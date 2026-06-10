Reggeli összefoglaló (10.06.2026)

Az Egyesült Államok és Irán az éjszaka folyamán közvetlen katonai csapásokat hajtott végre, ami a konfliktus kezdete óta a legsúlyosabb eszkalációt jelenti. Irán lelőtt egy amerikai Apache harci helikoptert a Hormuzi-szoros felett, amire válaszul az Egyesült Államok iráni légvédelmi rendszerek, radartelepítések és parancsnoki központok ellen indított csapásokat.

Teherán ezt követően megtorló támadásokat hajtott végre amerikai katonai bázisok ellen Bahreinben, Kuvaitban és Jordániában. A konfliktus egyértelműen túlnőtt a Hormuzi-szoros térségén, és szélesebb regionális konfrontációvá alakult.

Irán állítása szerint összesen 21, az amerikai légierőhöz és haditengerészethez kapcsolódó létesítményt vett célba a Közel-Keleten. A legjelentősebb célpont állítólag a jordániai Al-Azraq légibázis volt, beleértve az F–35-ös vadászgépek hangárjait és a parancsnoki infrastruktúrát. Jelentések szerint dróntámadások érték a kuvaiti Ali Al Salem légibázist és az amerikai Ötödik Flotta bahreini főhadiszállását is. Ez azt mutatja, hogy Teherán kész stratégiai jelentőségű amerikai katonai eszközöket támadni, amelyek a térség több országában vannak telepítve.

Az amerikai erők három hullámban hajtottak végre precíziós csapásokat iráni katonai létesítmények ellen a Hormuzi-szoros közelében. A célpontok között szerepeltek a Kesm-szigeten található létesítmények, valamint Sirikben, Jaskban és Bandar Abbászban található objektumok – utóbbi az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) fő haditengerészeti parancsnoki központja, amely a Hormuzi-szorosban végrehajtott műveletekért felel.

A jelentős katonai eszkaláció ellenére az olajárak Ázsiában mindössze körülbelül 1%-kal emelkedtek, jelenleg pedig mintegy 0,60–0,70%-os csökkenést mutatnak, miközben a WTI és a Brent hordónkénti ára rendre 88 és 91 dollár körül mozog. Az ilyen visszafogott reakció arra utal, hogy a befektetők a jelentések megerősítésére, a károk mértékének felmérésére, illetve annak jelzéseire várnak, hogy a diplomáciai csatornák továbbra is nyitva maradnak-e.

Az amerikai nyersolajkészletek immár nyolcadik egymást követő héten csökkentek. A tegnapi API-adatok 9,12 millió hordós készletcsökkenést mutattak, miközben a benzin-készletek is visszaestek. Ez arra utal, hogy az amerikai üzemanyagpiac egyre szűkösebbé válik, még a konfliktus legutóbbi eszkalációját megelőzően is.

A japán nagykereskedelmi infláció májusban 2023 márciusa óta a legmagasabb szintet érte el. A jenben mért importárak éves alapon 25,5%-kal emelkedtek, ami 2022 novembere óta a leggyorsabb növekedési ütem. Ez különösen nagy kihívást jelent egy olyan gazdaság számára, amely erősen függ az importált energiahordozóktól.

Kínában a termelői árindex (PPI) májusban éves alapon 3,9%-kal emelkedett, ami közel négy éve a legmagasabb érték, és meghaladta a piaci várakozásokat.

Ezzel egyidejűleg a fogyasztói infláció (CPI) 1,2%-on maradt, és a várakozások alatt alakult, miközben a maginfláció tovább lassult. Ez arra utal, hogy a termelési lánc korábbi szakaszaiban erős költségnyomás jelentkezik, miközben a vállalatok korlátozottan képesek ezeket a költségeket a fogyasztókra hárítani. A magasabb kínai termelői árak idővel fokozatosan megjelenhetnek a globális ellátási láncokban is.

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