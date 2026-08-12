Az olajár egy lépéssel közelebb került a 90 dollárhoz 🔼 Iráni források nyilatkoznak a tűzszünetről

Az olajárak alig reagáltak egy magas rangú iráni forrás azon kijelentésére, miszerint jelenleg nincsenek tárgyalások az Irán és az Egyesült Államok közötti tűzszünet meghosszabbításáról. A nyersolaj árának érdemi elmozdulásának hiánya arra utalhat, hogy a befektetők a legfrissebb hírek ellenére továbbra is a közel-keleti feszültségek fokozatos enyhülésére számítanak.

Teherán álláspontja szerint nincs hivatalos határidő, amelyet meg lehetne hosszabbítani, mivel az iráni fél szerint a tűzszünetnek nem volt hivatalosan meghatározott kezdő időpontja.

Irán állítása szerint az Egyesült Államok az ideiglenes megállapodást az első 48 órán belül megsértette, majd kilépett abból.

A jelenlegi tárgyalások elsősorban az Egyesült Államoknak az egyetértési megállapodáshoz (MOU) való esetleges visszatérésére, valamint a korábbi kötelezettségvállalások végrehajtásának ütemezésére összpontosítanak.

Az iráni fél szerint ezekben a tárgyalásokban eddig nem történt jelentős előrelépés.

Mit mutattak az IEA adatai?

Ezzel párhuzamosan a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ismét jelentősen felülvizsgálta a globális olajkeresletre vonatkozó korábbi becsléseit. A módosítások mértéke azt mutatja, hogy a fogyasztás jóval erősebbnek bizonyult a korábban feltételezettnél.

A globális olajfogyasztást 2025-ben jelenleg napi 104,8 millió hordóra becsülik, ami mintegy 300 ezer hordóval magasabb a korábbi becslésnél.

Még figyelemreméltóbb a tavalyi becsléshez képest bekövetkezett felülvizsgálat: az IEA jelenlegi értékelése szerint a 2025-ös kereslet napi 1,1 millió hordóval magasabb a korábban vártnál.

A kereslet jelentős felfelé módosítása ellenére az IEA továbbra is úgy becsüli, hogy 2025-ben túlkínálat volt az olajpiacon, az átlagos kínálat napi mintegy 106,3 millió hordót ért el.

Az IEA jelenleg azt várja, hogy a globális olajfogyasztás 2027-ben eléri a napi körülbelül 105,7 millió hordót. Ez már meghaladja azt a napi 105,6 millió hordós szintet, amelyet az ügynökség alig egy évvel ezelőtt a globális olajkereslet 2029-ben várható csúcsának tekintett.

Az egymást követő felülvizsgálatok azt mutatják, hogy a globális olajkereslet ellenállóbbnak bizonyul a korábban vártnál. Véleményünk szerint ez gyengíti azt az érvet, miszerint a globális olajfogyasztás már nagyon közel van egy strukturális csúcshoz. Az olaj határidős jegyzései ismét hordónként 90 dollár körül mozognak.