 16:00-kor érkező amerikai ISM feldolgozóipari jelentésre várva a piac visszahúzta az euró–dollár árfolyamot a pénteki záróár (1,1530) közelébe.

Az árfolyam ugyanakkor a 100 napos exponenciális mozgóátlag (EMA100; sötétlila) felett maradt, ami arra utal, hogy az európai PMI-adatok vártnál kissé gyengébb értékeinek hatása továbbra is érezhető. Jelenleg a piac mindössze egy amerikai kamatemelést áraz 2026 végéig, és csak egy a várakozásokat egyértelműen felülmúló ISM-adat – különösen erős ár- és inflációs komponenssel – tehetné ki az EUR/USD-t az EMA100 újbóli tesztjének.

Forrás: xStation5