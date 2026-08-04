🗽 Az US500 új rekordot dönt

Az amerikai részvénypiac ismét erős vételi érdeklődést vonz, miközben a befektetők a rekordokat döntő amerikai gyorsjelentési szezonra összpontosítanak, azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az Iránnal folytatott tárgyalások továbbra is zajlanak. Bár Teherán hivatalosan továbbra sem jelezte, hogy felhagyna a katonai megoldás lehetőségével, a befektetők egyre inkább alkalmazkodnak a Közel-Kelet új geopolitikai helyzetéhez. Trump nyilatkozatát a piac úgy értelmezte, mint egy lehetséges jelzést arra, hogy a felek az őszi amerikai félidős választások előtt fokozatosan az eszkaláció enyhítésére törekedhetnek. Ennek eredményeként az alacsonyabb olajárak és a csökkenő államkötvényhozamok további támogatást nyújtanak a részvényindexeknek.
Az amerikai gyorsjelentési szezon továbbra is még a legoptimistább várakozásokat is felülmúlja. Az S&P 500 vállalatainak második negyedéves eredménynövekedése jelenleg éves alapon 47,4%-ra várható, szemben a június végén prognosztizált körülbelül 23%-kal. Amennyiben ez megvalósul, ez lesz a legerősebb negyedéves profitnövekedés 2021 negyedik negyedéve óta, amikor a vállalati nyereségek több mint 91%-kal emelkedtek éves összevetésben. Az Alphabet és az Amazon eredményeit kiszűrve az S&P 500 várható profitnövekedése így is figyelemre méltó, 28,8%-os lenne, ami az elmúlt öt év legerősebb értéke.
A vállalatok többsége nemcsak felülmúlja a Wall Street várakozásait, hanem arra is készteti az elemzőket, hogy felfelé módosítsák az S&P 500 egészére vonatkozó profitelőrejelzéseiket. A FactSet július 31-i adatai szerint az S&P 500 vállalatainak 86%-a a vártnál magasabb egy részvényre jutó eredményt (EPS) jelentett, míg 77%-uk a bevételi várakozásokat is felülmúlta. A tizenegy szektorból kilencben emelkedtek a profitvárakozások az erősebb eredményeknek és a magasabb EPS-előrejelzéseknek köszönhetően.
A harmadik negyedévet illetően 34 vállalat emelte eredményvárakozását, miközben mindössze 20 cég adott ki negatív előrejelzést. Eközben az S&P 500 jelenleg 19,6-os előretekintő P/E mutatón forog, ami alacsonyabb az ötéves átlagos 19,9-es, és csak kis mértékben haladja meg a tízéves 19,0-s átlagot. A javuló vállalati marzsokat, a kiemelkedő eredménykörnyezetet és az index történelmi csúcsközeli szintjét figyelembe véve a jelenlegi értékeltség nem tűnik különösebben feszítettnek.
US500 és olaj (D1) grafikon
Az US500 határidős kontraktus az elmúlt időszakban kétszer is visszapattant, miután rövid időre az 50 napos exponenciális mozgóátlag (EMA50, narancssárga vonal) alá esett. Ez megerősíti, hogy a 7200–7300 pontos tartomány továbbra is kulcsfontosságú támaszzónát jelent a vevők számára.
Az index jelenleg történelmi csúcson kereskedik, miközben az RSI továbbra is 60 pont alatt tartózkodik, ami arra utal, hogy technikai szempontból még maradhat tér a további emelkedés előtt.
A legfontosabb támaszszintek 7500, illetve 7300 pont környékén találhatók, ahol a piac korábban már jelentős vételi érdeklődést mutatott.
Forrás: xStation5
A Brent nyersolaj (OIL) árfolyama meredeken visszahúzódott a közelmúltbeli, hordónkénti 94 dollár körüli helyi csúcsról, és nem sikerült áttörnie a legutóbbi lefelé irányuló mozgás 61,8%-os Fibonacci-visszatérési szintjét. A következő jelentős támasz hordónkénti 80 dollár körül található, amelyet a 23,6%-os Fibonacci-visszatérési szint és a korábbi árreakciós szintek határoznak meg.
Forrás: xStation5
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Talpra Tréder - 2026.08.03.
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