Gazdasági naptár: Mi befolyásolhatja a piacot ezen a héten? (2026.03.08.)

Az elmúlt hét a vezető jegybankok üléseiről szólt. Az amerikai Fed, a Bank of England és a Bank of Japan egyaránt változatlanul hagyta az irányadó kamatlábakat. Természetesen a Federal Reserve döntése kapta a legnagyobb figyelmet. A piac határozottabb kommunikációra számított a Fed elnökétől, aki ezúttal is kerülte az előretekintő iránymutatásnak tekinthető kijelentéseket, ami az amerikai dollár eladási hullámát eredményezte.

A dollár számára a következő fontos próbatétel pénteken érkezik az amerikai munkaerőpiacról érkező NFP-adatok közzétételével. Makrogazdasági szempontból ez lesz a következő napok legfontosabb adatközlése. Addig is további amerikai munkaerőpiaci adatok érkeznek: JOLTS (kedd), ADP (szerda), valamint a heti munkanélküli-segély kérelmek száma (csütörtök).

Emellett folytatódik a gyorsjelentési szezon. A hét legfontosabb vállalati jelentései:

Hétfő: Palantir, Snap, Trump Media & Technology, ON Semiconductor

Kedd: AMD, Lucid Group, Pfizer, SpaceX, Spotify, McDonald's

Szerda: Walt Disney, Shopify, Uber, Beyond Meat, Eli Lilly, SanDisk

Csütörtök: Airbnb

Péntek: Under Armour, Take-Two Interactive, Wendy's

🌏 Főbb makrogazdasági publikációk

A vezető jegybankok üléseivel teli hét után hosszabb szünet következik a monetáris politikában. Ezen a héten csak a cseh CNB ülésezik (csütörtökön), és várhatóan nem változtat a kamatszinteken.

Ahogy említettük, a makrogazdasági adatok közül a figyelem elsősorban a pénteki NFP-jelentésre irányul. A vártnál gyengébb adatok tovább erősíthetik a Fed várható kamatpályájával kapcsolatos galamb irányú átárazódást.

A hét első felében elsősorban a PMI-indexek felülvizsgált értékei várhatók. Mivel ezek felülvizsgálatok, nem pedig első becslések, a volatilitás kiváltására való képességük viszonylag korlátozott. Kivételt jelentettek a kínai RatingDog adatok, amelyeket valamivel később publikálnak, mint a többit – a júliusi első becslés az éjszaka folyamán jelent meg.

Kína

A feldolgozóipari RatingDog PMI júliusi értéke negatív meglepetést okozott (50,9 pont a 52 pontos konszenzussal szemben). Érdemes megjegyezni, hogy Kínában a PMI-indexeket két különböző intézmény teszi közzé. Az S&P (RatingDog) jobb betekintést nyújt a kis- és középvállalkozások helyzetébe, amelyek főként Kína tengerparti régióiban működnek, és nagy részük exportorientált. Az NBS ezzel szemben több nagy állami tulajdonú vállalatot foglal magában a nehézipar és az infrastruktúra szektorából, amelyek termelése sokkal inkább a belföldi piacra irányul.

Svájc

Az infláció júliusban 0,4%-ra csökkent. Ebben kulcsszerepet játszott az üzemanyagárak visszaesése (0,7%-os csökkenés júniushoz képest). A maginflációs mutató, amely nem tartalmazza a leginkább volatilis üzemanyag- és élelmiszerárakat, szintén nagyon alacsony, 0,3%-on maradt, amit a ruházati és lábbeli árak csökkenése is támogatott. Más fejlett gazdaságokkal ellentétben Svájcban az év vége előtti kamatemelés nem számít a piac alapforgatókönyvének.

📆 Makrogazdasági naptár

Hétfő

Eurózóna: Feldolgozóipari PMI felülvizsgált adatai (július)

Időpont: 9:00

Előző: 52

Egyesült Királyság: Feldolgozóipari PMI felülvizsgált adatai (július)

Időpont: 9:30

Előző: 52,8

Egyesült Államok: Feldolgozóipari PMI felülvizsgált adatai (július)

Időpont: 14:45

Előző: 53,8

Egyesült Államok: ISM feldolgozóipari PMI (július)

Időpont: 15:00

Előző: 53,3

Konszenzus: 53,9

Kedd

Dél-Korea: CPI infláció (július)

Időpont: 00:00

Előző: 3,2%

Konszenzus: 3,1%

Egyesült Államok: Kereskedelmi mérleg (június)

Időpont: 13:30

Előző: -77,6 milliárd USD

Konszenzus: -73 milliárd USD

Egyesült Államok: Gyári megrendelések (június)

Időpont: 15:00

Előző: -1,3%

Konszenzus: +0,2%

Egyesült Államok: JOLTS (június)

Időpont: 15:00

Előző: 7594 ezer

Konszenzus: 7504 ezer

🗂️ Vállalati gyorsjelentések

TG Therapeutics ($TGTX.US): piacnyitás előtt (BMO)

Palantir ($PLTR.US): piaczárás után (AMC)

Snap ($SNAP.US): piaczárás után (AMC)

Trump Media & Technology ($DJT.US): piaczárás után (AMC)

3D Systems ($DDD.US): piaczárás után (AMC)

ON Semiconductor ($ON.US): piaczárás után (AMC)

Három piac, amelyet érdemes figyelni

USDJPY: A Bank of Japan adatai alapján készült becslések szerint körülbelül 8,45 billió jent (megközelítőleg 53 milliárd dollárt) vásárolhattak, ami a BoJ történetének legnagyobb egynapos intervencióját jelentheti. Az USDJPY árfolyama több mint 4%-ot esett, és 156 körüli szintre süllyedt, amelyet legutóbb május elején láthattunk.

OLAJ: Szombaton hírek érkeztek egy tervezett támadásról, amely Donald Trump kijelentése szerint „a második világháború óta a legnagyobb” lett volna. Végül a régió vezetői állítólag meggyőzték őt arról, hogy a megállapodás küszöbön áll, ami a katonai akció lefújásához vezetett. A Brent olaj jelenleg valamivel 83 dollár felett forog hordónként, ami körülbelül 5%-kal alacsonyabb, mint egy héttel ezelőtt.

EURUSD: A dollár tovább folytatja a szerdai Fed-ülést követően megindult eladási hullámot. Ezen a héten újabb fontos próbatétel vár rá a pénteki NFP-jelentés formájában. Addig a figyelem a mai ISM feldolgozóipari PMI-adatokra, a holnapi JOLTS-jelentésre, a szerdai ADP-adatokra és a csütörtöki munkanélküli-segély kérelmekre irányul.