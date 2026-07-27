🔴 Az európai TTF gázárak 7,5%-kal csökkentek

Az európai földgázárak (a holland TTF referenciaérték) hétfőn jelentős csökkenést mutattak. A legközelebbi lejáratú kontraktus ára akár 8,5%-kal is esett, egy pillanatra 58 EUR/MWh alá csökkenve. A múlt héten az ár többször is 60 EUR/MWh felett zárt. Bár a márciusi napi csúcsok magasabbak voltak, a múlt hét végén a 2023 óta legmagasabb záróárakat láthattuk.

Indokolt a piaci optimizmus? Rövid távon az árcsökkenés megkönnyebbülést hoz, azonban a hosszabb távú piaci fundamentumok továbbra is nagy óvatosságot indokolnak: Ideiglenes feszültségcsökkenés: A harcok felfüggesztése lehetőséget adott a piacnak a fellélegzésre, és csökkentette a Perzsa-öbölből érkező ellátás azonnali megszakadásával kapcsolatos aggodalmakat.

A harcok felfüggesztése lehetőséget adott a piacnak a fellélegzésre, és csökkentette a Perzsa-öbölből érkező ellátás azonnali megszakadásával kapcsolatos aggodalmakat. Az amerikai LNG iránya: Az árkülönbségek miatt jelenleg jövedelmezőbb az Egyesült Államokból Európába LNG-t szállítani, mint Ázsiába, ami támogathatja az európai ellátást.

Az árkülönbségek miatt jelenleg jövedelmezőbb az Egyesült Államokból Európába LNG-t szállítani, mint Ázsiába, ami támogathatja az európai ellátást. Az árak továbbra is magas szinten vannak: A hétfői esés ellenére az európai gáz ára még mindig több mint 80%-kal magasabb , mint a februári konfliktus kitörése előtt, és 100%-kal magasabb , mint az év elején.

A hétfői esés ellenére az európai gáz ára még mindig több mint , mint a februári konfliktus kitörése előtt, és , mint az év elején. Alacsony tárolási szintek: Az európai gáztárolók töltöttségi szintje jelenleg mindössze körülbelül 55% , szemben az ~71%-os 5 éves átlaggal .

Az európai gáztárolók töltöttségi szintje jelenleg mindössze körülbelül , szemben az . Az LNG-import csökkenése: Az Európába érkező LNG-import 30 napos átlagos volumene akár 23%-kal is alacsonyabb , mint az 5 éves átlag.

Az Európába érkező LNG-import 30 napos átlagos volumene akár , mint az 5 éves átlag. Beszállítói óvatosság: A QatarEnergy október végéig felajánlja hajói al-bérbeadását, ami arra utal, hogy nincs sietség a Perzsa-öböl teljes forgalmának helyreállítására.

Az európai gáztárolók töltöttsége 55%, ami nagyon hasonló a 2021-es szinthez, amikor szeptemberben az árak elérték a 100 EUR/MWh szintet. Forrás: Bloomberg Finance LP

Fennáll a kockázata annak, hogy visszatérünk a 100 EUR/MWh szinthez?

Az újabb jelentős áremelkedés kockázata (beleértve a magasabb árszintek tesztelését is) továbbra is nagyon magas. A tárolók feltöltése nem gyorsul, és a további importlehetőségek korlátozottak.

A tűzszünet törékenysége: A jelenlegi árcsökkenés a támadások felfüggesztésének köszönhető, nem pedig egy tartós békemegállapodásnak. A Citigroup elemzői szerint a piac rendkívül érzékeny, és egy-egy új hír azonnal megfordíthatja a trendet.

A jelenlegi árcsökkenés a támadások felfüggesztésének köszönhető, nem pedig egy tartós békemegállapodásnak. A Citigroup elemzői szerint a piac rendkívül érzékeny, és egy-egy új hír azonnal megfordíthatja a trendet. Versenyfutás a tél előtt: A tárolók lassú feltöltése (55%), valamint a logisztikai nehézségek kockázatot jelentenek arra, hogy Európa nem tudja megfelelően feltölteni készleteit a fűtési szezon kezdete előtt.

A tárolók lassú feltöltése (55%), valamint a logisztikai nehézségek kockázatot jelentenek arra, hogy Európa nem tudja megfelelően feltölteni készleteit a fűtési szezon kezdete előtt. Magasabb nyári fogyasztás és verseny Ázsiával: Az európai és ázsiai hőhullámok növelik az energiaigényt (légkondicionálás), ami fokozza a versenyt az elérhető LNG-szállítmányokért a spot piacon.

A jelenlegi gázármozgás nagyon hasonló ahhoz, amit 2021-ben láthattunk, amikor az árak szeptemberben elérték a 100 EUR/MWh szintet. Forrás: Bloomberg Finance LP A gázárak kulcsfontosságúak az európai gazdaság számára Bár a gázfogyasztás a téli időszakban rendkívül jelentősen megnő, és az energiahordozót akkor használják a legnagyobb mértékben fűtésre, az európai ipar jelentős része is gázalapú. Ez jelentős költségnövekedést és a versenyképesség romlását okozza (például a petrolkémiai iparban vagy a fémfeldolgozásban). Ennek következtében az euró cserearányai (terms of trade) közel 100%-os korrelációt mutatnak a gázárakkal, ami jelentős változásokat eredményez az EUR/USD árfolyamban.

A TTF és az EURUSD alakulása 2025 óta. Érdemes megjegyezni, hogy 2025-ben ezek a szintek az EURUSD árfolyamát a paritáshoz nagyon közel hozták. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB

Rövidebb távon jelentős összefüggés figyelhető meg. Ha a gáz ára 40 EUR/MWh körüli szintre csökkenne, az lehetőséget teremtene arra, hogy az EURUSD árfolyam 1,18 körül mozogjon. Forrás: xStation5

A TTF ma korrekciót hajt végre, és a 23,6-os visszatérési szint közelében áll meg. A legfontosabb támaszszint 52 EUR/MWh-nál található. Forrás: xStation5