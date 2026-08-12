Az infláció el fogja-e vetni a szeptemberi kamatemelés esélyét?

E heti legfontosabb makrogazdasági adat publikálása 13:30-kor várható: az Egyesült Államok júliusi CPI-inflációs adata. A legutóbbi munkaerőpiaci adat (NFP) jelentősen elmaradt a várakozásoktól, ami megkérdőjelezte a Fed további monetáris szigorításának szükségességét.

A piac az elmúlt időszakban felülvizsgálta az FOMC következő lépéseivel kapcsolatos várakozásait. Nemrég még teljes mértékben be volt árazva egy szeptemberi kamatemelés, jelenleg azonban egy ilyen lépés piaci árazás alapján nagyjából pénzfeldobásnyi eséllyel bír.

Mi áll a dovish átárazás mögött?

Kevin Warsh megbízhatatlan kommunikációja

Az FOMC ülést lezáró legutóbbi sajtótájékoztatón a Fed elnöke ismét hangsúlyozta az inflációval szembeni kompromisszummentes hozzáállását, megpróbálva meggyőzni a piacot arról, hogy továbbra is hawkish álláspontot képvisel. Bár ez júniusban még elegendő volt, a befektetők júliusban már ennél többet vártak.

A befektetők egyre inkább kételkednek abban, hogy a határozott kijelentéseket konkrét intézkedések is követik majd, felidézve Warsh egy évvel ezelőtti nyilatkozatait. Akkoriban interjúkban gyakran jelezte a kamatcsökkentések támogatását – a FOX Newsnak adott interjúban nyíltan kiállt az elnök mellett, kijelentve, hogy Donald Trump Powellel szembeni elégedetlensége teljes mértékben indokolt volt. Emellett kritizálta az intézményt amiatt, hogy túl lassan csökkenti a kamatokat, és túlságosan támaszkodik a múltbeli gazdasági adatokra.

Gyenge NFP-adat

Az amerikai gazdaság nem mezőgazdasági szektoraiban foglalkoztatottak száma júliusban 23 ezer fővel csökkent, ami 5 szórással maradt el a várakozásoktól. Ha feltételezzük, hogy az adat normális eloszlást követ, akkor egy újabb, hasonló eredményre átlagosan 290 ezer évet kellene várnunk.

Nehéz vitatni, hogy az adat egyszerűen gyenge volt – a 23 ezres csökkenéshez hozzá kell adni az előző két hónap adatainak lefelé történő, összesen 103 ezres felülvizsgálatát is. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a visszaesést nagyrészt a közoktatási szektorban tapasztalt alacsonyabb foglalkoztatottság okozta, ami szezonális tényezőnek tekinthető. Emellett a munkanélküliségi ráta (4,1%) is a vártnál kedvezőbb lett; a jelenlegi körülmények között állítólag ezt tekinti a preferált indikátornak az FOMC több tagja is.

A munkaerőpiac úgy tűnik, továbbra is egyfajta „low fire – low hire” állapotban van – amíg a bizottság tagjai nem kapnak meggyőző bizonyítékot a leépítések növekedésére, addig az elsődleges prioritásnak az infláció kívánt szinten történő stabilizálásának kell lennie.

1. ábra: NFP és munkanélküliségi ráta (1980–2026)