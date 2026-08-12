Az infláció el fogja-e vetni a szeptemberi kamatemelés esélyét?

E heti legfontosabb makrogazdasági adat publikálása 13:30-kor várható: az Egyesült Államok júliusi CPI-inflációs adata. A legutóbbi munkaerőpiaci adat (NFP) jelentősen elmaradt a várakozásoktól, ami megkérdőjelezte a Fed további monetáris szigorításának szükségességét.
A piac az elmúlt időszakban felülvizsgálta az FOMC következő lépéseivel kapcsolatos várakozásait. Nemrég még teljes mértékben be volt árazva egy szeptemberi kamatemelés, jelenleg azonban egy ilyen lépés piaci árazás alapján nagyjából pénzfeldobásnyi eséllyel bír.
Mi áll a dovish átárazás mögött?
Kevin Warsh megbízhatatlan kommunikációja
Az FOMC ülést lezáró legutóbbi sajtótájékoztatón a Fed elnöke ismét hangsúlyozta az inflációval szembeni kompromisszummentes hozzáállását, megpróbálva meggyőzni a piacot arról, hogy továbbra is hawkish álláspontot képvisel. Bár ez júniusban még elegendő volt, a befektetők júliusban már ennél többet vártak.
A befektetők egyre inkább kételkednek abban, hogy a határozott kijelentéseket konkrét intézkedések is követik majd, felidézve Warsh egy évvel ezelőtti nyilatkozatait. Akkoriban interjúkban gyakran jelezte a kamatcsökkentések támogatását – a FOX Newsnak adott interjúban nyíltan kiállt az elnök mellett, kijelentve, hogy Donald Trump Powellel szembeni elégedetlensége teljes mértékben indokolt volt. Emellett kritizálta az intézményt amiatt, hogy túl lassan csökkenti a kamatokat, és túlságosan támaszkodik a múltbeli gazdasági adatokra.
Gyenge NFP-adat
Az amerikai gazdaság nem mezőgazdasági szektoraiban foglalkoztatottak száma júliusban 23 ezer fővel csökkent, ami 5 szórással maradt el a várakozásoktól. Ha feltételezzük, hogy az adat normális eloszlást követ, akkor egy újabb, hasonló eredményre átlagosan 290 ezer évet kellene várnunk.
Nehéz vitatni, hogy az adat egyszerűen gyenge volt – a 23 ezres csökkenéshez hozzá kell adni az előző két hónap adatainak lefelé történő, összesen 103 ezres felülvizsgálatát is. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a visszaesést nagyrészt a közoktatási szektorban tapasztalt alacsonyabb foglalkoztatottság okozta, ami szezonális tényezőnek tekinthető. Emellett a munkanélküliségi ráta (4,1%) is a vártnál kedvezőbb lett; a jelenlegi körülmények között állítólag ezt tekinti a preferált indikátornak az FOMC több tagja is.
A munkaerőpiac úgy tűnik, továbbra is egyfajta „low fire – low hire” állapotban van – amíg a bizottság tagjai nem kapnak meggyőző bizonyítékot a leépítések növekedésére, addig az elsődleges prioritásnak az infláció kívánt szinten történő stabilizálásának kell lennie.
1. ábra: NFP és munkanélküliségi ráta (1980–2026)
Forrás: XTB Research, 12.08.2026
Mit mutatott a legutóbbi CPI-adat?
Júniusban az adatok jelentősen elmaradtak a várakozásoktól. Különösen kedvező volt, hogy a maginfláció – vagyis a legvolatilisebb energia- és élelmiszerárakat kiszűrő mutató – esetében egyáltalán nem történt áremelkedés. A lakhatási költségek növekedése is lassult, ami különösen jó hír lehet az FOMC számára.
2. ábra: Az amerikai CPI-infláció és a főbb komponensek hozzájárulása [h/h] (2019–2026)
Forrás: XTB Research, 12.08.2026
Mire számíthatunk ma?
A figyelem a maginflációs mutatóra irányul, amely várhatóan 2021 márciusa óta a legalacsonyabb szintre csökken (a konszenzus 2,5%). Különösen érdekes lesz a szolgáltatási szektorban tapasztalható dinamika.
3. ábra: A júniusi CPI-infláció fő hozzájáruló tényezői
Forrás: XTB Research, 12.08.2026
A headline mutató várhatóan szintén folytatja lefelé irányuló mozgását (a várakozás 3,4%), amit többek között az alacsonyabb üzemanyagárak is támogathatnak. Ezek az alacsonyabb repülőjegy- és szállodaárakra is hatással lehetnek. Ugyanakkor az élelmiszerárak emelkedése várható.
Mit érdemes még tudni?
- A vámok hatása úgy tűnik, hogy a piac már teljes mértékben beárazta – ez olyan kategóriákban is látható, mint az audioberendezések, a szerszámok vagy a sportfelszerelések.
- A súlyos memóriachip-hiány várhatóan továbbra is felfelé hajtja a számítógépek és a szoftverek árait.
4. ábra: Az egyes szektorok hatása az éves amerikai infláció változásának dinamikájára (2023–2026)
Forrás: XTB Research, 12.08.2026
Piacok az adatközlés előtt
Az EURUSD devizapár továbbra is rendkívül nyugodt. A hét eleje óta 0,2%-kal csökkent az árfolyama, amit elsősorban a közel-keleti hírek mozgattak. A Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom egyhetes mélypontra esett (napi körülbelül 10 hajó).
A Brent hordónkénti ára már meghaladja a 89 dollárt. Az árfolyam tegnap is tovább emelkedett, annak ellenére, hogy a pakisztáni külügyminisztérium optimista nyilatkozatokat tett.
Donald Trump az éjszaka folyamán a médiának adott interjúkban kijelentette, hogy az Egyesült Államok „teljes ellenőrzése” (100%) alatt tartja a Hormuzi-szorost. Az iráni fél ezzel szemben szigorú feltételeket szabott az útvonal újbóli megnyitásához: az amerikai szankciók feloldását, a tengeri blokád megszüntetését, valamint az Egyesült Államok által fizetendő háborús jóvátételt követel.
5. ábra: EUR/USD árfolyam (2026.02.26. – 2026.08.12.)
Forrás: xStation, 12.08.2026
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