Az ezüst 3%-kal emelkedett 📈 Visszatér a bullish momentum a nemesfémek piacán?

Az ezüst (SILVER) ma több mint 3%-kal emelkedik, és 83 dollár fölé kapaszkodott unciánként. A fém hosszú távú fundamentumai továbbra is támogatóak, miközben az amerikai dollár egy nehezebb időszak elé nézhet. Tegnap Donald Trump amellett érvelt, hogy az Egyesült Államoknak a világ legalacsonyabb kamatszintjét kellene fenntartania, és azt állította, hogy a dollárt évek óta „manipulálják”, ami mesterségesen erősen tartja.

Több támogató tényező is érvényben maradt:

szűk ezüstkészletek Londonban ,

geopolitikai feszültségek (Trump egy második repülőgép-hordozó Iránhoz közelebbi vezénylésével fenyegetett),

valamint az agresszív amerikai kamatcsökkentésekről szóló újabb spekulációk.

A fizikai nemesfémek iránti kereslet emelkedik, annak ellenére, hogy az ipari és ékszeripari felhasználás lassulására számítanak.

A Silver Institute előrejelzése szerint a fizikai ezüstbe történő befektetések 20%-kal nőnek, és elérik a közel 227 millió unciát, ami hároméves csúcsnak felel meg, három egymást követő csökkenő év után.

Az ipari kereslet várhatóan 2%-kal csökken, nagyjából 650 millió unciára, ami a legalacsonyabb szint négy éve. A legnagyobb visszahúzó erő a napenergia (fotovoltaikus) szegmensből érkezhet, ahol a gyártók egyre inkább olcsóbb helyettesítőkre váltanak a drága, ezüstalapú komponensek helyett. Ennek ellenére a globális gazdaság folyamatos elektrifikációja a következő évtized végéig továbbra is támogathatja az ipari keresletet – az adatközpontok és az autóipar részben ellensúlyozhatják a PV-szegmens gyengeségét.

Az ékszeripari kereslet az előrejelzések szerint idén közel 10%-kal csökken év/év alapon, és hatéves mélypontra süllyed. A visszaesést főként India hajthatja, bár ezt részben enyhítheti Kína, ahol a Silver Institute megjegyzése szerint növekszik az érdeklődés az aranyozott ezüst ékszerek iránt.

2026-ra előretekintve a teljes kereslet továbbra is meghaladhatja a kínálatot, még akkor is, ha a kínálat rekordszintre, 1,05 milliárd unciára emelkedik (+1,5% év/év). A várható piaci hiány körülbelül 67 millió uncia.

Egy külön jelentésében a Heraeus csoport kiemelte, hogy a fémek piacán tapasztalható magas volatilitás fennmaradhat, a Nyugaton és Kínában erősödő spekuláció miatt. A jelentés szerint az ETF-ek az utóbbi időszakban jelentős mértékben felszívták az eladói nyomást, ami arra utal, hogy a lakossági befektetők ezüst iránti étvágya továbbra is erős.

Az arany iránti befektetési kereslet szintén emelkedik: az arany ára az elmúlt évtizedben több mint 500%-kal nőtt, miközben az amerikai dollárindex 11 éves mélypontok közelében mozog.

EZÜST (D1)

Az ezüst jelenleg az 50 napos exponenciális mozgóátlagot (EMA) teszteli, amely gyakran szimbolikus határvonal a medvés és bikás momentum között. Egy tartós kitörés 92 dollár/uncia fölé megnyithatja az utat a 100 dollár/uncia irányába, összhangban egy fordított fej-váll alakzattal.

Lefelé tekintve egy 80 dollár/uncia alá esés azt jelezné, hogy az eladók továbbra is kontroll alatt tartják a piacot, és korlátozhatják a további emelkedési kísérleteket.

Forrás: xStation5