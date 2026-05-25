Az US100 1,5%-kal emelkedik 📈

A Donald Trump elnök hétvégén tett jelzései az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások előrehaladásának kilátásairól globális részvénypiaci emelkedést indítottak el – különösen az amerikai Nasdaq 100 határidős indexben (US100), amely több mint 1,5%-kal emelkedik, annak ellenére, hogy az amerikai piacok ma ünnepnap miatt zárva tartanak. A Brent nyersolaj határidős jegyzései (OIL) ma körülbelül 4%-kal estek, ami enyhíti a kötvényhozamokat, és támogatja a kockázatos eszközökbe áramló tőkét, miközben az amerikai dollár gyengül. Az MSCI All Country World Index közel került történelmi csúcsához, az ázsiai kereskedésben pedig erős, optimista hangulat uralkodott: a japán Nikkei index közel 3%-ot emelkedett, főként a technológiai részvények erős teljesítményének köszönhetően.

Az elmúlt hetekben az is látszik, hogy a világ legnagyobb technológiai vállalatai továbbra is készek több száz milliárd dollárt befektetni mesterséges intelligencia infrastruktúrába, ami számos Nasdaqon jegyzett céget támogat. Ezzel párhuzamosan az S&P 500 vállalatainak első negyedéves profitnövekedése éves szinten körülbelül 26%-ot ért el – a Bank of America szerint ez 2021 óta a legerősebb eredmény. A vállalati vezetők óvatos hangneme ellenére a jövőbeni előrejelzések továbbra is egyértelműen meghaladják a történelmi átlagokat.

A hét kiemelt gyorsjelentései között szerepel a Marvell Technology és a Salesforce szerdán, majd csütörtökön olyan kiskereskedelmi cégek, mint a Costco, a Dell, a Best Buy, a Dollar Tree és a Gap. A befektetők figyelme emellett a közelgő PCE inflációs jelentésre is irányul, amely a Federal Reserve által preferált inflációs mutató. A piacok továbbra is figyelemmel kísérik az esetleges iráni megállapodást és a Hormuzi-szoros esetleges újranyitását, mivel ezek a fejlemények befolyásolhatják az olajárakat és a Fed jövőbeli kamatdöntéseit. US100 (D1 intervallum) Forrás: xStation5

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.