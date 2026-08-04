Reggeli összefoglaló: A Wall Street újra támadásba lendül, miközben a Palantir tovább erősíti a mesterséges intelligencia iránti optimizmust

Amerikai részvénypiac és vállalati gyorsjelentések

A tengerentúli kereskedési nap pozitív, ünnepi hangulatban zárult: az összes vezető amerikai részvényindex jelentős emelkedéssel fejezte be a napot.

A legnagyobb nyertes a Nasdaq volt, amely több mint 2,1%-kal emelkedett.

Az S&P 500 index 1,5%-kal, míg a Dow Jones 1,3%-kal került feljebb.

Az emelkedést elsősorban a technológiai és növekedési részvények vezették.

A befektetők ismét nagy érdeklődést mutattak a mesterséges intelligenciához, az AI-infrastruktúrához, a kiberbiztonsághoz, a felhőszolgáltatásokhoz és a félvezetőgyártáshoz kapcsolódó vállalatok iránt.

A piaczárást követően a Palantir kiemelkedő eredményeket tett közzé 2026 második negyedévére vonatkozóan, ismét jelentősen felülmúlva a piaci várakozásokat.

A vállalat árbevétele éves összevetésben 93%-kal, 1,94 milliárd dollárra emelkedett (a várt 1,81 milliárd dollárral szemben).

Az egy részvényre jutó korrigált nyereség (EPS) 0,41 dollár lett (szemben a várt 0,34 dollárral), megerősítve a vállalat tartósan magas növekedési ütemét.

A szerződéskötési aktivitás is rendkívül erős volt, amit a menedzsment optimizmusa is tükrözött: megemelték a teljes éves előrejelzésüket.

A Palantir immár 8,15–8,16 milliárd dolláros 2026-os árbevétellel számol, ami hozzávetőleg 82%-os éves növekedésnek felelne meg.

Ázsiai piacok

Az ázsiai piacok vegyes teljesítménnyel zárták a kereskedést, miközben a befektetők továbbra is óvatosak maradtak a technológiai szektor közelmúltbeli volatilitása miatt.

Kínában a Hang Seng index mintegy 0,8%-kal csökkent, míg az FTSE China 50 közel 0,9%-ot veszített. Bár néhány technológiai részvény visszapattant, és javult a mesterséges intelligenciával kapcsolatos piaci hangulat, az eladói nyomás továbbra is érzékelhető maradt a legnagyobb kínai vállalatoknál.

Japánban a Nikkei 225 index hozzávetőleg 0,3%-kal esett, továbbra is nyomás alatt maradva a hatóságok esetleges devizapiaci intervenciójával kapcsolatos aggodalmak miatt.

A jen esetleges erősödése negatívan érintheti a japán exportőrök eredményeit, ami visszafogta a befektetői érdeklődést a vezető hazai részvények iránt.

Dél-Korea szintén gyengébben teljesített: a KOSPI index körülbelül 0,4%-ot veszített, bár a korábbi jelentős technológiai eladási hullám után a veszteségek viszonylag mérsékeltek maradtak.

A KOSDAQ index ugyanakkor jelentősen emelkedett, ami arra utal, hogy a tőke részben visszatért a dinamikusabb növekedési vállalatokhoz.

A régió legerősebb teljesítményét Ausztrália nyújtotta: az S&P/ASX 200 index közel 1,3%-kal emelkedett, és megközelítette napi csúcsát.

Az ausztrál részvényeket a javuló globális piaci hangulat és a nyersanyagipari vállalatok árfolyam-emelkedése támogatta, így Ausztrália a mai ázsiai kereskedés egyik legerősebb piacának bizonyult.

Geopolitika

A Wall Street kedvező hangulatát Donald Trump Iránnal kapcsolatos legutóbbi nyilatkozatai is támogatták.

Az amerikai elnök szerint a tárgyalások már Teherán kezdeményezésére zajlanak, és hangsúlyozta, hogy ezek jelenthetik az „utolsó esélyt” a megállapodás elérésére.

A tárgyalások központi témái a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása és Irán nukleáris programja voltak.

Donald Trump szerint a szoroson keresztüli szabad hajóforgalomról szóló egyeztetések gyors eredményt hozhatnak, míg a nukleáris leszerelési folyamat lényegesen több időt igényel.

Az amerikai elnök szerint az Irán elleni újabb csapások elhalasztásáról szóló döntése a gyors megállapodás lehetőségével függött össze.

Az iráni tisztviselők ugyanakkor tagadták, hogy közvetlen tárgyalások zajlanának Teherán és Washington között, ami arra utal, hogy a felek álláspontja továbbra is jelentősen eltér egymástól.

Az eszkaláció enyhülésével kapcsolatos reményeket beárnyékolták a Teheránból érkező figyelmeztetések. Mohsen Rezaei, Irán legfelsőbb vezetőjének vezető tanácsadója kijelentette, hogy a Hormuzi-szoros közelében működő amerikai hadihajók és katonai erők súlyos veszélynek lehetnek kitéve, amennyiben a jelenlegi blokád fennmarad.

Rezaei felszólította Washingtont, hogy változtasson politikáján, hangsúlyozva, hogy Teherán nem kívánja határozatlan ideig elfogadni a jelenlegi helyzetet.

Az iráni vezetés képviselője határozottan elutasította egy második hajózási folyosó létrehozásának lehetőségét a Hormuzi-szorosban, megerősítve, hogy nem kívánnak olyan alternatív útvonalat engedélyezni, amely megkerülné Irán ellenőrzését e stratégiai jelentőségű áruszállítási útvonal felett.

A piac egyelőre ezeket a kijelentéseket inkább politikai és retorikai nyomásgyakorlásként értékeli, mintsem egy közvetlen katonai konfliktus előjeleként.

Nyersanyagok

A piac kezdetben pozitívan reagált az eszkaláció enyhülésének lehetőségére, ami az olajárak jelentős csökkenéséhez és a geopolitikai kockázati prémium mérséklődéséhez vezetett.

A hétfői kereskedés során a WTI típusú kőolaj ára közel 6%-kal esett, hordónként megközelítve a 80 dolláros szintet, míg a Brent ára 83 dollár környékére süllyedt.

Donald Trump bírálta az olajvállalatok magas nyereségét, és arra szólította fel őket, hogy csökkentsék az amerikai fogyasztók számára az üzemanyagárakat.

A nyersanyagpiaci helyzet továbbra is összetett. Az első eladási hullám után az olaj ára részben visszakorrigált, mivel továbbra is jelentős bizonytalanság övezi egy esetleges amerikai–iráni megállapodás tartósságát.

A Hormuzi-szoros körüli feszültségek és az alternatív szállítási útvonalak hiánya továbbra is geopolitikai felárat épít az olaj árába, így bármilyen újabb eszkalációs jel ismét jelentősen növelheti a piaci volatilitást.

Nemesfémek

A nemesfémek piacán óvatos kereskedés figyelhető meg.

Az arany mintegy 0,1%-kal emelkedik, és unciánként 4050 dollár körül mozog.

Az ezüst több mint 1%-os emelkedést mutat, és megközelítette az unciánkénti 59 dolláros szintet.

Makrogazdaság

Japánban a befektetők figyelme Minoru Kiuchi gazdasági miniszter nyilatkozataira és a további fiskális támogatási tervekre irányult.

Kiuchi szerint a közel-keleti konfliktus költségeinek emelkedése egyelőre csak korlátozott hatással van a fogyasztói árakra.

A miniszter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a költségnyomás a következő hónapokban fokozatosan átterjedhet az élelmiszerekre és más fogyasztási cikkekre.

A japán kormány osztja a Bank of Japan előrejelzését, amely szerint az infláció az év második felében tovább gyorsulhat.

Kriptovaluták

A kriptovaluták piacán is mérsékelt optimizmus figyelhető meg.

A Bitcoin hozzávetőleg 0,4%-kal emelkedik, és megközelítette a 64 000 dolláros szintet.

Az Ethereum csak minimális emelkedést mutat, továbbra is 1860 dollár körüli szinten kereskedik.