Az olaj ára egy negyedév alatt 30%-ot esett 🚩 A Morgan Stanley ismét lefelé módosította előrejelzését

Az olajpiac gyors irányváltáson megy keresztül. Nemrég még a befektetők attól tartottak, hogy a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítások megszakadhatnak, ami jelentős kínálati sokkot okozhat. Ma azonban ez a narratíva fokozatosan megfordul. A Morgan Stanley körülbelül két héten belül másodszor csökkentette olajár-előrejelzéseit, arra hivatkozva, hogy a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállítások a vártnál gyorsabban normalizálódnak, miközben a piacot az erős amerikai termelés és a gyenge kínai kereslet is nyomás alatt tartja. Mit lát a bank?
A Morgan Stanley a Brent nyersolajra vonatkozó előrejelzését 75 dolláros hordónkénti átlagárra csökkentette 2026 harmadik és negyedik negyedévére egyaránt. Ez azt jelenti, hogy a korábbi várakozásokat rendre 15, illetve 5 dollárral mérsékelték hordónként.
A bank emellett a 2027-es év mind a négy negyedévére vonatkozó előrejelzését is lefelé módosította, és most arra számít, hogy a Dated Brent ára 2027 végére körülbelül 70 dollárra csökken hordónként.
A Morgan Stanley elemzői szerint a felülvizsgálat legfontosabb oka az, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokban elért előrelépések nyomán a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállítások a vártnál gyorsabban állnak helyre.
Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államokból egyre több olaj érkezik a piacra, miközben a kínai kereslet továbbra is csalódást keltően gyenge. A növekvő kínálat és a lanyha fogyasztás kombinációja fokozza egy globális olajtöbblet kialakulásának kockázatát.
A Brent határidős jegyzései ebben a negyedévben mintegy 30%-kal estek, ami jól mutatja, milyen gyorsan váltott a piac a geopolitikai kockázatok árazásáról a túlkínálattól való félelemre.
A Hormuzi-szoros továbbra is a globális olajpiac egyik legfontosabb szállítási útvonala. A térségben bekövetkező bármilyen javulás csökkenti azt a geopolitikai felárat, amely korábban támogatta az olajárakat.
A Morgan Stanley nincs egyedül a nézeteinek módosításával. A Goldman Sachs szintén lefelé korrigálta olajpiaci előrejelzéseit, ami arra utal, hogy a nagy pénzügyi intézmények egyre óvatosabbak az olajárak kilátásaival kapcsolatban.
A befektetők számára ez egyértelmű narratívaváltást jelent. A piac már nem kizárólag a közel-keleti konfliktusok kockázatára összpontosít, hanem egyre nagyobb figyelmet fordít az alapvető piaci tényezőkre, vagyis a globális kínálat és kereslet egyensúlyára.
Ha a termelés továbbra is magas marad, miközben a kereslet – különösen Kínában – nem gyorsul fel, az olajárakra nehezedő nyomás a következő negyedévekben is fennmaradhat.
A Morgan Stanley szerint a piac legnagyobb kockázata már nem az olajhiány, hanem a túlkínálat lehetősége. Egy ilyen forgatókönyv esetén a Brent ára akkor is nyomás alatt maradhat, ha a közel-keleti geopolitikai feszültségek továbbra is magasak maradnak.
Brent nyersolaj határidős grafikon (OIL), D1 idősík
Az olaj jelentős esést szenvedett el, és jelenleg a 72–74 dolláros sávban stabilizálódik, olyan szinteken, amelyeket utoljára 2026 februárjának végén láthattunk. Az RSI mutató az túladott tartomány felső határának közelében, körülbelül 30-as értéken mozog. A következő fontos támaszszint a lélektani 70 dollár/hordó körüli zóna, amelyet a februári árfolyamreakciók is megerősítenek.
Forrás: xStation
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