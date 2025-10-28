DE40: A DAX egyhetes csúcs közelében 📈A Deutsche Borse lemarad, a SUSS MicroTec 23%-kal csökken

- A DAX egyhetes csúcsán ingadozik
- A Symrise és a SUSS MicroTec eredményei után csökkennek a részvényeik
- A Nordex részvényei 19%-kal emelkednek
- A Deutsche Borse részvényei az EMA200-nál jóval alacsonyabban vannak, annak ellenére, hogy az eredmények szilárdak
A német tőzsde hangulata ma kissé javult, a Wall Street pozitív hangulata közepette. Az európai részvények emelkednek. Friedrich Merz német kancellár támogatta a páneurópai tőzsdei kezdeményezést, amelynek célja az amerikai és kínai tőzsdékkel való verseny.
DE40
A DAX (DE40) határidős indexe ma közel 0,3%-kal emelkedett, meghaladva a 24400 pontot, tiszteletben tartva az EMA50-et (a narancssárga vonalat).
Forrás: xStation5
SUSS MicroTec (D1 intervallum)
A Deutsche Bank 41 euróról 36 euróra csökkentette a SUSS MicroTec SE árcélját, és tartás minősítést adott a vállalatnak, miután az 2025-ben második profitfigyelmeztetését kiadta. Bár az értékesítés szilárd volt – körülbelül 118 millió euró, ami 4–5%-kal meghaladta a várakozásokat –, a margók összeomlottak, ami feltárta a valódi problémát. A bruttó árrés 33,1%-ra esett vissza, jóval az elemzők által előre jelzett 38–39% tartomány alatt, ami az EBIT-margót mindössze 10,5%-ra csökkentette. A Deutsche Bank szerint a meredek visszaesés egyrészt a kevésbé kedvező termékösszetétel, másrészt az új tajvani gyár beindításának költségei miatt következett be, amelyek rányomják a bélyegüket a rövid távú jövedelmezőségre. A probléma nem a bevételek növekedése, hanem a margók. Valójában a részvények ára közel 30%-kal alacsonyabb az EMA200-nál.
Forrás: xStation5
A Deutsche Borse (D1 intervallum) részvényei meghaladták a várakozásokat, és csillapították a kincstári eredmények miatti aggodalmakat
A Deutsche Boerse AG (DB1:GR) szilárd 2025. harmadik negyedéves eredményeket tett közzé, meghaladva az elemzők előrejelzéseit és enyhítve a befektetők aggodalmait a gyenge kincstári eredmények miatt. A nettó bevétel 3%-kal nőtt az előző évhez képest, míg a kincstári eredményeket nem tartalmazó bevétel 7%-kal emelkedett, jelezve az alapvető üzleti erősséget. A kincstári bevételek 19%-kal csökkentek, de a csökkenés kevésbé volt súlyos, mint a piacok várták.
- A szigorú költségkontroll segített – a kiadások 2%-kal alacsonyabbak voltak a becsléseknél, ami növelte a jövedelmezőséget. Ennek eredményeként az EBITDA 4%-kal, az EPS pedig 5%-kal meghaladta a konszenzust, ami üdvözlendő visszatérést jelent a nyereségdinamika terén. A Deutsche Boerse megerősítette 2025-ös egész éves kilátásait, jelenleg 18,3-szoros 2026-os EPS és 12-szeres EV/EBITDA áron kereskedik.
- A Deutsche Börse erős harmadik negyedévet zárt, és a alacsony tőzsdei volatilitás ellenére is meglepte az elemzőket a vártnál jobb eredményekkel. A tőzsdeüzemeltető 473 millió euró nyereséget ért el, ami 6%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és meghaladja a konszenzusos előrejelzéseket.
- Az új pénzügyi igazgató, Jens Schulte szerint a kincstári eredményeket nem tartalmazó nyereség 7%-kal nőtt, ami a kereskedési tevékenység ciklikus nyomása ellenére is a vállalat rugalmasságát mutatja. A teljes évre vonatkozóan a Deutsche Börse továbbra is jól halad a 2025-ös célok elérése felé. A menedzsment továbbra is arra számít, hogy a nettó bevétel (kincstári eredmények nélkül) körülbelül 9%-kal, 5,2 milliárd euróra emelkedik, míg az EBITDA körülbelül 2,7 milliárd eurót érhet el, szemben az előző évi 2,35 milliárd euróval.
Röviden: még a nyugodtabb piacok mellett is a Deutsche Börse bizonyítja, hogy képes stabil növekedést generálni – ez pedig megnyugtató jel a hosszú távra nézve. A Deutsche Bank elemzője fenntartotta a „Vásárlás” minősítést és a 291 eurós célárat, mondván, hogy az eredmények „véget vetnek a közelmúlt negatív eredménytrendjeinek”, és erős alapot biztosítanak a decemberi tőkepiaci naphoz.
Forrás: xStation5
Symrise (SY1.DE, D1 intervallum)
A Symrise enyhe bevételcsökkenést jelentett, de megerősítette nyereségcéljait
A Symrise AG, a német illat- és ízanyaggyártó enyhe bevételcsökkenést jelentett a harmadik negyedévben, ami a portfólió egyes részeinek lassabb piaci dinamikáját tükrözi. A bevétel 1,22 milliárd euró volt, szemben az egy évvel korábbi 1,26 milliárd euróval, bár az organikus értékesítés még mindig 1,4%-kal nőtt. Az év első kilenc hónapjában a Symrise 3,78 milliárd euró bevételt ért el, ami kissé alacsonyabb az előző évi 3,82 milliárd eurónál, és 2,6%-os organikus növekedésnek felel meg.
A vállalat módosította egész éves előrejelzését, organikus növekedési előrejelzését 2,3–3,3%-ra szűkítette (korábban 3–5%), de EBITDA-margó célját 21,5% körül tartotta. A jövőre nézve a Symrise megerősítette 2028-as középtávú céljait, amelyek 5–7%-os organikus összetett éves növekedési rátát (CAGR) és 21–23% közötti EBITDA-margint tűznek ki célul. A rövid távú nehézségek ellenére a Symrise továbbra is hangsúlyt fektet a stabil jövedelmezőségre és a hosszú távú növekedési terv fegyelmezett végrehajtására.
Forrás: xStation5
