Az ezüst ára átlépte az 59 dolláros határt, és ismét vonzza a tőkét. Az arany továbbra is a „fiatalabb testvére” árnyékában marad

A mai kereskedési nap egyértelműen a nemesfémek iránti vételi érdeklődés visszatérését hozta, amelynek legnagyobb nyertese ezúttal az ezüst. Miután áttörte a korábbi, unciánként 58 dollár körüli ellenállási szintet, az árfolyam 59 dollár fölé emelkedett, és több mint 5%-os erősödést könyvelhetett el. Az ezüst erejét több, egymást erősítő tényező táplálja. A befektetők ismét növelik kitettségüket a nemesfémek iránt a gyengülő amerikai dollár, valamint a jegybankok jövőbeli monetáris politikájával kapcsolatos várakozások miatt. További támaszt jelent az ezüst kiemelkedő ipari szerepe is. Az arannyal ellentétben az ezüst nemcsak menekülőeszközként szolgál, hanem széles körben felhasznált ipari nyersanyag is, amely kulcsszerepet játszik többek között a fotovoltaikus iparban, az elektronikában, valamint az energiaátálláshoz kapcsolódó technológiákban. Forrás: xStation5 Az 59 dolláros szint áttörése technikai szempontból is kiemelt jelentőséggel bír. Az elmúlt napokban az 58–59 dolláros tartomány ellenállási zónaként működött, ahol rendszeresen megjelent az eladói nyomás. Ennek sikeres áttörése arra utal, hogy a vevők átvették az irányítást a piacon, ami megnyithatja az utat a további emelkedés előtt, elsősorban a 60 dolláros, illetve az afeletti ellenállási szintek felé. A nemesfémek piacán javuló hangulatból az arany is profitál, bár teljesítménye egyelőre visszafogottabb. Az árfolyamot továbbra is korábbi technikai ellenállások fékezik, és a tartósabb emelkedő trend megerősítéséhez még több kulcsfontosságú ellenállási szintet is le kell küzdenie. Forrás: xStation5 A mai kereskedés során jól látható, hogy az ezüst egyértelműen felülmúlta az arany teljesítményét. A befektetők nem csupán olyan eszközökbe fektetik be tőkéjüket, amelyek védelmet nyújtanak a bizonytalanság ellen, hanem olyan fémbe is, amely profitálhat az ipari kereslet fellendüléséből. Az 59 dolláros szint feletti tartás kulcsfontosságú jelzés lesz annak eldöntésében, hogy a jelenlegi mozgás csupán rövid távú fellendülés-e, vagy egy újabb emelkedő szakasz kezdete.

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