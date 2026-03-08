A nap chartja: A jen 40 éves csúcsról a mélypontra zuhant – Mi lesz most? (2026.03.08.)

Miután az USDJPY devizapár 1986 óta a legmagasabb szintjére (163,99) emelkedett, rendkívül dinamikus esést mutatott. A mozgást az Egyesült Államok és Japán első összehangolt intervenciója váltotta ki 2011 óta. Akkor a jent egy pusztító földrengést követően gyengítették.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter és Katayama Satsuki japán pénzügyminiszter hangsúlyozták, hogy mindkét fél készen áll további lépések megtételére az árfolyam stabilizálása érdekében.

Történelmi intervenció

A Bank of Japan által közölt adatok szerint a japán intervenció nagysága akár 59 milliárd dollárt is elérhetett, ami az egynapos intervenciók történetében példátlan lenne.

Bár az amerikai beavatkozás nagyságát hivatalos adatok alapján nem lehet megbecsülni, számos jel arra utal, hogy annak mértéke 5–10 milliárd dollár között lehetett. Erre utal legalábbis egy Scott Bessent által a marylandi találkozó során hátrahagyott feljegyzés.

Forrás: Reuters

Az amerikai beavatkozást a hétvégén Trump elnök is megerősítette: „Japán nagyon jó partnerünk volt, leszámítva természetesen a Pearl Harbor elleni támadást. (...) Gyenge jenre volt szükségük, és egy kis segítségre. Mi pedig mindig készen állunk arra, hogy segítsünk Japánnak.”

Ma Katayama pénzügyminiszter hivatalos levelet is közzétett, amely megerősíti az intervenciót.

Visszatérhet a Mar-a-Lago-egyezmény?

Az Egyesült Államok együttműködése miatt a jen erősítését célzó legutóbbi intervencióban ismét előtérbe került a Fehér Ház szélesebb árfolyampolitikájának kérdése. Nem kizárt a dollár gyengítését célzó intézkedések visszatérése, amelyek támogatnák az amerikai exportot. 2025 elején ezeket az elképzeléseket „Mar-a-Lago-egyezményként” emlegették, amely a 1985-ös Plaza-egyezmény alapelveinek modern újraértelmezése lett volna.

Mi állt a jen korábbi gyengülése mögött?

Ennek kulcsa a carry trade visszatérése volt, vagyis a kamatkülönbözetekre épülő kereskedési stratégia.

Hogyan működik?

Ez a stratégia azon alapul, hogy a befektetők egy alacsony kamatozású devizában (ebben az esetben a jenben) vesznek fel hitelt, majd azt azonnal átváltják egy másik devizára (például dollárra), hogy magasabb hozamot kínáló eszközökbe fektessenek.

Bár a Bank of Japan már eltávolodott az ultralaza monetáris politikától, és az elmúlt hónapokban ötször emelt kamatot, aminek eredményeként az irányadó kamatláb több mint húsz éve nem látott, 1%-os szintre emelkedett, ez még mindig jóval alacsonyabb az Egyesült Államokban (3,75%) és számos más fejlett gazdaságban alkalmazott kamatszinteknél, például Ausztráliában (4,35%), Norvégiában (4,25%), az Egyesült Királyságban (3,75%) vagy az euróövezetben (2,4% – betéti ráta).

A BoJ változatlanul hagyta a kamatokat

A piaci várakozásoknak megfelelően a Bank of Japan csütörtökről péntekre virradó éjszaka változatlanul hagyta a kamatlábakat. Az irányadó kamatláb továbbra is 1%. A döntést 8–1 arányban hozták meg. A szigorúbb monetáris politikát támogató tagok közül Hajime Takata kamatemelésre szavazott.

Az energiaárakkal kapcsolatos lakossági támogatási intézkedések miatt a BoJ lefelé módosította a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó inflációs előrejelzését, 2,8%-ról 2,5%-ra. Ugyanakkor a 2027-es inflációs előrejelzést 2,3%-ról 2,4%-ra emelte.

A piac ezt az ülést elsősorban szünetként értékelte, amelynek célja a korábbi szigorítások hatásának felmérése volt. Naoki Tamura, a monetáris tanács tagja felvetette annak lehetőségét, hogy néhány havonta 25 bázispontos kamatemelések következzenek egészen körülbelül 2%-os kamatszintig. Ez nagyrészt összhangban van a piaci árazásokkal. A szeptemberi kamatemelés valószínűsége jelenleg nagyjából 50%. Az év végéig egy kamatemelést teljes mértékben beárazott a piac, de az sem kizárt, hogy a BoJ a jelzett időszakban kétszer is emel kamatot.

Mi a helyzet az inflációval?

A júliusban közzétett negyedéves jelentés szerint a japán háztartások arra számítanak, hogy az árak a következő öt évben átlagosan évi 10,8%-kal emelkednek. A felmérés történetében – amelyet húsz éve végeznek – ilyen magas érték még nem szerepelt.

Bár ezt az adatot torzítja a felmérés módszertana – az átlagot felfelé húzzák a társadalom egy részének irracionálisan magas inflációs várakozásai –, az emelkedő inflációs nyomással kapcsolatos aggodalmakat nem lehet figyelmen kívül hagyni. A medián érték (5%) szintén nagyon dinamikusan emelkedik, és ebből a szempontból megbízhatóbb mutatónak tekinthető.

Az infláció az elmúlt négy hónapban havi alapon rendre 0,4%, 0,1%, 0,4% és 0,3%-kal emelkedett. Évesítve ezek az adatok 4–5% közötti inflációs ütemet jeleznek. Az energia- és élelmiszerárak kiszűrésével a kép kedvezőbb, de továbbra is sok minden arra utal, hogy a jelenlegi 1,6%-os szintről jelentős emelkedés következhet. Ennek egyik fontos oka lehet többek között a viszonylag erőteljes bérnövekedés (májusban 3,2%).

Az energiaimporttól való függőség

A jen gyengülése nem csupán a carry trade következménye. Jelentős szerepet játszik benne a közel-keleti háború kitörése is, amely az olaj- és LNG-árakat 2022 óta, vagyis azóta, hogy Oroszország teljes körű támadást indított Ukrajna ellen, a legmagasabb szintre emelte.

Japán energiaigényének közel 90%-át importból fedezi, és normál körülmények között fő beszállítói a közel-keleti országok.

1. ábra: Japán energiaszektorának külkereskedelmi egyenlege (1998–2026)

Forrás: IEA, 03.08.2026

Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus elhúzódó eszkalációjának hiánya nemcsak az inflációs nyomás jelentős növekedéséhez vezethet, hanem problémákat is okozhat a kulcsfontosságú energiahordozók folyamatos ellátásának fenntartásában.

2. ábra: Japán kőolajimportjának szerkezete (2024)

Forrás: OEC, 03.08.2026

Technikai elemzés

3. ábra: USDJPY [D1] (2026.01.20. – 2026.08.03.)

Forrás: xStation, 03.08.2026

Miután az árfolyam lokális csúcsot ért el a 164-es szint közelében, a piac rendkívül éles összeomlást mutatott. Az árfolyam nagy lendülettel törte át a kulcsfontosságú strukturális támaszokat, és jelenleg a 157-es tartományban mozog. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az egyik legutóbbi gyertyán hosszú alsó kanóc alakult ki, ami az első komoly védekezési kísérletet és a kereslet megjelenését jelzi.

Az árfolyam határozottan letört a mozgóátlagok sávja (EMA 50, EMA 100 és EMA 200) alá. Ezek a mozgóátlagok (kék, piros és sárga vonalak) hosszú ideig dinamikus támaszként szolgáltak az emelkedő trend során. Ez a technikai kép most érvényét vesztette. Közülük a legközelebbi (kék, körülbelül 159,3-nál) most az első nagyon fontos dinamikus ellenállást jelenti egy esetleges visszapattanás esetén.

A medvés gyertya hosszú alsó kanóca letesztelte a 78,6%-os Fibonacci-visszahúzódási szintet. Jelenleg az árfolyam visszapattant, és a 61,8%-os Fibonacci-visszahúzódási szint felett próbál megmaradni.

Az RSI indikátor 21,3-as szinten áll. Ez extrém túladott zónát jelent (30 alatt). Bár erős csökkenő trendekben az RSI hosszabb ideig is ebben a tartományban maradhat, egy ilyen alacsony érték erős figyelmeztető jel egy lehetséges felfelé irányuló korrekcióra vagy legalább egy konszolidációs időszakra, amely „lehűtheti” az indikátort.

A MACD megerősíti az erős csökkenő trendet. A vonalak lefelé keresztezték egymást, és távolodnak a nullaszinttől, miközben a hisztogram a negatív tartományban tovább növekszik. Jelenleg nem figyelhető meg divergencia.