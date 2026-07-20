BREAKING: Lassul a német termelői árindex (PPI). Az ipari szektorban enyhülnek az árnyomások

Német termelői árindex (PPI)
- PPI (h/h): tény: -0,3% (várakozás: -0,2%, előző: 0,3%)
- PPI (é/é): tény: 1,8% (várakozás: –, előző: 2,2%)
Miért fontosak ezek az adatok?
A német termelői árindex (PPI) a termelők által értékesített termékek árainak változását méri, még mielőtt azok eljutnának a fogyasztókhoz. Fontos előretekintő mutatója a fogyasztói inflációnak (CPI), mivel a termelési költségek változása idővel megjelenhet a végső fogyasztói árakban is. Mivel Németország az euróövezet legnagyobb gazdasága, a PPI-adatok kiemelt jelentőséggel bírnak a régió jövőbeli inflációs kilátásainak megítélésében.
A vártnál erősebb PPI-emelkedés arra utalna, hogy a költségoldali inflációs nyomás továbbra is fennáll a német gazdaságban, ami korlátozhatná az Európai Központi Bank (EKB) mozgásterét a monetáris politika lazításában. Ezzel szemben a most közzétett, a vártnál gyengébb adatok – a havi termelői árak csökkenése és az éves infláció mérséklődése – arra utalnak, hogy az inflációs nyomás fokozatosan enyhül, ami nagyobb rugalmasságot biztosíthat az EKB számára a kamatdöntések során.
A PPI-adatok a jelenlegi környezetben különösen fontosak, mivel a német ipar továbbra is gyenge kereslettel és magas működési költségekkel küzd. A dezinfláció folytatódása támogathatja az EKB óvatosabb, lazább monetáris politikai megközelítését, különösen akkor, ha a következő hónapokban is az árnyomás további mérséklődése igazolódik az euróövezetben.
A publikáció a pénzügyi piacokra is hatással lehet. A vártnál erősebb PPI-emelkedés növelhetné az európai államkötvényhozamokat, és támogathatná az eurót az EKB szigorúbb monetáris politikájára vonatkozó várakozások miatt. A mostani, gyengébb adatok azonban ennek ellenkező irányába mutatnak: erősítik a lazább monetáris politika lehetőségét, ami további nyomást gyakorolhat az euróra.
Mit mutattak az adatok?
A német termelői árindex ismét az árnyomás további enyhülésére utalt, a közzétett adatok a piaci várakozásoknál is gyengébbek lettek. A termelői árak havi alapon 0,3%-kal csökkentek, ami meghaladta a várt 0,2%-os visszaesést, míg az éves infláció 2,2%-ról 1,8%-ra lassult.
Az adatok arra utalnak, hogy a német vállalatok továbbra is korlátozottan képesek a magasabb költségeket áthárítani a fogyasztókra, ami a gyenge keresletet és az ipari szektor tartós nehézségeit tükrözi. A jelentés megerősíti azt a képet, hogy az inflációs nyomás fokozatosan mérséklődik az euróövezetben, ami növelheti a várakozásokat arra, hogy az Európai Központi Bank óvatosabb, lazább monetáris politikát folytathat.
A devizapiac szempontjából a közlemény enyhén negatív az euróra nézve, mivel megerősíti a jelentősebb inflációs nyomás hiányát, és rámutat a német gazdaság továbbra is fennálló gyengeségére.
Forrás: xStation5
Forrás: xStation5
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