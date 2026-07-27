🔴 Az európai TTF gázárak 7,5%-kal csökkentek

Indokolt a piaci optimizmus?
Rövid távon az árcsökkenés megkönnyebbülést hoz, azonban a hosszabb távú piaci fundamentumok továbbra is nagy óvatosságot indokolnak:
- Ideiglenes feszültségcsökkenés: A harcok felfüggesztése lehetőséget adott a piacnak a fellélegzésre, és csökkentette a Perzsa-öbölből érkező ellátás azonnali megszakadásával kapcsolatos aggodalmakat.
- Az amerikai LNG iránya: Az árkülönbségek miatt jelenleg jövedelmezőbb az Egyesült Államokból Európába LNG-t szállítani, mint Ázsiába, ami támogathatja az európai ellátást.
- Az árak továbbra is magas szinten vannak: A hétfői esés ellenére az európai gáz ára még mindig több mint 80%-kal magasabb, mint a februári konfliktus kitörése előtt, és 100%-kal magasabb, mint az év elején.
- Alacsony tárolási szintek: Az európai gáztárolók töltöttségi szintje jelenleg mindössze körülbelül 55%, szemben az ~71%-os 5 éves átlaggal.
- Az LNG-import csökkenése: Az Európába érkező LNG-import 30 napos átlagos volumene akár 23%-kal is alacsonyabb, mint az 5 éves átlag.
- Beszállítói óvatosság: A QatarEnergy október végéig felajánlja hajói al-bérbeadását, ami arra utal, hogy nincs sietség a Perzsa-öböl teljes forgalmának helyreállítására.
Az európai gáztárolók töltöttsége 55%, ami nagyon hasonló a 2021-es szinthez, amikor szeptemberben az árak elérték a 100 EUR/MWh szintet. Forrás: Bloomberg Finance LP
Fennáll a kockázata annak, hogy visszatérünk a 100 EUR/MWh szinthez?
Az újabb jelentős áremelkedés kockázata (beleértve a magasabb árszintek tesztelését is) továbbra is nagyon magas. A tárolók feltöltése nem gyorsul, és a további importlehetőségek korlátozottak.
- A tűzszünet törékenysége: A jelenlegi árcsökkenés a támadások felfüggesztésének köszönhető, nem pedig egy tartós békemegállapodásnak. A Citigroup elemzői szerint a piac rendkívül érzékeny, és egy-egy új hír azonnal megfordíthatja a trendet.
- Versenyfutás a tél előtt: A tárolók lassú feltöltése (55%), valamint a logisztikai nehézségek kockázatot jelentenek arra, hogy Európa nem tudja megfelelően feltölteni készleteit a fűtési szezon kezdete előtt.
- Magasabb nyári fogyasztás és verseny Ázsiával: Az európai és ázsiai hőhullámok növelik az energiaigényt (légkondicionálás), ami fokozza a versenyt az elérhető LNG-szállítmányokért a spot piacon.
A jelenlegi gázármozgás nagyon hasonló ahhoz, amit 2021-ben láthattunk, amikor az árak szeptemberben elérték a 100 EUR/MWh szintet. Forrás: Bloomberg Finance LP
A gázárak kulcsfontosságúak az európai gazdaság számára
Bár a gázfogyasztás a téli időszakban rendkívül jelentősen megnő, és az energiahordozót akkor használják a legnagyobb mértékben fűtésre, az európai ipar jelentős része is gázalapú.
Ez jelentős költségnövekedést és a versenyképesség romlását okozza (például a petrolkémiai iparban vagy a fémfeldolgozásban).
Ennek következtében az euró cserearányai (terms of trade) közel 100%-os korrelációt mutatnak a gázárakkal, ami jelentős változásokat eredményez az EUR/USD árfolyamban.
A TTF és az EURUSD alakulása 2025 óta. Érdemes megjegyezni, hogy 2025-ben ezek a szintek az EURUSD árfolyamát a paritáshoz nagyon közel hozták. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB
Rövidebb távon jelentős összefüggés figyelhető meg. Ha a gáz ára 40 EUR/MWh körüli szintre csökkenne, az lehetőséget teremtene arra, hogy az EURUSD árfolyam 1,18 körül mozogjon. Forrás: xStation5
A TTF ma korrekciót hajt végre, és a 23,6-os visszatérési szint közelében áll meg. A legfontosabb támaszszint 52 EUR/MWh-nál található. Forrás: xStation5
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