BREAKING: Amerikai ISM gyártási index – Erős teljesítmény minden területen

Amerikai ISM feldolgozóipari PMI (július)

Fő mutató: 55,6 (várt: 53,9; előző: 53,3)

Fizetett árak (Prices Paid): 71,1 (várt: 71,0; előző: 73,0)

71,1 (várt: 71,0; előző: 73,0) Új megrendelések (New Orders): 56,7 (várt: 56,7; előző: 56,0)

56,7 (várt: 56,7; előző: 56,0) Foglalkoztatás (Employment): 52,8 (várt: 50,0; előző: 49,7)

A júliusi ISM feldolgozóipari PMI 55,6 ponton alakult, ami jelentősen meghaladta a 53,9 pontos piaci várakozást és a júniusi 53,3 pontos értéket. Ez egyúttal négyéves csúcsot jelent, és arra utal, hogy az amerikai feldolgozóipar aktivitása nem csupán stabilizálódik, hanem ismét érdemben gyorsul.

Erős eredmények minden fő komponensben

A jelentés minden fontosabb almutatója felülmúlta a várakozásokat vagy megfelelt az erős konszenzusnak. A Fizetett árak mutató 71,1 ponton alakult, kissé meghaladva a 71,0 pontos várakozást. A Foglalkoztatás index 52,8 pontra emelkedett az 50,0 pontos előrejelzéssel szemben, ezzel ismét a bővülést jelző 50 pontos szint fölé került. Az Új megrendelések mutató 56,7 ponton maradt, pontosan megfelelve a várakozásoknak.

Különösen figyelemre méltó a foglalkoztatási mutató javulása, mivel a feldolgozóipari foglalkoztatás az év nagy részében zsugorodást jelzett, a júniusi érték például még csak 49,7 pont volt.

Mit jelent ez a Fed számára?

A 70 pont feletti Prices Paid mutató történelmileg gyakran a termelői infláció gyorsulásának korai jelzője volt, amely rendszerint 1–3 hónappal megelőzi a CPI- és PPI-adatok emelkedését, és sok esetben a Fed szigorúbb kommunikációját is előrevetítette.

A négyéves csúcson lévő főindexszel és az ismét bővülést jelző foglalkoztatási mutatóval együtt ezek az adatok tovább erősítik a „ellenálló gazdaság, makacs infláció” narratívát, amely miatt a Federal Reserve továbbra is óvatos a kamatcsökkentésekkel kapcsolatban.

Röviden: ez egy héja hangvételű adatközlés. Az erős gazdasági növekedés, a javuló foglalkoztatás és a továbbra is magas inputár-infláció elegendő alapot adhat a Fed számára arra, hogy hosszabb ideig magasan tartsa a kamatokat, ahelyett hogy felgyorsítaná a monetáris lazítási ciklust.

Mit jelent ez a dollár számára?

A várakozásokat ilyen mértékben meghaladó ISM-adat történelmileg pozitív a dollár szempontjából, mivel csökkenti a közeli kamatcsökkentés valószínűségét, és kiemeli az amerikai gazdaság relatív erejét a többi fejlett gazdasághoz képest.

A négyéves csúcson lévő főindex, a bővülési tartományba visszatérő foglalkoztatás és a tartós árnyomás együttesen fundamentális támaszt nyújthatnak az amerikai devizának, különösen azokkal a valutákkal szemben, amelyek mögött álló jegybankok már egyértelműbb lazítási pályán haladnak.

A piacok most azt figyelik, hogy ez az adat átárazza-e a Fed-alapkamatra vonatkozó várakozásokat. Amennyiben a befektetők későbbre tolják a kamatcsökkentések időpontját, a dollár erősödése a G10 devizáival szemben a következő kereskedési napokban is folytatódhat.

Forrás: xStation