Gazdasági naptár: Mi befolyásolhatja a piacot ezen a héten? (2026.03.08.)

Az elmúlt hét a vezető jegybankok üléseiről szólt. Az amerikai Fed, a Bank of England és a Bank of Japan egyaránt változatlanul hagyta az irányadó kamatlábakat. Természetesen a Federal Reserve döntése kapta a legnagyobb figyelmet. A piac határozottabb kommunikációra számított a Fed elnökétől, aki ezúttal is kerülte az előretekintő iránymutatásnak tekinthető kijelentéseket, ami az amerikai dollár eladási hullámát eredményezte.
A dollár számára a következő fontos próbatétel pénteken érkezik az amerikai munkaerőpiacról érkező NFP-adatok közzétételével. Makrogazdasági szempontból ez lesz a következő napok legfontosabb adatközlése. Addig is további amerikai munkaerőpiaci adatok érkeznek: JOLTS (kedd), ADP (szerda), valamint a heti munkanélküli-segély kérelmek száma (csütörtök).
Emellett folytatódik a gyorsjelentési szezon. A hét legfontosabb vállalati jelentései:
Hétfő: Palantir, Snap, Trump Media & Technology, ON Semiconductor
Kedd: AMD, Lucid Group, Pfizer, SpaceX, Spotify, McDonald's
Szerda: Walt Disney, Shopify, Uber, Beyond Meat, Eli Lilly, SanDisk
Csütörtök: Airbnb
Péntek: Under Armour, Take-Two Interactive, Wendy's
🌏 Főbb makrogazdasági publikációk
A vezető jegybankok üléseivel teli hét után hosszabb szünet következik a monetáris politikában. Ezen a héten csak a cseh CNB ülésezik (csütörtökön), és várhatóan nem változtat a kamatszinteken.
Ahogy említettük, a makrogazdasági adatok közül a figyelem elsősorban a pénteki NFP-jelentésre irányul. A vártnál gyengébb adatok tovább erősíthetik a Fed várható kamatpályájával kapcsolatos galamb irányú átárazódást.
A hét első felében elsősorban a PMI-indexek felülvizsgált értékei várhatók. Mivel ezek felülvizsgálatok, nem pedig első becslések, a volatilitás kiváltására való képességük viszonylag korlátozott. Kivételt jelentettek a kínai RatingDog adatok, amelyeket valamivel később publikálnak, mint a többit – a júliusi első becslés az éjszaka folyamán jelent meg.
Kína
A feldolgozóipari RatingDog PMI júliusi értéke negatív meglepetést okozott (50,9 pont a 52 pontos konszenzussal szemben). Érdemes megjegyezni, hogy Kínában a PMI-indexeket két különböző intézmény teszi közzé. Az S&P (RatingDog) jobb betekintést nyújt a kis- és középvállalkozások helyzetébe, amelyek főként Kína tengerparti régióiban működnek, és nagy részük exportorientált. Az NBS ezzel szemben több nagy állami tulajdonú vállalatot foglal magában a nehézipar és az infrastruktúra szektorából, amelyek termelése sokkal inkább a belföldi piacra irányul.
Svájc
Az infláció júliusban 0,4%-ra csökkent. Ebben kulcsszerepet játszott az üzemanyagárak visszaesése (0,7%-os csökkenés júniushoz képest). A maginflációs mutató, amely nem tartalmazza a leginkább volatilis üzemanyag- és élelmiszerárakat, szintén nagyon alacsony, 0,3%-on maradt, amit a ruházati és lábbeli árak csökkenése is támogatott. Más fejlett gazdaságokkal ellentétben Svájcban az év vége előtti kamatemelés nem számít a piac alapforgatókönyvének.
📆 Makrogazdasági naptár
Hétfő
Eurózóna: Feldolgozóipari PMI felülvizsgált adatai (július)
Időpont: 9:00
Előző: 52
Egyesült Királyság: Feldolgozóipari PMI felülvizsgált adatai (július)
Időpont: 9:30
Előző: 52,8
Egyesült Államok: Feldolgozóipari PMI felülvizsgált adatai (július)
Időpont: 14:45
Előző: 53,8
Egyesült Államok: ISM feldolgozóipari PMI (július)
Időpont: 15:00
Előző: 53,3
Konszenzus: 53,9
Kedd
Dél-Korea: CPI infláció (július)
Időpont: 00:00
Előző: 3,2%
Konszenzus: 3,1%
Egyesült Államok: Kereskedelmi mérleg (június)
Időpont: 13:30
Előző: -77,6 milliárd USD
Konszenzus: -73 milliárd USD
Egyesült Államok: Gyári megrendelések (június)
Időpont: 15:00
Előző: -1,3%
Konszenzus: +0,2%
Egyesült Államok: JOLTS (június)
Időpont: 15:00
Előző: 7594 ezer
Konszenzus: 7504 ezer
🗂️ Vállalati gyorsjelentések
TG Therapeutics ($TGTX.US): piacnyitás előtt (BMO)
Palantir ($PLTR.US): piaczárás után (AMC)
Snap ($SNAP.US): piaczárás után (AMC)
Trump Media & Technology ($DJT.US): piaczárás után (AMC)
3D Systems ($DDD.US): piaczárás után (AMC)
ON Semiconductor ($ON.US): piaczárás után (AMC)
Három piac, amelyet érdemes figyelni
USDJPY: A Bank of Japan adatai alapján készült becslések szerint körülbelül 8,45 billió jent (megközelítőleg 53 milliárd dollárt) vásárolhattak, ami a BoJ történetének legnagyobb egynapos intervencióját jelentheti. Az USDJPY árfolyama több mint 4%-ot esett, és 156 körüli szintre süllyedt, amelyet legutóbb május elején láthattunk.
OLAJ: Szombaton hírek érkeztek egy tervezett támadásról, amely Donald Trump kijelentése szerint „a második világháború óta a legnagyobb” lett volna. Végül a régió vezetői állítólag meggyőzték őt arról, hogy a megállapodás küszöbön áll, ami a katonai akció lefújásához vezetett. A Brent olaj jelenleg valamivel 83 dollár felett forog hordónként, ami körülbelül 5%-kal alacsonyabb, mint egy héttel ezelőtt.
EURUSD: A dollár tovább folytatja a szerdai Fed-ülést követően megindult eladási hullámot. Ezen a héten újabb fontos próbatétel vár rá a pénteki NFP-jelentés formájában. Addig a figyelem a mai ISM feldolgozóipari PMI-adatokra, a holnapi JOLTS-jelentésre, a szerdai ADP-adatokra és a csütörtöki munkanélküli-segély kérelmekre irányul.
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