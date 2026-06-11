Reggeli összefoglaló: Az újabb amerikai–iráni támadások ellenére visszatért a kockázatvállalási hajlandóság (2026. június 11.)

Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség a második egymást követő napon is fokozódott – a felek a meglévő tűzszünet ellenére is csapásokat váltottak egymással. A piacok ugyanakkor a helyreállás jeleit mutatják, miután az amerikai hadsereg a műveletet „befejezettnek” nyilvánította. A határidős indexek visszaszerzik a tegnapi veszteségek egy részét: Nasdaq (US100: +0,9%), Russell 2000 (US2000: +0,7%), S&P 500 (US500: +0,55%), Dow Jones (US30: +0,4%). Az európai EU50 index szintén 0,2%-os emelkedést mutat. Amerikai–iráni konfliktus Az Egyesült Államok iráni katonai infrastruktúrát vett célba; Irán válaszul amerikai eszközöket támadott Bahreinben, Kuvaitban és Jordániában.

A Hormuzi-szoros közelében történt tankerhajó-elleni támadásokról szóló jelentések aggodalmat keltettek az energiapiacokon, ugyanakkor a hajóforgalom a beszámolók szerint továbbra is zavartalanul halad át a vízi útvonalon. Nyersanyagpiacok A Brent és a WTI (OIL, OIL.WTI) ára rendre 0,8%-kal és 0,9%-kal csökkent (a Brent hordónként 94 dollár körül mozog), visszaadva az éjfél előtti hirtelen emelkedés egy részét.

Az arany árfolyama megállította az eladási hullámot 4 080 dollár/unciánál, miután az előző kereskedési napon akár 4,6%-ot is esett – ez volt a legnagyobb egynapos visszaesés március óta.

Az ezüst 0,8%-kal emelkedett, és 63,80 dollár/uncia szintre kapaszkodott vissza. Részvénypiacok – Ázsiai kereskedés A Nikkei 225 határidős index jelentős emelkedést mutat (JP225: +1,9%), ezt követi Ausztrália (AU200.cash: +0,8%) és Szingapúr (SG20.cash: +0,8%).

A dél-koreai KOSPI indexet kezdetben a vártnál magasabb amerikai inflációs adat, a geopolitikai feszültségek és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények eladási hulláma nyomás alatt tartotta, de a hangulat stabilizálódásával jelenleg stagnál.

A kínai Hang Seng továbbra is negatív tartományban mozog (CHN.cash: -0,6%), mivel a technológiai túlsúlyú piacokon továbbra is aggodalmat keltenek a magas értékeltségek és a túlzott eredményvárakozások. Devizapiac (FX) Az amerikai dollár a legtöbb devizával szemben gyengül (USDIDX: -0,1%) a katonai eszkaláció ellenére, ami arra utalhat, hogy a dollár menedékdeviza-szerepe iránti kereslet kifulladóban van.

A kockázatérzékeny devizák vezetik az emelkedést: az ausztrál dollár (AUDUSD: +0,2%) és az új-zélandi dollár (NZDUSD: +0,15%).

A japán jen továbbra is a leggyengébben teljesítő G10-deviza (USDJPY változatlan, CHFJPY: +0,2%), míg az EURUSD 0,12%-kal 1,155-re emelkedett. Kriptovaluták A Bitcoin 2,2%-kal 62 650 dollárra emelkedett.

Az Ethereum 2,5%-kal 1 650 dollárra nőtt.

A széles körű emelkedés a kockázatvállalási hajlandóság helyreállását erősíti meg a pénzügyi piacokon.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.