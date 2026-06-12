Reggeli összefoglaló - Az olajár esik, miután Trump bejelentette a békét (2026. június 12.)

Geopolitika Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Iránnal közel állnak egy megállapodáshoz, ami leállította a tervezett amerikai katonai csapásokat, és hirtelen optimizmust váltott ki a globális piacokon.

Egy békemegállapodást akár már ezen a hétvégén aláírhatnak Európában, az eseményen várhatóan JD Vance amerikai alelnök is részt vesz.

A teheráni vezetés ugyanakkor igyekszik elhatárolódni a Fehér Ház bejelentésétől, hangsúlyozva, hogy a Legfelsőbb Vezető végső jóváhagyása még nem történt meg. Ezzel szemben a FARS hírügynökség magas valószínűséget lát a megállapodás létrejöttére.

Az Axios értesülései szerint a megállapodás egy 60 napos tűzszünetet, a Hormuzi-szoros teljes megnyitását és az Irán elleni szankciók részleges feloldását tartalmazza.

A Hormuzi-szoros térségében továbbra is feszült a helyzet: az amerikai erők az éjszaka folyamán két iráni harci drónt lőttek le, amelyek kereskedelmi hajókat vettek célba.

Az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) haditengerészete feltartóztatott egy tankhajót, amely koordináció nélkül próbált áthaladni a Hormuzi-szoroson, miközben Sirik közelében robbanásokat is jelentettek. Tőzsdék és vállalatok Az ázsiai részvénypiacok jelentős emelkedést mutattak a feszültség enyhülésének hírére: az MSCI AC Asia Pacific index 3,5%-kal emelkedett, ami az elmúlt két hónap legjobb teljesítménye.

A japán Nikkei kezdetben közel 4%-ot ugrott, bár később a nyereség 2,8%-ra mérséklődött. A JP225 határidős kontraktus jelenleg enyhe mínuszban mozog.

A dél-koreai Kospi 5%-kal emelkedik, míg a hongkongi Hang Seng CE index 1,6%-os pluszban van.

Az európai határidős indexek az ázsiai kereskedés során emelkedtek, de jelenleg ezekből a nyereségekből visszaadnak, és a nyitás előtt enyhe mínuszban tartózkodnak. A készpénzes kereskedés ugyanakkor magasabb szinten indulhat, mivel a tegnapi emelkedés jelentős része a futures piacokon zajlott.

A(z) SpaceX ma debütál a Nasdaqon egy rekordméretű, 75 milliárd dolláros IPO után. A nem hivatalos piac 35%-os prémiumon árazza a részvényeket, ami 2,4 billió dolláros vállalatértéket sugall.

A(z) Adobe Inc. bejelentette pénzügyi igazgatójának (CFO) távozását, ami tovább mélyíti a vezetői bizonytalanságot a vezérigazgató lemondásának korábbi bejelentése után.

A(z) Intel Corporation részvényei jelentősen emelkedtek, miután a(z) Bank of America „vételre” minősítette fel az amerikai chipgyártót.

A(z) Alibaba Group 1,5 milliárd dolláros ajánlatot tett a Pupu felvásárlására, ami közvetlen kihívást jelentene a(z) Meituan számára az e-kereskedelmi szektorban. Makrogazdaság és kötvénypiac Az amerikai államkötvényhozamok jelentősen csökkentek a közel-keleti feszültségek enyhülésének hatására. A 10 éves amerikai kötvény hozama 4,47% alá süllyedt.

A kamatpiac jelentősen módosította a Fedre vonatkozó várakozásait: a korábban decemberre várt 25 bázispontos kamatemelést immár 2027 első negyedévére árazzák.

Az Egyesült Királyság GDP-je áprilisban havi alapon 0,1%-kal csökkent, összhangban a várakozásokkal, miközben a szolgáltatási szektor teljesítménye is lassult (-0,2% hó/hó).

A német végleges májusi inflációs adat (CPI) éves alapon 2,6% lett, megerősítve az előzetes becsléseket és csökkenve az áprilisi 2,9%-os szintről.

Új-Zéland feldolgozóipari PMI-indexe 49,9 pontra esett vissza, ami az üzemanyagköltségek és a közel-keleti konfliktus negatív hatásait tükrözi. Nyersanyagpiacok A kőolaj ára jelentősen esett a béke lehetőségéről érkező hírek hatására. A Brent ára 90 dollár/hordó alá csökkent, ami március óta a legalacsonyabb szint, míg a WTI 85 dollár/hordó alatt kereskedik.

A globális üzemanyag- és nyersanyagkészletek gyors ütemben csökkennek. A szingapúri üzemanyagkészletek 2013 óta a legalacsonyabb szinten vannak, miközben az amerikai olajkészletek öt egymást követő hete csökkennek.

Az azonnali aranyár 0,7%-kal esik az olajárak csökkenése ellenére is, és jelenleg 4 200 dollár/uncia alatt mozog. Devizapiac A főbb devizapárok stabilak maradtak. Az EUR/USD árfolyam 1,1567, míg a kínai jüan 6,7642-es szinten kereskedik a dollárral szemben.

A japán jen 0,2%-kal gyengült a dollárral szemben 160,25-ös szintre, továbbra is a potenciális devizapiaci intervenciós zóna közelében mozogva. A piac arra számít, hogy a(z) Bank of Japan jövő héten kamatemelésről dönthet. Kriptovaluták A Bitcoin az ázsiai kereskedés során emelkedett, de jelenleg 0,5%-os mínuszban van, és 63 000 dollár alá csúszott vissza.



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