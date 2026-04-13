Az Orbán-korszak vége: Magyarország Európát választja. Mit jelent ez a fordulat a forint és a régió számára?

Orbán Viktor 16 éves kormányzása után Magyarország egy új valóságra ébred. A Tisza párt Magyar Péter vezetésével történelmi győzelmet aratott, amely nemcsak az „illiberális demokrácia” korszakát zárja le, hanem a várható alkotmányos szupertöbbségnek (a mandátumok kétharmada) köszönhetően teljes körű állami átalakításra jogosítja fel az új vezetőt. A forint jelenleg az egyik legerősebb valuta a globális piacon a hétfői nyitáskor, a közel-keleti éles feszültségek ellenére. Eközben Brüsszel reménykedve tekint Budapest felé, ami további potenciált jelezhet a helyi eszközök felértékelődésére.

Mandátum a nagy változásra

A választási eredmény politikai földrengés, bár a megfigyelők nagyrészt számítottak rá. Magyar Péternek sikerült mozgósítania a nemzetet, hogy elutasítsa a korábbi Európa-ellenes establishmentet. Bár a szavazatok számlálása még folyamatban van, minden jel arra utal, hogy Tisza pártja a parlamenti mandátumok kétharmadát szerezte meg. Ez a lehetőséget nyújt számos olyan intézmény „feloldására”, amelyeket Orbán pártja évek óta biztosított magának. Győzelmi beszédében Magyar máris felszólította a legfontosabb tisztségviselőket, köztük az ügyészt és az Alkotmánybíróság bíráit, hogy mondjanak le, és ígéretet tett a teljes körű demokratikus normákhoz és a jogállamisághoz való visszatérésre.

Forint: ez még csak a kezdet?

A magyar deviza azonnal reagált, jelentősen erősödve mind az amerikai dollárral, mind az euróval szemben. Az USD/HUF árfolyam közel 2%-kal esik, és a forint jelenleg az egyik legerősebb deviza az elmúlt 12 hónapban — nemcsak a dollárral, hanem az euróval szemben is

A forint az amerikai dollárral szemben egyértelműen jobban teljesített, mint más régiós devizák, például a lengyel złoty vagy a cseh korona. Forrás: Bloomberg Finance LP.

Az elmúlt egy év jelentős erősödése ellenére érdemes megjegyezni, hogy történelmileg a forint a régió egyik leggyengébb devizája volt, ami további felértékelődési potenciált hagy maga után. Legfrissebb jelentésében a Morgan Stanley arra utal, hogy a hazai kötvények iránti kereslet várhatóan jelentősen nő, ami további devizakeresletet generálhat. A bank szerint a forint erőssége miatt kisebb monetáris szigorításra lehet szükség, ami erősebb gazdasági helyreállítást tehet lehetővé.

5 éves perspektíva:

Visszatekintve a forint éveken át tartó jelentős leértékelődést szenvedett el az EU-val való konfliktusok, az energiapiachoz kötődő gyengeségek és a nem konvencionális gazdaságpolitika miatt. A stabilitás visszatérése középtávon további 5–7%-os felértékelődést is jelenthet.

Kockázati prémium:

A Viktor Orbán kormányának bukása drasztikusan csökkenti az úgynevezett politikai kockázati prémiumot. A hozamgörbe 100–150 bázispontos csökkenése várható, ami vonzóvá teheti a piacot a külföldi tőke számára, amely évekig elkerülte Budapestet.

Gazdaság: milliárdok felszabadítása az EU-ból

A jövőbeli növekedés kulcsa az uniós források felszabadítása. A Morgan Stanley becslése szerint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközhöz (RRF/KPO) és a kohéziós alapokhoz való hozzáférés 1–1,5 százalékponttal növelheti Magyarország GDP-növekedési potenciálját.

Mit jelent ez az adók szempontjából?

Bár az új kormány egy bizonyos fiskális teherrel terhelt gazdaságot örököl, a Brüsszelből érkező eurómilliárdok jelentős mozgásteret adnak Péter Magyar számára:

„Extraprofitadók” vége: Lehetséges az Viktor Orbán által bevezetett ágazati különadók (bankok, kiskereskedelem, energia) kivezetése, ami javítaná a befektetési környezetet.

Beruházás a fogyasztás helyett: Az uniós források várhatóan inkább infrastruktúra-fejlesztésre és energetikai átállásra mennek, ami növekedésbarátabb megközelítés, mint a választások előtti transzferek.

Geopolitikai fordulat: Ukrajna és Oroszország

A Tisza Party győzelme alapvető külpolitikai irányváltást jelent:

Ukrajna vétó megszűnése: Péter Magyar a „európai családhoz” való visszatérést hirdette meg. Ez a Kijevnek nyújtott katonai és pénzügyi támogatások blokkolásának végét jelentheti (beleértve a kulcsfontosságú 90 milliárd eurós csomagot). Magyarország megszűnhet Oroszország „trójai falovának” lenni az European Union és a NATO struktúráin belül.

Orosz nyersanyagok: Itt a változás inkább fokozatos lesz, mint radikális. Bár az irány egyértelműen Európa felé mutat, Péter Magyar reális, akár a következő évtizedbe átnyúló időkeretet vázolt fel az orosz olaj- és gázfüggőség csökkentésére. Magyarország jelenleg túlzottan függ az infrastruktúrától (pl. TurkStream vezeték, a MOL Group finomítói az Urals típusú olajra optimalizálva), így az azonnali leválás nem reális — de a diverzifikáció iránya már visszafordíthatatlan.

Összegzés

Magyarország új korszakba lép. A befektetők számára ez jelzés arra, hogy visszatérjenek egy olyan piacra, amely évekig alulsúlyozott volt. A régió számára lehetőség a Visegrádi Együttműködés és az European Union kohéziójának erősítésére. Ha Péter Magyar gyorsan rendezi a kapcsolatokat Brüsszellel, a forint és a magyar részvénypiac éveken át Közép-Európa növekedési éllovasaivá válhatnak.

Az EURHUF árfolyam a 366-os szintre esik vissza, ami 2022 áprilisa óta a legalacsonyabb érték. A forint esetleges további 5%-os erősödése lehetőséget nyújthatna a 350-es szint tesztelésére, amely 2021 szeptembere óta nem volt megfigyelhető. A 360-as szint alá történő süllyedés egyben a 15 éves emelkedő trendvonal áttörését is jelentené. Forrás: xStation5