Az olajár egy lépéssel közelebb került a 90 dollárhoz 🔼 Iráni források nyilatkoznak a tűzszünetről

Az olajárak alig reagáltak egy magas rangú iráni forrás azon kijelentésére, miszerint jelenleg nincsenek tárgyalások az Irán és az Egyesült Államok közötti tűzszünet meghosszabbításáról. A nyersolaj árának érdemi elmozdulásának hiánya arra utalhat, hogy a befektetők a legfrissebb hírek ellenére továbbra is a közel-keleti feszültségek fokozatos enyhülésére számítanak.
- Teherán álláspontja szerint nincs hivatalos határidő, amelyet meg lehetne hosszabbítani, mivel az iráni fél szerint a tűzszünetnek nem volt hivatalosan meghatározott kezdő időpontja.
- Irán állítása szerint az Egyesült Államok az ideiglenes megállapodást az első 48 órán belül megsértette, majd kilépett abból.
- A jelenlegi tárgyalások elsősorban az Egyesült Államoknak az egyetértési megállapodáshoz (MOU) való esetleges visszatérésére, valamint a korábbi kötelezettségvállalások végrehajtásának ütemezésére összpontosítanak.
- Az iráni fél szerint ezekben a tárgyalásokban eddig nem történt jelentős előrelépés.
Mit mutattak az IEA adatai?
Ezzel párhuzamosan a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ismét jelentősen felülvizsgálta a globális olajkeresletre vonatkozó korábbi becsléseit. A módosítások mértéke azt mutatja, hogy a fogyasztás jóval erősebbnek bizonyult a korábban feltételezettnél.
- A globális olajfogyasztást 2025-ben jelenleg napi 104,8 millió hordóra becsülik, ami mintegy 300 ezer hordóval magasabb a korábbi becslésnél.
- Még figyelemreméltóbb a tavalyi becsléshez képest bekövetkezett felülvizsgálat: az IEA jelenlegi értékelése szerint a 2025-ös kereslet napi 1,1 millió hordóval magasabb a korábban vártnál.
- A kereslet jelentős felfelé módosítása ellenére az IEA továbbra is úgy becsüli, hogy 2025-ben túlkínálat volt az olajpiacon, az átlagos kínálat napi mintegy 106,3 millió hordót ért el.
- Az IEA jelenleg azt várja, hogy a globális olajfogyasztás 2027-ben eléri a napi körülbelül 105,7 millió hordót. Ez már meghaladja azt a napi 105,6 millió hordós szintet, amelyet az ügynökség alig egy évvel ezelőtt a globális olajkereslet 2029-ben várható csúcsának tekintett.
Az egymást követő felülvizsgálatok azt mutatják, hogy a globális olajkereslet ellenállóbbnak bizonyul a korábban vártnál. Véleményünk szerint ez gyengíti azt az érvet, miszerint a globális olajfogyasztás már nagyon közel van egy strukturális csúcshoz. Az olaj határidős jegyzései ismét hordónként 90 dollár körül mozognak.
Forrás: xStation5
Az ICE-n 5%-kal esik a kávé ára 📉 Az alacsony arabica-készletek ellenére is nyereségrealizálás tapasztalható a piacon
🚩 A narancslé határidős ára többéves mélypont közelében – Mit mutat a CoT-jelentés?
Az olajár a készletek nyomása alatt csökken
A nap chartja: A GBPUSD esik a brit GDP lassuló növekedése miatt! Megdönthetetlen oldalirányú trend?
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.