Gazdasági naptár: A JOLTS-jelentés és a legfontosabb amerikai adatok kerülnek a figyelem középpontjába

A pénzügyi piacok mérsékelt hangulatban kezdik a keddi kereskedést, miközben a befektetők az ázsiai–csendes-óceáni térségből érkező inflációs adatokat és az energiahordozók piacának stabilizálódását értékelik. Bár a mai makrogazdasági naptár viszonylag kevés eseményt tartalmaz, a figyelem a délutáni észak-amerikai adatközlésekre irányul. A nap legfontosabb publikációja az amerikai JOLTs álláshelyek számát bemutató jelentés lesz, amely további támpontot adhat az amerikai munkaerőpiac állapotáról a Federal Reserve jövőbeli kamatdöntéseinek szempontjából. Emellett az amerikai gyári megrendelések adatai és a kanadai feldolgozóipari PMI is képet adnak a feldolgozóipar jelenlegi dinamikájáról. Az ázsiai kereskedési időszak legfontosabb adatai Dél-Koreában a fogyasztói árindex (CPI) éves inflációja júliusban 2,8%-ra lassult az egy évvel korábbi szinthez képest, ami elmaradt a 3,0%-os piaci várakozástól és az előző havi 3,0%-os értéktől. Havi összevetésben a dél-koreai CPI 0,2%-kal csökkent, szemben a piac által várt 0,1%-os emelkedéssel. Makrogazdasági naptár 08:00 – Románia: Termelői árindex (PPI), éves alapon

Előző: 12,05% 08:30 – Ausztrália: Nyersanyagár-index, éves alapon

Előző: 16,9% 10:00 – Olaszország: Kiskereskedelmi értékesítés (szezonálisan kiigazított), havi alapon

Konszenzus: 0,1%

Előző: 0,2% 14:30 – Egyesült Államok: Kereskedelmi mérleg

Konszenzus: -73,1 milliárd USD

Előző: -77,6 milliárd USD 14:30 – Kanada: Kereskedelmi mérleg

Konszenzus: 3,1 milliárd CAD

Előző: 4,24 milliárd CAD 15:30 – Kanada: Feldolgozóipari PMI

Konszenzus: 50,5

Előző: 53,0 16:00 – Egyesült Államok: Gyári megrendelések (szállítási eszközök nélkül), havi alapon

Konszenzus: 0,6%

Előző: 1,8% 16:00 – Egyesült Államok: Tartós cikkek megrendelései, végleges adat, havi alapon

Konszenzus: 0,3%

Előző: -4,0% 16:00 – Egyesült Államok: Gyári megrendelések, havi alapon

Konszenzus: 0,2%

Előző: -1,3% 16:00 – Egyesült Államok: JOLTs – betöltetlen álláshelyek száma

Konszenzus: 7,45 millió

Előző: 7,594 millió 22:40 – Egyesült Államok: API heti nyersolajkészlet-változás

Konszenzus: N/A

Előző: +3,3 millió hordó Vállalati gyorsjelentések Piacnyitás előtt: Merck & Company

Caterpillar

Pfizer Piaczárás után: SpaceX

AMD

Arista Networks

Light & Wonder

ONEOK Piacok, amelyeket érdemes figyelni USD/CAD – A kanadai kereskedelmi mérleg és a feldolgozóipari PMI egyidejű publikálása, valamint a 16:00-kor érkező amerikai JOLTs-adatok miatt ezen a devizapáron kiemelkedően magas volatilitás alakulhat ki. S&P 500 (US500) – A JOLTs-jelentés közvetlenül befolyásolhatja a Fed várható kamatpályájával kapcsolatos piaci árazást, amely a Caterpillar és a Pfizer negyedéves gyorsjelentéseivel együtt meghatározhatja az amerikai részvénypiac irányát. Nyersolaj (WTI / Brent) – Az amerikai gyári megrendelések adatai, valamint a késő esti API nyersolajkészlet-jelentés kulcsszerepet játszhatnak a rövid távú energiaipari keresleti várakozások alakulásában.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.