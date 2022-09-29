Chart of the day - EURGBP (29.09.2022)

Announcement of new UK fiscal measures last Friday triggered a massive sell-off on GBP and UK bond markets. Markets expected that the Bank of England will act to ease the situation but they expected an intra-meeting rate hike. However, BoE decided to delay QT, which was set to begin next Monday, and instead launched a temporary QE programme, vowing to purchase long-dated UK bonds in whatever quantity is necessary to calm the situation. This has led to only short-term relief on GBP market but it should be said that the FX rate was not BoE's target. BoE's goal was to address the spike in UK yields and they managed to push 10-year UK yields down to beginning-of-the-week levels, near 4%. This eased the situation but underlying factors behind the bond meltdown remain unchanged and there is a lot of uncertainty over what will happen after October 14, when bond purchases are set to end. Moreover, scope for those reasons to change is rather slim given that UK Prime Minister Truss defended her policies today saying that this is a "right plan" for the United Kingdom and that difficulties are not limited to the UK only but rather are a global problem. Taking a look at EURGBP chart at D1 interval, we can see that the pair jumped to the highest level since mid-September 2020 on Monday before pulling back. While the pair stays at elevated levels, a mid-term 0.8870 price zone provided support in recent days. The pair may experience elevated volatility later today during release of German CPI data for September (1:00 pm BST) as well as BoE speakers in the afternoon (Ramsden, Tenreyro and Pill). BoE speakers may be more interesting as they are likely to touch on the topic of the newly announced QE. Source: xStation5

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.